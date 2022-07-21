Второй саммит «Россия- Африка» и другие мероприятия этого формата состоятся в 2023 году

Развитию отношений со странами Африки Россия традиционно уделяет приоритетное внимание

21 июля 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №485 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2023 году второго саммита Россия – Африка и других мероприятий в формате Россия – Африка».

Кроме того, утверждено положение об организации Оргкомитета, и в течение месяца будет сформирован и утвержден его состав, который возьмет на себя задачу по координации подготовки к мероприятиям, решение вопросов взаимодействия с российскими регионами и ведомствами, а также информационное и организационное сопровождение.

«Саммит Россия – Африка в 2019 году дал мощный импульс развитию наших отношений, поднял их на качественно новый уровень. Были приняты важнейшие решения, включая итоговую декларацию на уровне глав государств. Был подписан Меморандум о взаимопонимании об основах взаимоотношений и сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Африканским Союзом (АС). В настоящее время к принятию готовится дополняющий его план действий по сотрудничеству Россия – Африканский союз на период до 2025 г.», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Развитию отношений со странами Африки Россия традиционно уделяет приоритетное внимание. Потенциал торгово-экономических связей и инвестиционных проектов со странами Африканского континента очень высок. Крупный российский бизнес рассматривает Африку как перспективный объект для инвестиций. Наибольший интерес вызывает энергетика и добыча полезных ископаемых, а также сельское хозяйство, производство, транспорт, инфраструктура.

Взаимодействие с континентом приобретает новую динамику по итогам прошедших на полях ПМЭФ оживленных дискуссий и традиционного бизнес-диалога Россия – Африка. Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективных проектов в области обеспечения энергетической безопасности континента, разработки новых форм финансовых расчетов, сотрудничества в сфере инноваций и технологий, здравоохранения и образования.

По информации Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России, руководителя Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олега Озерова, тема продовольственной безопасности будет среди первоочередных на втором Саммите Россия-Африка, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно.