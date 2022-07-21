Зеленскому отказали в выступлении на саммите Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР

Зеленскому отказали в выступлении перед участниками саммита стран МЕРКОСУР. Фото: REUTERS

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступления на саммите МЕРКОСУР. Об этом сообщает в среду 20 июля агентство Agencia de informaci paraguaya. О возможности выступить на мероприятии Зеленский ранее просил президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса.

«Не было единого мнения о возможности такого общения», - цитирует агентство замминистра экономических отношений и интеграции Рауля Кано Риччарди.

Риччарди уточнил, что Владимира Зеленского уже уведомили о невозможности его выступления на саммите МЕРКОСУР.

Саммит крупнейшего в Южной Америке торгово-экономического объединения МЕРКОСУР пройдет в четверг 21 июля в Асунсьоне. В МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Ранее Зеленский, выступая перед израильскими студентами, посетовал, что Украине не хватает поставок вооружения от Израиля и поддержки в вопросе антироссийских санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами "Большой семерки" (G7), заявив, что хочет урегулировать конфликт на Украине до начала зимы.

Почему Зеленский готов выступать перед любой аудиторией, читайте здесь на kp.ru.