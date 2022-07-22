«Камера. Мотор»: как стать популярной ведущей и покорить «МИР»

Гузель Камаева (слева): «Счастлива делиться знаниями со студентами и зрителями».

- Гузель, мы встречаемся с Вами после одного из мастер-классов в рамках Российской креативной недели, где Вы делились с представителями творческих профессий лайфхаками публичных выступлений. До этого был парк «Музеон» на Дне молодежи, где каждый желающий мог в режиме блиц прокачать свои возможности и почувствовать себя звездой телевизионной журналистики. Перед этим ВДНХ с прямыми включениями и мастер-классом для подростков о поведении в кадре на Дне защиты детей. Откуда такой внутренний запрос на общение с аудиторией не только через «голубой экран»?

- Ну, во-первых, я рада и счастлива, что у меня есть такая возможность. В профессии я больше десяти лет. За плечами тысячи эфиров и сюжетов. И, конечно, накопился немалый багаж опыта и знаний, которыми хочется делиться с молодыми ребятами. Очень ценю школу журналистики и уважаю само понятие наставничества. Здорово, если кто-то сможет чему-то научиться не просто на моём примере, а на моих ошибках, подсказках, интерактивах.

Ведущая новостей телеканала «МИР24» Гузель Камаева.

Мне радостно передавать свои знания и свой опыт тем ребятам, которые желают его получить, у которых горят глаза, которые бы схватывали и впитывали информацию, как губки. Поэтому я всегда с особым удовольствием выступаю с мастер-классами и лекциями для молодежи. Причем не только в Москве – региональные молодые корреспонденты, начинающие телерадиоведущие, студенты профильных вузов в стране не меньше нуждаются в таких интерактивах. Специальный подсчет не веду, но, кажется, что на моем счету их уже больше ста.

Ну, а во-вторых, в этом году телерадиокомпания «Мир», в которой я сейчас работаю, отмечает 30-тилетие. На протяжении всего юбилейного года программа празднования включает множество самых разных акций и событий в России и в странах Содружества. Мастер-классы от популярных ведущих телеканала часто становятся элементом городских и федеральных событий, фестивалей, праздников. Поэтому все совпало.

Гузель Камаева на мастер-классе в рамках Российской креативной недели.

- Спустя пять минут после начала мастер-класса в парке Горького Вы заставили толпу незнакомцев, пришедших на паблик-ток в рамках Российской креативной недели, прыгать. И сами, сняв туфли, скакали вместе с ними, поглядывая на секундомер и считая, сколько таких прыжков в минуту вы и ваши ученики смогут сделать. Наблюдать за этим со стороны было довольно забавно. Случайные прохожие вообще сначала подумали, что это утренняя массовая зарядка на свежем воздухе, да и зрители прямой трансляции тоже. А что? – Довольно креативно! Это какое-то упражнение для прокачки дыхания?

Гузель Камаева на мастер-классе в рамках Российской креативной недели.

- Это элемент мастер-класса, который помог мне решить сразу несколько довольно важных для любого публичного выступления моментов. И дело тут совсем не в дыхании (улыбается – прим. автора).

Правило первое: если ты не захватил внимание аудитории с первых минут, то выступление можно записать в провальные. Тебя уже никто не будет слушать. Раньше все стали бы зевать. Сейчас просто уткнутся в телефоны или вовсе встанут и уйдут с лекции.

Правило второе: к тебе на мастер-класс приходят за реальными полезными советами, за инсайтами, за чем-то цепляющим и важным. Гуру и маститых журналистов, телерадиоведущих много. Тех, кто готов не просто лить воду и рассказывать только о собственном величии, гораздо меньше.

Перед тем, как попросить всех зрителей и слушателей своего выступления разуться и прыгать минуту в едином порыве, я задала вопрос о возможностях, о вере в себя, об оценке наших собственных сил. Зачастую мы все склонны себя недооценивать. Молодые ребята, а уж тем более люди творческих профессий склонны к рефлексии, самокопанию и самокритике. Нужно в первую очередь верить в себя. Нет, даже не так. Нужно сперва поверить в себя.

Раскрепостить аудиторию и проверить собственные возможности телеведущая старается на каждом мастер-классе.

- Так в чем заключался эксперимент?

