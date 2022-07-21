«Русское поле» объединит людей, влюбленных в историю и искусство России

В Коломенском будут работать как традиционные, давно полюбившиеся гостям, так и новые тематические площадки. Фото: предоставлено организаторами

Этим летом на территории музея-заповедники «Коломенское» пройдет XI Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле». Событие, приуроченное к Году культурного наследия народов России и 875-летию столицы страны, поддержало правительство Москвы, соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин.

Фестиваль пройдет уже в одиннадцатый раз, в этом году он состоится 27 августа и объединит людей, влюблённых в историю нашего государства, в русские песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. На крупнейшее фольклорное мероприятие столицы, как ожидается, съедутся более двух тысяч участников из разных российских регионов.

Ожидается, что летом 2022 г. на "Русское поле" съедутся не менее 2 тыс. участников из разных регионов страны. Фото: предоставлено организаторами

В музее-заповеднике посетители смогут увидеть как традиционные, давно полюбившиеся, так и новые тематические площадки, где они смогут купить памятные сувениры, узнать о гончарном искусстве, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда. Еще больше о про народные художественные промыслы можно узнать в специальном мультимедийном проекте «Комсомольской правды» по названием «Самобранка» (см. СПРАВКА).

Организаторы фестиваля «Русское поле» обещают гостям и участникам необычные конкурсы. Жюри определит победителей в восьми номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшая коллекция «Наследие и традиции», «Лучший туристический маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер» и «Лучший товаропроизводитель».

В преддверии 875-летия Москвы организационный комитет мероприятия объявил конкурс на лучшее видеопоздравление города, в котором может принять участие любой желающий. Для участия нужно снять видео с песней о столице и до 1 августа отправить его организаторам вместе с заявкой. Самые яркие поздравления увидят гости фестиваля, а победителей ждут уникальные призы.

Кстати, в этом году фестиваль «Русское поле» первый раз пройдёт в оффлайн-формате, но стать посетителем фестиваля можно будет не только офлайн, но и онлайн. На сайте и в соцсетях фестиваля будут проводится прямые трансляции.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».