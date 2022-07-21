Ветеринары вылетели на Диксон на помощь белому медведю, подавившемуся банкой сгущенки

Ветеринары везут с собой все необходимые медикаменты, а также 50 килограммов рыбы, потому что медведь уже несколько суток без еды

Из аэропорта Норильска разрешили вылететь спецборту в поселок Диксон Красноярского края. Внеплановый рейс должен был состояться четыре часа назад, но из-за непогоды на полуострове Таймыр его отложили. Сейчас вертолет уже поднялся в воздух. «Ориентировочное время полёта — 4 часа», —сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Около девяти часов вечера по местному времени борт должен прибыть на место.

Сегодня утром в Красноярский край отправился главный ветеринарный врач Московского зоопарка, чтобы спасти краснокнижного белого медведя. Несколько дней назад животное пришло из тундры к жителям поселка Диксон. Видимо, искал помощь, поскольку во рту у него застряла металлическая банка из-под сгущенки. Местные пытались помочь косолапому, но не смогли и попросили помощи из Красноярска. Но так как с рабочей поездкой в эти края как раз собирались специалисты из Москвы, решили делегировать это столичным ветеринарам. Утром они прилетели в Норильска, где должны были пересесть на вертолет до Диксона, но из-за непогоды вынуждены были несколько часов просидеть в аэропорту.

Ветеринары везут с собой все необходимые медикаменты, а также 50 килограммов рыбы, потому что медведь уже несколько суток без еды и очень ослаблен. Планируется, что с помощью снотворного косолапого усыпят, затем извлекут банку и поместят в специальную клетку. Когда специалисты поймут, что жизни белого медведя ничего не угрожают, его отвезут обратно в тундру.