Европа не хочет сокращать потребление газа и экономить его, начиная уже с августа

Еврокомиссия потребовала сократить на 15% потребление российского газа. Фото: Shutterstock

Европа разделилась в мнениях о чистоте и потреблении газа. Это еще одна, совершенно новая линия раскола. Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс потребовал, чтобы каждая страна Евросоюза в добровольном порядке, но принудительно взяла на себя обязательство уже с августа сократить потребление российского газа на 15%. Второй человек в ЕК предложил подумать, насколько необходим всем в Европе включенный кондиционер, свет в окнах офисов вечерами и так далее. Если бы он ограничился только светом в офисах, может быть, как говорят в определенных кругах, и проканало бы. Но в нынешней плавящейся от жары Европе предложение о кондиционерах вызвало очень резкую реакцию.

Сразу шесть стран Евросоюза отказались выполнять такое требование Еврокомиссии.

- Португалия против этого предложения, потому что оно не принимает во внимание различия между странами, - заявил государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба и съехидничал, мол, он прекрасно понимает, что "есть страны, которые себя не защитили и теперь просят о помощи", но Португалия не намерена из-за их просчетов оставаться сама без электричества.

Португалию поддержали Италия, Греция, Испания, Венгрия и Польша. Что касается венгров, то лидер республики Виктор Орбан и глава МИД Венгрии, который буквально в четверг приезжал в Москву договариваться о дополнительной поставке 700 млн кубометров российского газа, еще раньше сказали, что не собираются делиться с остальной Европой своими запасами. Дружба дружбой, а газик врозь.

Как ни странно, но венгров поддержал и министр юстиции Польши Себастьян Калета, заявивший, что больше всех в газе нуждается Германия. И, как он считает, Еврокомиссия предложила именно такой план, чтобы заставить другие страны "передать свои резервы газа Берлину".

А в Германии все действительно обстоит не ах. "Северный поток", хоть и заработал вчера, в установленный срок, выдает от 30% до 40% своей рабочей мощности, что обусловлено отсутствием злосчастной турбины. Она прилетела в Германию, но Берлин не может теперь передать ее России, поскольку необходимые сопроводительные документы от компании, проводившей ремонт, отсутствуют. Да еще наверняка потребуется и проверка, не накрутили ли там канадцы чего лишнего, или, наоборот, не недокрутили ли что необходимое. А в августе надо бы уже и вторую турбину отправлять на ремонт.

В общем, ситуация совсем не ах. В этих условиях немцы проявили себя как люди, для которых важнее всего пресловутый немецкий "Орднунг". Это мы в России хихикали над предложениями "сказочника" вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека пускать "тонкую струйку" и пользоваться душем "раз в год по обещанию".

А вот немецкая газета Bild со ссылкой на результаты социологического опроса сообщила, что 62% немцев стали мыться реже и короче по времени, а практически каждый второй из участников опроса (45%) принимают меры, чтобы можно было согреваться зимой "без русского газа". При этом, примерно столько же (44%) намерены выходить на улицы на акции протеста против высоких цен на электроэнергию и политики правительства в сфере энергетики.

В Берлине действительно не на шутку забеспокоились. Министр иностранных дел Канады Анналена Бернброк даже призналась, что в переговорах с Канадой ей пришлось прибегнуть к самому натуральному шантажу.

- Канадцы сказали:" У нас много вопросов". Мы тогда сказали: "Мы можем это понять, но если мы не получим газовую турбину, то мы больше не получим газ, и тогда мы вообще не сможем оказать поддержку Украине, потому что тогда мы будем заняты народными восстаниями", - охарактеризовала суть и течение переговоров по поводу турбины, которую Оттава попыталась запереть на своей территории своими же санкциями. А когда немцы, которые услышали такое признание главы своего МИД, то у них от удивления волосы встали дыбом, и Анналена попыталась нивелировать впечатление от своих слов, заметив: "Возможно, это было несколько преувеличенно".

А возможно, что и нет. Очень даже возможно, и не просто возможно, а гораздо более вероятно, что в Берлине действительно очень боятся "народных восстаний".