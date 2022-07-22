В Херсоне сформирована Одесская бригада из украинских добровольцев

Херсонская область. Военнослужащий Одесской бригады на боевой позиции. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

После начала российской спецоперации не раз и не два довелось слышать, что где, мол, те самые украинцы, которых пришли освобождать русские? И долгое время ответить на это было нечего. Нет, была, конечно, отдельная бригада особого назначения "Одесса", которая сформировалась из добровольцев, участников Куликова поля в Одессе, к июлю 2014-го и воевала на стороне Донбасса. Но позже она влилась в состав Народной милиции ЛНР.

Однако те традиции не пропали. И сейчас в Херсоне сформирована и закончила боевое слаживание Одесская бригада, которая в ближайшее время, как рассказал ее представитель начнет наступательные действия на направлениях Николаева и Одессы.

- В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одесса. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет, - заявил этот представитель чьи личные данные, конечно же не разглашаются. – Единственный способ для них сохранить свои жизни, это сложить оружие. В противном случае все они будут уничтожены.

В ближайшее время сформированная военная часть начнет наступательные действия на направлениях Николаева и Одессы. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как особо подчеркнул этот представитель, по поводу личности которого есть определенные догадки (очень похоже, что он сам не просто родом из Одессы, а был там известным и популярным политиком), бригада сформирована исключительно из добровольцев – граждан Украины. В ее составе уроженцы и жители не только самой Одессы, но и Николаева, Херсона, Киева, Измаила, Белгород-Днестровского, других украинских городов. Есть даже один парень из Западной Украины.

Состав бригады еще раз показал, что эти боевые действия идут не между украинцами и русскими, а между идеологиями и системами ценностей. Можно вспомнить, что в составе ВСУ хватает наемников из самых разных стран.

Херсонская область. Военнослужащие Одесской бригады в автобусе. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Внешний вид и экипировка бойцов этой бригады на "пять с плюсом" и показывает, что этим вопросом занимались не ДНР и ЛНР, а, видимо, в российском Минобороны. Самим же бойцам остается лишь доказать, что и время, и силы были потрачены на подготовку этого формирования не зря.

Вполне возможно, что Одесская бригада еще сможет со временем получить гордое наименование гвардейской.

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