Каждый третий пашет как робот, а каждый десятый - как дьявол: Россияне рассказали, с какими киногероями ассоциируют себя на работе

Некоторые россияне могут сказать про себя: "Вкалываю, как черт" Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ МЫ ПРЕВРАЩАЕМСЯ В СИМПСОНОВ

Эх, середина июля, макушка лета. Жара за 30, все люди как люди, на солнышке нежатся, у них пляж, море, шашлыки, девушки - а у тебя что ни день, то сплошное утро понедельника.

И решили мы в «Комсомолке» узнать, с каким настроением люди ходят на работу в эти дни. Для наглядности взяли за образчик нескольких популярных киногероев. И устроили в интернете опрос: «Каким киногероем вы себя чувствуете на работе?» Участие в нем приняли 6106 человек, и вот как распределились места:

- Робот Валл-и: вкалываю изо дня в день, словно я один на планете 34%

- Гомер Симпсон: отработал смену - и на диван 21%

- Супермен: приходится совершать подвиги, чтобы исправить чужие «косяки» 13%

- Карлсон: не уверен, что очень полезен, зато благодаря мне не скучно 12%

- Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada»: приходится быть жестким ради результата 11%

- Петр Бубликов из «Служебного романа»: и рад бы поработать, но что-то всегда отвлекает 9%

- Вы в своем опросе очень точно описали все типы сотрудников, - похвалил «Комсомолку» эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян. - Первые два типа (робот Валл-и и Гомер Симпсон) - это типичная трудовая биография российского гражданина. Сначала он вкалывает, как проклятый, но через какое-то время либо устает, либо не видит отдачи от своего труда, и отношение к работе у него постепенно меняется. Он начинает думать: ну ради чего я упираюсь, себя не жалею, что мне это принесло? И постепенно превращается в Симпсона: буду работать от сих до сих, а дальше хоть трава не расти.

По мнению эксперта, это большая проблема. В стране не выстроена система наставничества, когда опытные сотрудники учили бы молодых не только профессии, но и регулировали бы рабочий ритм, чтобы не допускать выгорания. И другая сторона этой проблемы - показать сотруднику, что и другие упорно работают, чтобы у него не было ощущения, будто все взвалили именно не него, бедолагу - ответственного и безответного.

- В компаниях с сильной корпоративной культурой у сотрудников не должно возникать ощущения, что мол, я тут пашу, как проклятый, а остальные ничего не делают, - считает Мурадян. - Должны быть доверие и прозрачность. Тогда вы будете понимать свое место и не будете испытывать усталости, еще даже не начав рабочий день и ждать пятницы как избавления. Недаром у нас в России очень низкий КПД.

«БУБЛИКОВ», НА ВЫХОД

А теперь про хорошее: очень положительный знак, что мала доля «Миранды Пристли» - стервозной, но суперэффективной начальницы из «Дьявол носит Prada».

- На первый взгляд кажется, что такой синдром присущ только руководителям, но на самом деле это не так, - продолжает эксперт. - Есть и рядовые сотрудники, которые считают жесткость к коллегам или партнерам из сторонних организаций нормой жизни. И это очень показательно, что таких становится меньше, это современный общемировой тренд. Причем в России уважительное доброжелательное отношение к сотрудникам более характерно для крупных городов, особенно для миллионников, чем для небольших населенных пунктов - туда мода на хорошее доходит медленнее.

Самый симпатичный в галерее наших персонажей - это Петр Иваныч Бубликов из «Служебного романа». На работе он вечно отвлекается и не может сосредоточиться. Но недаром он на последнем месте: исторически такой типаж обречен. Тут наш эксперт непреклонен: «Бубликовых» надо увольнять. Или перевоспитывать.

- Их опасность в том, что они своими отвлеканиями от работы разлагают коллектив: другие видят такое поведение и думают: «Если ему можно, почему мне нельзя?» И тоже начинают сачковать, - разложил ситуацию Мурадян.

Так что все не так уж и плохо. Жаль, конечно, что проходится трудиться в эти погожие деньки, но будет и на нашей улице лето.