- 60 секунд «зарядки» показали: 90% всей аудитории до начала эксперимента назвали заниженное число прыжков, которое, по их мнению, они способны совершить в минуту. Практика же доказала: наши возможности куда выше тех, что мы представляем. Тот, кто думал, что он прыгнет 50 раз в минуту, прыгнул в итоге 120. Кто уверял, что не больше семидесяти, смог легко пропрыгать 150 и так далее. Это не про физкультуру и нагрузку. Не про дыхание. А про оценку собственных возможностей. И, конечно, после такого старта общение во время мастер-класса становится сразу более доверительным, более теплым. Ребята раскрываются. Это важно. Поэтому не стоит делать преждевременных ложных выводов. Лучше пробовать, выходить и выступать. Смело брать микрофон и не бояться ошибиться.

Мастер-классы от популярных ведущих телеканала МИР часто становятся элементом городских и федеральных событий, фестивалей, праздников по случаю 30-летия компании.

- Раз уж мы заговорили о вере в собственные силы. Вы-то сами верите в себя? Насколько легок был Ваш личный путь? И это больше про везение и удачу или про труд и про «не опускать руки в любой ситуации»?

- Конечно, я не исключение, оборачиваясь назад, оценивая начало своего пути, осознаю: тоже было и страшно, и веры в себя – не так много. Да и пришла она ко мне не сразу. Но, все-таки я, скорее, из категории тех людей, с которыми происходят судьбоносные стечения обстоятельств. Даже выбор профессии отчасти воля случая, хотя сейчас мне кажется: то, что предназначено, настигнет. А ведь в семье нет никого из сферы медиа.

- То есть Вы не грезили с пеленок о «голубом экране» и о том, что Вас будут узнавать на улице?

- Совершенно нет. И семейных историй, например, о том, как проводила всё детство в аппаратной с родителями, впитывая атмосферу ТВ, тоже нет. В моей семье предприниматели, бизнесмены. Поступить на Журфак МГУ мне вообще сначала папа предложил: «Попробуй. Походишь, посмотришь. Не получится, выберешь что-то другое» - говорил он мне. Поверить, что можно поступить в МГУ, тоже было сложно, поэтому и страха провалить экзамены, не было. А учитывая, что год моего рождения 1986, а 84-86 годы - это пик рождаемости в СССР, то к моменту поступления в вузы, конкурс на место был очень высоким. Журфак МГУ им. Ломоносова казался тогда недосягаемым. Тем не менее, поступила на бюджет. Отучилась. Однако, после окончания еще долго не могла себя найти ни в одной области журналистики, хватаясь за каждую возможность самореализации. Но как-то тщетно.

Гузель Камаева: «Выбор профессии отчасти воля случая, хотя сейчас мне кажется: то, что предназначено, настигнет».

- В начале беседы Вы сослались на то, что делитесь со студентами и слушателями мастер-классов как раз ошибками и приводите примеры из своей практики. Сможете поделиться такой историей о старте карьеры телеведущей?

- 12 лет назад, когда я еще не работала ни на одном телеканале, в качестве стажёра попросилась как раз на «МИР». Мне было 24 года. Никакого опыта, лишь инфантильность. Говорю: «Ведущей хочу быть, можно попробовать?». Меня выслушали, не сразу дали от ворот поворот – уже проявление гуманизма. Посадили на технический тракт. Знаете, я до сих пор его храню. И на своих мастер-классах часто показываю эту видеозапись, чтобы убедить ребят: нет ничего невозможного. Потому что та я и сегодняшняя - это небо и земля. Девочка с демо-записи – совершенно неуверенная в кадре, логически неверно ставившая ударение, имеющая проблемы с дикцией, техникой речи, обладающая высоким тембром голоса. Такой приговор вынесло мне руководство телеканала, просмотрев это видео. И это, действительно, было так. Но одна из руководителей - первый профессиональный человек - сказала мне фразу: «Ты обладаешь природным обаянием. Камера тебя любит (я тогда, кстати, впервые услышала эту фразу). Но что ты с этим будешь делать, уже твой выбор: научиться и пахать или же оставить всё». Помню эти слова, как сейчас. Не могу сказать, что меня они задели или, наоборот, мотивировали. Но эти два предложения, как мне видится уже теперь, внедрились в подсознание и стали сопутствующим убеждением. Тогда я просто начала учиться искусству маленьких шагов, начав свою карьеру с практики корреспондента на другом телеканале. И, вот, спустя 10 лет меня приглашают ведущей информационной программы на телеканал «МИР». Интересный парадокс: не правда ли? (смеётся – прим. Автора).

