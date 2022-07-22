В Китае суд вершится в мессенджере. Судья - искусственный интеллект

Безусловный мировой лидер в области внедрения в судебную систему умных алгоритмов это Китай Фото: Shutterstock

Модный приговор

Но есть и божий суд, утверждал поэт Лермонтов. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперед… С тех пор, как Фемида в разных странах все больше и больше стала полагаться на искусственный интеллект (ИИ), есть шанс, что в какой-то момент слова Михаила Юрьевича не будут выглядеть таким уж явным художественным преувеличением.

Безусловный мировой лидер в области внедрения в судебную систему умных алгоритмов это Китай. Скорый и справедливый суд там вершат прямо в мессенджере WeChat (фактически это огромная социальная сеть). Судебный процесс проходит в формате видеочата, председательствует - искусственный интеллект. Тестирование системы началось еще в 2017 году, мобильный суд рассматривал дела связанные с интернет-коммерцией. Это в первую очередь дела об авторских правах, споры по поводу доменных имен, нарушения в онлайн-торговле и т.д. За первые два года эксперимента алгоритм рассмотрел 118 764 дел и принял решения по 88 401 из них. Приговор электронной машины стал модным делом.

А затем грянула пандемия COVID-19 и Верховный суд Китая рекомендовал даже обычным судьям из крови и плоти проводить в интернете заседания даже по уголовным делам. Конечно, стороны имели право отказаться от онлайн-процесса, но для этого нужно было писать отдельное заявление.

В итоге с 2020 года ежемесячно в Китае более 200 тысяч дел рассматриваются в режиме онлайн.

Может ли компьютер взвешивать грехи людей?

- Сегодня Smart Court - умная судебная система - подключена к рабочему месту каждого китайского судьи, - уверяет Сюй Цзяньфэн глава информационного центра Верховного народного суда Китая. - Судебный алгоритм вырос из обычной информационно-справочной системы, которая упорядочивала работу с документами в огромной базе данных, облегчала поиск необходимых бланков, ссылок на законы и постановлений, решение процедурных вопросов. Сегодня Верховный суд требует, чтобы любой судья по каждому делу консультировался со Smart Court. Если судья не согласен с рекомендацией машины, он должны представить письменное объяснение для проверки.

Доверять компьютеру взвешивать грехи людей китайцы решились не от хорошей жизни. Один миллиард четыреста тысяч жителей Поднебесной при всем своем послушании и восточной дисциплине производят немыслимое количество юридических кейсов. Каждый год 120 тысяч судей страны рассматривают в среднем 19 миллионов дел. Неудивительно, что судебная система обратилась за помощью к искусственному интеллекту, желая спихнуть на него всю рутинную процедурную работу и дела, по которым спора в принципе не может быть.

Результат превзошел все ожидания: подсчитано, что внедрение ИИ за три года (с 2019 по 2021 ) сократило среднюю нагрузку судей более, чем на треть и сэкономило 1,7 миллиарда рабочих часов. Кроме того, экономический эффект составил 300 миллиардов юаней (примерно 45 миллиардов долларов США), что эквивалентно половине всех адвокатских гонораров в Китае в 2021 году.

“Умный прокурор” взяток не берет

Воодушевленные успехом китайские товарищи продолжили в том же духе. В судах крупных городов трудится около сотни роботов-юристов Xiaofa, которые знают ответы на 40 тысяч юридических вопросов. А в прошлом году разработчики отчитались о создании - страшно подумать - “умного прокурора”: программы, которая на основании изучения улик, алиби, экспертиз, протоколов допросов и прочих материалов дела выносит обвинительное заключение с точностью до 97 процентов! Нейросеть обучали на материале 17 000 уголовных дел, она может выдвигать обвинения по самым распространенным преступлениям: мошенничество с кредитными картами, участие в азартных играх, опасное вождение, умышленное причинение вреда, воровство, мошенничество…

Конечно за Фемидой с искусственным интеллектом нужен глаз да глаз. Но у нее есть явные преимущества: она не крышует, взяток не берет и никогда не вынесет заведомо неправосудный приговор. Электронный судья беспристрастен и попытки какой-либо стороны заинтересовать его обречены на провал. На фоне судей из отдаленных провинций, не блещущих высокой квалификацией, ИИ выглядит звездой юриспруденции.

Впрочем, китайцы считают, что искусственный интеллект не должен полностью заменять собой правосудие. Задача “умных систем”, это прежде всего оказание консультативной помощи судьям, считает Чжоу Цян, глава Верховного народного суда. А кроме того, нельзя забывать, что помимо закона существует справедливость. А помимо справедливости - милосердие.

Например, в известной библейской истории с формальной точки зрения блудницу следовало побить камнями. Но представитель Всевышнего судьи сказал: кто из вас без греха, пусть первый кинет в нее камень! И оспорить этот вердикт до сих пор никто не осмелился.