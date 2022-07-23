Объявлены первые финалисты конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"

В полуфинале участвовали команды Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» ориентирован на управленческие команды муниципальных органов управления образованием. В составе команд по пять представителей управленческого звена одного муниципального образования – от руководителей до специалистов.

В рамках конкурсных испытаний для команд был организован кейс-турнир, который представлял собой командное соревнование. Участникам предоставлялся приближенный к реальности кейс, который содержит некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах. Необходимо было проанализировать предложенную ситуацию, найти оптимальное решение и презентовать его. Кроме того, конкурсанты прошли испытания в формате мастермайнда – встречи с комбинацией мозгового штурма, обучения в действии, постановки личных целей, групповой поддержки и обратной связи от каждого участника.

«Хотелось бы поблагодарить участников – вы с достоинством прошли конкурсные испытания. Мы увидели талантливые команды управленцев, которые, я уверен, привнесут в систему образования новые практики и смыслы, покажут пример эффективного взаимодействия муниципальных органов управления с образовательными организациями в своих регионах. Очень хочется, чтобы эти дни, которые вы провели с командой организаторов президентской платформы «Россия – страна возможностей», с экспертами и партнерами – запомнились вам надолго, а те решения конкурсных задач, которые были найдены в ходе соревнования, обрели реальную ценность и стали частью вашей практики», – обратился к участникам церемонии закрытия заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В финал по итогам первого этапа вышли 15 команд: 5 команд представят Свердловскую область, 4 команды – Нижегородскую область, 3 команды – от Кемеровской области – Кузбасса и по одной команде от Амурской области, Красноярского края и Новосибирской области.

Три дня полуфинальных активностей были насыщены не только собственно конкурсными испытаниями в разных форматах, но обширной деловой и образовательной программой. Так в первый день полуфинала состоялась панельная дискуссия «Роль муниципальной системы образования в решении задач Концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года» в которой приняли участия ведущие эксперты в сфере образования и полуфиналисты конкурса. В рамках встречи участники подняли актуальные запросы отрасли образования, общества и государства. Обсудили важность привлечения молодых учителей в муниципальную систему образования и их закрепление в школах. Поговорили о концепции развития взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, образовательных организаций, общественных объединений по вопросам совершенствования системы подготовки педагогических кадров в Российской Федерации.

Представитель АНО «Диалог» Александр Марченко провел воркшоп «Интерактивный контент в социальных сетях», он подробно разобрал с аудиторией актуальные кейсы по ведению социальных сетей образовательных учреждений, а также участники обсудили правила и тренды SMM.

Завершился первый насыщенный конкурсный день нетворкингом и серией мероприятий от ведущих экспертов конкурса. Для лидеров команд и региональных координаторов было организовано установочное совещание, участники посетили Форсайт-сессию: «От вызовов времени – к приоритету образования», педагогический гейм «Год педагога и наставника с удовольствием: точка сборки» и приняли участие в проектной сессии «Муниципальное образовательное событие как проект».

Во второй конкурсный день заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко провела лекцию на тему: «Профориентация сегодня: взгляд в будущее». Она рассказала про профессиональную ориентацию и самоопределение ребенка во взрослом мире, а также затронула тему изменений рынка труда и перспективных навыков.

Важным событием полуфинала стала стратегическая сессия при поддержке нового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Экософия». Мероприятие было посвящено созданию единого стандарта проведения практико-ориентированных Уроков Экософии для школьников. Такие уроки призваны помочь формированию экологической культуры. На этих занятиях дети познакомятся с основами экологичного образа жизни, узнают, как экологическая тематика пронизывает все сферы деятельности и как выгодные экопривычки помогут сделать жизнь лучше. В процессе участия в Уроках Экософии ученики старших классов будут овладевать методикой их проведения, а затем делиться полезной экоинформацией с младшими школьниками до 14 лет.

В заключительный день в Государственной Думе Российской Федерации состоялась встреча полуфиналистов с Первым заместителем Председателя Комитета по просвещению Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Максимом Гулиным. Участники встречи обсудили финансово-экономические механизмы развития системы образования. Также конкурсанты поговорили об актуальных проблемах патриотического воспитания молодежи на площадке Общественной палаты РФ.

Все участники полуфинала получили удостоверения о повышении квалификации.

Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получить призы от партнеров конкурса.

Второй этап полуфинала для конкурсантов ЦФО, СЗФО, СКФО и ЮФО пройдет в Москве с 26 по 28 июля.

Список команд-финалистов по итогам первого этапа полуфинала

Свердловскую область в финале конкурса представят 5 команд.

• Команда Управления образованием Полевского городского округа («У штурвала»)

• Команда Управления образования администрации городского округа «Город Лесной» («На шаг впереди»)

• Команда Департамента образования администрации города Екатеринбурга («EKBand»)

• Команда Управления образования Железнодорожного района администрации города Екатеринбурга («ЕКАТ-ЭКСПРЕСС»)

• Команда Управления образования администрации Новоуральского городского округа («ЗАТО будущего»)

Нижегородскую область в финале конкурса представят 4 команды.

• Команда Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор («24/7»)

• Команда Управления образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района («УЗОР»)

• Команда Управления образования администрации городского округа город Чкаловск («Экипаж»)

• Команда Департамента образования администрации г. Саров («Термоядерный синтез»)

Кемеровскую область – Кузбасс в финале конкурса представят 3 команды.

• Команда Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка («ЗаНово»)

• Команда Управления образования администрации города Кемерово («5К.kem»)

• Команда Управления образования Беловского городского округа («Новый формат»)

Амурскую область в финале конкурса представит 1 команда.

• Команда Комитета по образованию и делам молодежи администрации города Белогорск («Альянс»)

Красноярский край в финале конкурса представит 1 команда.

• Команда Управления образования администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района («Таймыр»).

Новосибирскую область в финале конкурса представит 1 команда.

• Команда Управления образования и молодежной политики города Искитима («13-й подвиг»)

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», платформа «Другое дело», Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 25 регионах страны создано более 50 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.

«Флагманы образования. Муниципалитет» – Всероссийский профессиональный конкурс, ориентированный на управленческие команды муниципальных органов управления образованием. В составе команд по пять представителей управленческого звена одного муниципального образования – от руководителей до специалистов. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков.

Конкурс стартовал 9 декабря 2021 года. Заявочная кампания продлилась с 9 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года. За время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались 8 000 человек (1 600 команд) из 81 региона Российской Федерации. Команды, успешно прошедшие регистрацию, были допущены к выполнению дистанционного тестирования.

В марте участники прошли онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования». Этап дистанционного тестирования был направлен на проверку функциональной грамотности, общих знаний, психолого-педагогических и экономико-правовых аспектов организации работы муниципальной системы образования. Участники смогли проверить свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также определить, насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования. По итогам дистанционного тестирования в полуфинал получили приглашение 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов страны, показавшие наилучшие результаты.

В апреле стартовала программа повышения квалификации, результатом которой стала разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.