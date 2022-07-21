Названы три продукта, которые помогут снизить плохой холестерин

У чеснока кроме антибактериального, есть еще полезное свойство - снижать холестерин. Фото: Shutterstock

Мы уже рассказывали, что «плохой» холестерин в организме может настолько разбушеваться, что сигналы об этом появляются даже на коже. Сегодня поговорили с экспертом, есть ли полезная еда, которая будет с ним бороться.

- Для начала нужно сказать, что холестерин — «пугало» современной медицины, на самом деле не так уж плох, - говорит на эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Он необходим нам для строительства клеток организма, особенно нервных, для синтеза гормонов и выработки кислот в желчном пузыре. И здоровый организм вполне способен регулировать уровень холестерина — и плохого, и хорошего. В меньшей степени повышение плохого холестерина (по-научному - липопротеиды низкой плотности - ЛПНП) зависит от еды. Даже переполненная холестерином пища (жирное мясо, много сыров, сливочного масла), которую часто употребляют спортсмены, не вызывает у них повышение плохого холестерина в крови. При это у веганов, не получающих холестерин с пищей, очень часто отмечают повышенный холестерин. Кроме того, сидячий образ жизни, курение и употребление большого количества кофе способно спровоцировать избыток «плохого» холестерина даже при идеальной диете. Потому что лишь на 20% мы получаем его с пищей, а на 80% его синтезирует наша печень. И в первую очередь, чтобы регулировать уровень «плохого» холестерина, важен здоровый образ жизни и больше движения, а уже потом еда.

Хотя, она безусловно, очень важна. Так что добавить «правильных» продуктов в рацион не помешает. Особенно, если есть склонность к атеросклерозу: именно «плохой» холестерин способствует образованию бляшек на сосудах, из-за чего просветы в них сужаются и возникает атеросклероз.

1. Авокадо.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало неожиданные результаты: люди, страдающие ожирением в течение нескольких месяцев ели авокадо каждый день. И выяснилось, что этот калорийный фрукт (да-да, он фрукт!) не только не влияет на увеличение веса, но и способен хорошо снизить уровень не только общего, но и плохого холестерина в крови.

Кроме того, благодаря содержанию множеству полезных кислот, магний и калия, авокадо в целом очень полезен людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, поскольку способен немного разжижать кровь.

- А авокадо снижает раздражительность и повышает работоспособность, уменьшает усталость и в целом улучшает самочувствие, - говорит Людмила Денисенко. - А все благодаря особому веществу - манногептулозе, которое снижает уровень глюкозы в крови, одновременно способствуя ее лучшему усвоению клетками мозга.

Сколько есть: мы же не принимаем участие в исследованиях, поэтому двух-трех штук в неделю (или половинки в день) в различных сочетаниях будет вполне достаточно. Благо авокадо может быть отличной заправкой для любых овощных салатов, если его размять или просто порезать кубиками. А уж в сочетании с креветками — просто классика!

Или сделать из авокадо намазку для утреннего бутерброда с цельнозерновым хлебом. А четвертинка авокадо в сочетании с кусочком твердого сыра станет очень сытным и полезным поздним завтраком.

2. Чеснок.

Чеснок содержит аллицин, который способствует выведению «плохого» холестерина. А экстракт чеснока помогает предотвратить образование сгустков крови. Благодаря этому снижается риск возникновения тромбов в сосудах и предотвращается развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Способность чеснока снижать кровяное давление также была научно доказана. Австралийские ученые, проведя 11 исследований, установили: вещества, содержащиеся в чесноке, способны безопасно расширять кровяные сосуды, а значит и снижать давление.

Сколько есть: чтобы кровяное давление пришло в норму, достаточно ежедневно в течение 3–5 месяцев употреблять в пищу всего один зубчик свежего чеснока.

3. Дикая мелкая рыба северных морей.

К ней относится килька, шпрот, сайда, корюшка. Или покрупнее - скумбрия, сельдь. Они тоже очень полезны, причем даже в малосоленом виде. Тот случай, когда польза рыбы превышает вред соли. Да и выловленные в наших в северных морях дикие виды красной рыбы — кижуч, нерка, голец — отличные источники полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, йода и таурина.

Чем хороша мелкая морская рыба: в ней много полезной для здоровья сосудов и мозга докозагексаеновая (ДГК) и эйкозапентаеновая (ЭПК) кислоты. Именно сочетание этих двух кислот (ЭПК+ДГК) способствуют снижению «плохого» холестерина. А еще они помогают снижать вязкость крови и улучшают «текучесть» клеточных мембран, что благотворно сказывается на эластичности сосудов и мышцы сердца.

Сколько есть: по порции рыбы (не менее 200 граммов готового блюда) хоть каждый день. Благо видов рыбы множество, не надоест. Но хотя бы не реже трех раз в неделю.