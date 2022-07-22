В Японии ищут знатока покемонов

По мнению экспертов, франшиза «Покемон» является одной из самых успешных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японская The Pokemon Company, владеющая правами на бренд «Покемон», объявила о вакансии архивариуса.

Претендент на эту должность должен отлично разбираться в истории и разновидностях «карманных монстров», которых на данный момент насчитывается около 900.

Сама The Pokemon Company принадлежит компании Nintendo на паритетной основе и занимается управлением всем, что относится к покемонам, а это достаточно широкий спектр от мультиков и компьютерных игр до комиксов и принтов на одежде.

Компания была создана в 1998 году, буквально через пару лет после появления самих покемонов, название которых происходит от английских слов Pocket Monster – «карманный монстр». Изначально забавные персонажи появились в компьютерных играх, однако вскоре они стали мегапопулярны и перешли в качестве героев аниме на большой экран.

По мнению экспертов, франшиза «Покемон» является одной из самых успешных, а ее стоимость оценивается почти в $100 миллиардов.

Теперь же в The Pokemon Company решили создать цифровое хранилище для архивов, связанных с историей персонажей, которых существует уже целых восемь поколений. Именно этим и должен будет заняться новый сотрудник на должности архивариуса.