Поэтому мой опыт лишний раз подчеркивает: ничего невозможного нет. Работа и труд все перетрут.

- После не самой удачной попытки с первого раза попасть на «МИР» Вы устроились на телеканал «Подмосковье» корреспондентом. Как все-таки стали телеведущей?

- Помню свою первую съемку в роли корреспондента: это очерк о 95-ти летнем ветеране. Мужчина произвёл на меня неизгладимое впечатление. Поразило, как человек до глубокой старости остается верен себе и своим жизненным ценностям. Но создать целый сюжет оказалось не так-то просто. Я готовила его двое суток, меня отправляли переписывать текст и переделывать монтаж по несколько раз. Обидно? До ужаса! Но, наверное, ни одни эмоции не сравняться с теми, которые я испытала, увидев свой репортаж в новостном выпуске. Конечный результат по итогу стараний – высшая степень удовлетворения и мотивации.

Первый эфир уже в роли телевизионной ведущей случился там же – на телеканале «Подмосковье». Это 2010 год, я уже как полгода корреспондент. Всё тоже произошло как-то случайно. Обстоятельства сложились таким образом, что меня попросили сесть в кадр. Главред подошёл ко мне в коридоре во время расшифровки материала и предложил попробовать себя в роли ведущей. Необычное предложение, правда? Не каждому такое в коридорах предлагают (смеётся – прим. Автора). Вот, и я также отреагировала – с удивлением и непониманием. Мне уже тогда было понятно, что работать в кадре не такая уж и простая задача. И потом, мне не до этого было, у меня сюжеты мои – леса горят, коровники ждут, мусорные свалки. Но и отказываться от того, что даёт тебе внешний мир, не стоит. Мне отвели две недели на подготовку к эфиру, дав преподавателя.

- И за две недели можно реально чему-то научиться?

- С нуля – вряд ли. Хотя ничего невозможного нет. И потом, всё-таки какой-то опыт все же уже был. Плюс мой преподаватель - Екатерина Андреевна, царствие ей небесное, она стала в какой-то степени моей путеводной звездой по жизни. Она, конечно, закаляла меня в бою. Представитель старой школы знала как никто другой, что делать с такой мямлей на тот момент, как я: не миндальничала совершенно, песочила по полной программе. И всегда говорила: «У ведущего должен быть характер. А ты стоишь тут и сопли жуешь!». Но я бесконечно за всё ей благодарна.

Гузель Камаева: «На старте карьеры преподаватель не давала мне спуску и закаляла меня в бою»

- И вот тот самый день прямого эфира. Всех родственников накануне обзвонили, наверное?

- На техническом тракте всем всё понравилось. Сказали: «Завтра в прямой эфир!». Накануне сообщила только сестре. Родителям не стала говорить: вдруг не получится, зачем их обнадёживать. Единственное: попросила маму погладить мне рубашку и подготовить пиджак. Тогда нас особо не наряжали, чаще ведущие использовали свою одежду. Очень волнительно было, не спала практически всю ночь. И, вот, день «Х». Эфир в 12.30. Сижу в студии, 5 минут до мотора. Сердце стучало так, что от сердцебиения было видно, как движется грудная клетка.

-«Три. Два. Один. Камера! Мотор!» и Вы в абсолютном спокойствии мгновенно собрались и переключились?

- Да что вы! Возможно, внешне казалось всё сносно, но внутри бушевали бури эмоций. Прямой эфир тот длился 13 минут. И всё это время в ушах стоял как будто гул. Мне казалось, что я парашютист, которого выкинули из самолета. Окончания эфира ждала как парашютист ждет землю. Это был колоссальный стресс.

- А что происходило дома в этот момент? Если Вы сестру успели предупредить накануне.

- Младшая сестра по нашему уговору включает телевизор. Папа сидит на кухне, мама занимается своими домашними делами. И тут начинаются новости. По традиции они обычно ждали мой сюжет, а тут я в студии и ведущая: «Здравствуйте, в эфире новости Подмосковья! В студии Гузель Камаева». Со слов сестры – это была очень эпичная картина. Папа у телевизора с криками маме: «Лида, Лида, беги, скорее сюда, дочь наша в эфире!». Мама бежит по коридору с утюгом в руках, подходит к телевизору, гладит экран и говорит: «Боже, эту же рубашечку я вчера гладила!». В общем, вот, такая у меня есть история первого эфира, очень милая.

К телеведущей канала «МИР24» Гузель Камаевой в гости приходят не только студенты, но и дети.

