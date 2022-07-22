X5 объединила программу лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка»

Теперь покупатели могут копить и использовать полученные баллы в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России.

«Мы продолжаем реализацию стратегии присутствия на всех этапах клиентского пути, создания бесшовного покупательского опыта и дополнительных выгод в системе бизнесов Х5. Обновление программ лояльности «Пятёрочки» и «Перекрёстка» под новым названием «Х5 Клуб» - фундаментальное решение для реализации этой стратегии, которое объединит опыт покупателей «Пятёрочки» и «Перекрёстка». В будущем мы планируем подключить к «X5 Клубу» и другие бизнесы Группы – онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток, «Много Лосося», Food.ru, подписка и другие, чтобы сформировать лучшие условия для всех наших клиентов. Помимо этого, в наших планах расширять набор сервисов в «X5 Клубе» за счет партнерств с другими компаниями, что позволит удовлетворить больше потребностей покупателей Х5. «Х5 Клуб» - это новый шаг в реализации миссии Х5 — улучшать качество жизни людей, предлагая доступные и полезные продукты, вкусную еду, помогая в ежедневных заботах. Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки. С марта этого года на новый процессинг переведено более 60 миллионов клиентов, что стало крупнейшей миграцией системы лояльности в российском ритейле. Перезапуск процессинга позволил нам повысить надежность системы, в том числе в части защиты данных» - прокомментировал главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.

На старте участия в «Х5 Клубе» за каждую покупку начисляется 0,5% кэшбека от суммы чека, а пользователь теперь видит количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети. Постепенно будут появляться новые уровни участников программы: активные пользователи смогут получать повышенные проценты начисления баллов. Участники «X5 Клуба» могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе любую из бонусных карт - «Пятёрочки», «Перекрёстка» или «Х5 Клуба».

Используя физическую или виртуальную карту любой торговой сети, покупатель может начислять и списывать баллы при покупках в «Пятёрочке» и «Перекрёстке». В магазинах «Пятёрочка» на кассах самообслуживания (КСО) покупателям доступно списание баллов только с пластиковых карт. Списание баллов на КСО из мобильного приложения будет запущено в ближайшее время.

Осенью компания планирует расширить функционал «X5 Клуба»: можно будет выбирать любимые категории с повышенным кэшбеком, получать различные персональные предложения и многое другое.

В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: компания продлила срок действия накопленных ранее баллов и делает доступными для списания баллы за период, когда происходил переход на новый процессинг. Сегодня на новую платформу уже переведены все магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток».