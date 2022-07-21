Захарова назвала символичным именование в честь Зеленского вымершего беспозвоночного

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что вымершее беспозвоночное назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского.

"Символично, да и похожи", - написала Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские журналисты сообщили, что древнее иглокожее получило имя в честь Владимира Зеленского. Останки ранее неизвестного науке древнего животного были найдены на территории Эфиопии польскими учеными.

Это существо относится к беспозвоночным иглокожим и представляет собой морскую лилию. Такие существа жили на Земле более 200 млн лет назад.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти с лозунгами мира, "переобувается очень быстро".

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами мира, обещав на Украину вернуть мир и покой, а также соблюдать права русскоязычных. На деле же все получилось наоборот.