- Говорят, что со временем чувство прямого эфира притупляется. А, с другой стороны, вспоминаешь великих актеров, они говорят – вот сколько бы ты роль ни играл, но, если у тебя перед выходом на сцену коленочки не подрагивают, значит, вон из профессии, ты выгорел. Есть всегда волнение?

- Да, каждый прямой эфир мы волнуемся. Это нормально. И я радуюсь, что волнение есть. Тем более, что это определенный адреналин, который заводит. Но, вот, Вы знаете, что ведущие прямых эфиров склонны к сердечным приступам? Я не знала, пока меня не просветили знающие люди. Потому что во время каждого прямого эфира, оказывается, ведущий испытывает микростресс. С одной стороны, мы его уже почти не ощущаем, как некое привычное состояние. С другой стороны, каждый раз, когда выходишь на сцену перед аудиторией, когда выходишь в эфир – всегда есть легкий такой тремор.

«Тот, кто умеет рассказать о себе, тот владеет миром».

- Сейчас довольно много разных школ телевидения, из которых люди выходят с дипломами, приходят на собеседования, а ты понимаешь - человек не знает ударений, не чувствует интонацию, с дыханием проблема, с телесуфлером никогда не работал. Стоит ли давать шанс, на Ваш взгляд?

- Если человек без апломба и готов впахивать, учиться на практике, стажироваться, то шанс, конечно, стоит дать. После всех мастер-классов с ребятами тема номер один для обсуждения – как быть, если нет опыта. Везде и всем нужен человек с багажом. И это некий замкнутый круг: а где же его тогда брать? Что конкретно я бы посоветовала. Можно начать с региональных телеканалов. В Подмосковье очень много разных хороших качественных региональных телеканалов, куда можно прийти на практику. Просто попросить: ребята, мне в принципе зарплата не нужна, научите меня. Некоторые СМИ пользуются бесплатной рабочей силой, но и начинающему специалисту – это только на руку. Оттуда постепенно расти, потому что, естественно, на федеральные телеканалы попасть сложнее гораздо.

- Единственный минус, что на региональных каналах тебе «бетакам» еще могут дать.

- А почему бы, собственно, и нет? Мы тоже на этом учились. Крут тот, кто умеет делать всё. То есть, мы, как ведущие, можем и корреспондентом быть и съёмку спродюсировать. Ну, за пульт вряд ли я прям сейчас сяду, но тут тоже ничего невозможного нет, всему можно научиться. Не страшно то, что мы не знаем, страшно то, что мы не интересуемся. Поэтому нужно действовать. Помню, что просто добивала всех шеф-редакторов своими вопросами до тех пор, пока мне не становился понятен тот или иной процесс. Или когда уже в 151-й раз просишься на съёмку, по-любому отправят, пусть и в коровники.

Гузель Камаева: «Ваши регалии и заслуги никому не интересны. Нужны кейсы, ваш опыт, ваши эмоции, слушателю необходимо прочувствовать некую сопричастность с вами».

- Вы часто выступаете на тему «искусство самопрезентации». Почему это важно, на Ваш взгляд?

- «Заговори, чтобы тебя увидели» - так говорил Сократ. Любой человек сталкивался с тем, что себя нужно уметь презентовать. Уметь о себе рассказать. И речь не только о людях публичных профессий. В наши дни тот, кто владеет искусством рассказа историй или искусством сторителлинга, как сейчас модно говорить, тот король мира. А если этот рассказ с образами, с красивой и богатой речью, несёт в себе какой-то цепляющий посыл, то можно сказать – вы добились нужного эффекта. При этом рассказывая о себе, забудьте: «родился, учился, окончил, поступил, работал и т.д.». Ваши регалии и заслуги никому не интересны. Нужны кейсы, ваш опыт, ваши эмоции, слушателю необходимо прочувствовать некую сопричастность с вами.

Стоит прописать разные истории о себе, сделать, так называемые заготовки. Где-то важна история о традициях в семье, где-то о ваших страхах летать или плавать. Где-то стоит вспомнить забавную историю из практики эфиров и курьезы на съемочной площадке, чтобы показать: такое случается со всеми. Подобных историй о самих себе нужно иметь в запасе много и разных.

Чем больше публичных выступлений, тем больше рассказов. Чтобы не приходилось повторять одно и то же. Да, будет страшно выходить к аудитории. Мне тоже всегда страшно. До сих пор. Но если это тысячное выступление и даже если вы будете испытывать волнение, то на опыте всегда сможете выехать.

