Вслед за Евросоюзом дополнительный пакет антироссийских санкций приняла и Великобритания. Фото: Shutterstock

Вслед за Евросоюзом дополнительный пакет антироссийских санкций приняла и Великобритания. С 21июля вводится запрет на ввоз российского золота, с 10 августа — угля, а с 31 декабря англичане собираются отказаться и от нефти.

- Для чего мы поставляли золото в Великобританию — для того, чтобы продать его на Лондонской бирже, крупнейшей в мире по продаже золота, - сказал kp.ru доктор экономических наук финансовый омбудсмен Павел Медведев. - Но, продав, надо вывести деньги — а нам этого делать не дают. Банки-корреспонденты не отдают нам денег. Так что мы уже и не поставляем золото в Великобританию.

Золотопромышленники еще в марте, предвидя такое развитие событий, оценивали возможное падение добычи в этом году на 10%.

- Но есть же и другие рынки сбыта, - продолжает Медведев. - Например, активно работает ювелирная промышленность Индии, она покупала много золота на Лондонской бирже. Возможно, удастся наладить прямые поставки из России, правда, логистика туда тяжеловатая.

Активно приобретают золото на мировом рынке Китай и ОАЭ. А на Западе, если золота в продаже станет меньше, то его цена возрастет — так работает принцип дефицита со всеми товарами. Так что британские модницы уже могут начинать копить деньги на новые сережки.

Еще более плачевные последствия вызовет отказ от российского золота и угля.

- Это сильнейший удар по мировому энергетическому комплексу, - сказал kp.ru член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Уголь хоть и является самым грязным энергоносителем и его потребление постоянно снижается. Но Европе его не хватает. Объем импорта из России в прошлом году превысил 50 млн тонн, и уголь занимает большую долю в энергетическом балансе Европы. А еще если учесть и ограничения по нефти, то Евросоюз и Великобритания нанесли себе такой удар — ну, это, может быть, еще и не харакири в полной степени, но что-то близкое к этому.

По мнению эксперта, из-за дефицита энергоресурсов Европа станет неконкурентоспособной на мировом рынке. Промышленная активность перетечет в Юго-Восточную Азию, этот процесс активно происходит уже сейчас.

- Не думаю, что мы из-за действий Запада снизим добычу угля и нефти — на мировом рынке спрос на них высокий, - продолжил Танкаев. - Тем не менее, эти процессы скажутся и на России, поскольку мы часть мировой экономической системы. Но если для Европы их инициативы сравнимы с самоубийством, то для России это в худшем случае незначительные неприятности.