Только пятая часть россиян любит летнюю жару, остальные плохо ее переносят

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В центральную часть России возвращается жара. Синоптики обещают, что теперь тепло останется с нами надолго. Ожидается, что температура выше 30 градусов будет держаться аж до конца лета. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, рады ли россияне такой перспективе, и какая погода им нравится больше.

Как оказалось, летнюю жару любят и ждут только 21% россиян. Эта категория опрошенных назвала лето долгожданным и добавила, что погода должна быть именно такой, чтобы можно было ходить в коротких шортах, купаться и загорать.

А вот больше половины опрошенных добавили, что лучше все-таки, чтобы лето было умеренно теплым, а не жарким. Температуру за 30 градусов нормально переносят далеко не все, в такую погоду тяжело заниматься делами, работать, даже просто находиться в помещении без кондиционера – уже пытка, жалуются россияне.

Еще 10% добавили, что вообще больше любят зиму или межсезонье, а летнему зною предпочитают прохладу, дождь или мороз. Так, 6% респондентов рассказали, что видят особое очарование в дождливой погоде, когда можно уютно устроиться дома у окна, пить горячий чай и думать о своем.

4% россиян рассказали, что их любимая погода – легкий морозец и пушистый снег. С зимними развлечениями и никакой жары не надо, считают участники исследования.

«Терпеть не могу жару, когда на улицах и дома парилка. Уж лучше зима и мороз», - говорит участница опроса.

«Я люблю, когда на улице дождь или метель, тогда дома еще уютнее», - делится другая.

А вот оставшиеся 17% вспомнили слова классика и заявили, что у природы нет плохой погоды. Главное, в жару больше пить, купаться и отдыхать, а в холод – теплее одеваться, и все будет прекрасно, уверены респонденты.

«Умеренное тепло, как по мне, лучше жары, а еще я дождик люблю и снег. Так что верно говорят: у природы нет плохой погоды», - улыбается участница опроса.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,2 тысячи человек.