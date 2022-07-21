Раскрыта ужасающая статистика: в мире более 14 000 заражений оспы обезьян

Известно о более чем 14 000 случаев заболевания оспой обезьян в 71 стране. Фото: REUTERS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус завил о том, что в организацию поступили сообщения о 14 533 случаях заболевания оспой обезьян из 71 государства. Пятеро умерли.

- Приятно отметить очевидную тенденцию к снижению в некоторых странах, но в других все еще наблюдается рост, и шесть стран сообщили о своих первых случаях заболевания на прошлой неделе, - сказал Тедрос Гебрейесус.

На данный момент подавляющее большинство случаев заражения по-прежнему регистрируется среди мужчин-гомосексуалистов.

- Такая схема передачи представляет собой как возможность для осуществления целенаправленных мер общественного здравоохранения, так и проблему, поскольку в некоторых странах пострадавшие общины сталкиваются с опасной для жизни дискриминацией, - отметил представитель ВОЗ.

Генеральный директор обратил внимание на опасность того, что мужчины-гомосексуалисты могут подвергнуться стигматизации или обвинению во вспышке, что значительно затруднит отслеживание контактов зараженных, а значит - будет сложнее локализовать текущую вспышку оспы обезьян.

Чрезвычайное положение в связи с распространением вируса оспы обезьян в мире в ВОЗ пока не объявили.