Появился первый в мире чипированный человек. И это сделал не Илон Маск

Компания Synchron осуществила успешную операцию на мозге у парализованного пациента, внедрив ему компьютерный чип.

Илон Маск проиграл серьезное соревнование. Он обещал к концу года представить первого чипированного человека. Но его компания Neuralink разваливается на глазах. Ее покидают сотрудники, а на днях оттуда сбежал главный инженер. Причина: Маск ставит нереальные задачи и всячески самодурит. Сотрудники его так боятся, что не могут признаться в неудачах. Рисуют выдуманные достижения. В какой-то момент ситуация добралась до высшего градуса абсурда, и народ из компании побежал.

Зато другая компания, Synchron, только что осуществила успешную операцию на мозге у парализованного пациента. Ему в мозг ввели небольшой чип размером около 4 см. Причем операция была предельно щадящей: чип внедрили через шею, без разрушения черепной коробки.

Теперь пациент может управлять гаджетами силой мысли. Устроено все так, что компьютер, встроенный в мозг, следит за электрическими сигналами пациента. Довольно быстро компьютер начинает понимать, каким желаниям соответствуют какие сигналы. Вплоть до того, на какую кнопку человек хотел бы нажать. После этого компьютер передает команду на другое устройство, также компактное, расположенное на груди. И то уже связывается с гаджетами обычным способом.

«Процедура имплантации прошла очень хорошо, и пациент смог вернуться домой через 48 часов после операции», — говорит нейрохирург Шахрам Маджиди, проводивший операцию.

Проект обошелся стартапу в сущие копейки. Он получил грант в размере всего 10 миллионов долларов от Национального института здравоохранения США.

Пресса не жалеет красок для описания этого достижения. «Фантастика стала явью», это самое легкое выражение, которое используют журналисты. Для Маска же это – серьезное поражение; неудача показала, что его компания вырождается в очередного неповоротливого монстра, завязанного на своего взбалмошного руководителя и стремительно теряющего эффективность.

Программа испытаний только начинается. Всего чипы в скорейшем времени предполагается внедрить шести пациентам.