- Если говорить о первом впечатлении, то как Вам удалось произвести его на президента Владимира Путина?

- Речь о традиционной большой пресс-конференции президента России, где мне, как корреспонденту телеканала «МИР» удалось привлечь внимание главы государства и задать ему вопрос. На мероприятие было аккредитовано свыше 500 журналистов. Конечно, все они хотели оказаться в поле зрения российского лидера.

Несколько лет подряд «МИРовые» ведущие и журналисты надевали красные костюмы, и у моих коллег получалось обратить на себя внимание президента. Не нарушая традиции, я тоже нарядилась в красное, решив, вдруг повезёт. И мне посчастливилось – я смогла задать вопрос президенту. Помимо того, что я была в красном костюме, у нас была еще красивая табличка в цветовой символике нашего телеканала. Она достаточно яркая и лаконичная. Мне кажется, очень говорящая. Руки символизируют дружбу, союз, что-то такое доброе. Все это вместе, наверное, смогло произвести нужное впечатление и выделить «МИР» среди коллег.

- Вы сами заговорили о курьезных случаях. Знаю, что ведущие, комики, актеры не очень любят подобные вопросы. Тем не менее, читать об этом интересно почти всем.

- Когда я училась на журфаке МГУ, то 13 раз пересдавала экзамен по экономике. Это было просто моей личной трагедией. Мне не ставили зачет, ругали, пытались заниматься индивидуально – бесполезно. Ирония жизни в том, что спустя годы, уже работая на телевидении, я три года подряд работала на Петербургском экономическом форуме. И не могу сказать, что производила впечатление непроходимой дремучести.

Курьезных случаев в профессиональной деятельности немало, ведь за плечами более десяти лет работы в прямом эфире. Случиться может, что угодно: в эфире были и «... известный на весь мир контраБАНДИСТ» вместо «контраБАСИСТА», и «...в танковом биатлоне соревновались таксисты», а не «танкисты». И выключался свет в студии, отваливался суфлер, обрывалась связь с аппаратной. Всего и не упомнишь. Важно оставаться искренним со зрителем, он вам простит, поверьте, если быть с ним честным.

- Ведущему новостей нужно разбираться самому в политике, в экономике или достаточно читать текст по суфлеру?

- Всегда обидно слышать особенно от знакомых поверхностное представление о ведении эфира. Пришла, нарядилась, накрасилась, готовый текст по суфлеру прочитала - и свободна! Причем так могут рассуждать люди, которые даже во время застолья тушуются вмиг, когда нужно произнести тост. А на тебя смотрят десятки глаз. А какого, когда речь идёт о семи-восьми камерах, десятках ламп в огромной студии и осознании того, что по ту сторону экрана миллионы зрителей и все их взгляды устремлены на тебя?

Что касается кругозора и необходимости разбираться в большинстве тем, владеть информационной повесткой, то, без этих знаний ведущему никак нельзя. Думаю, ни для кого не секрет, что может и суфлер слететь, и можно не слышать режиссера, и обрывается, порой, связь. Я работала в студии много лет на удалённом расстоянии от офиса. То есть между аппаратной и студией было 15 километров, соответственно, наша бригада не была в физическом доступе рядом, могло произойти всё, что угодно. И потом – в кадре ты, и никто же кроме ведущего в кадре сделать ничего уже не сможет. Чтобы не оплошать, лучше уж уметь ориентироваться и понимать, о чем ты говоришь. Не будешь же сидеть и молчать в телеке.

- Гузель, Вы расширили географические границы: изначально было телевидение Подмосковья, а теперь уже весь «МИР». Чем крупнее телерадиовещательная компания, тем тяжелее работать?

- Не стала бы сравнивать. Региональный телеканал имеет свою специфику: все местное, камерное, близкое и понятное жителям региона: и тематика, и повестка. После ребрендинга, мы стали молодёжными и яркими. Формат подачи стал более разговорным и лёгким. Конечно, там тоже есть свои определенные подводные камни и сложности. У телеканала «МИР», конечно, широкая многомиллионная аудитория, она отличается, потому что все-таки в нее включены все страны Содружества. И мне, честно говоря, самой даже стало интересно все, что происходит не только у нас в стране, но и у соседей, потому что во время эфира, когда многое узнаешь о странах из сюжетов коллег, то хочется и путешествовать, и больше интересоваться культурой, традициями, обычаями.

- К слову про традиции и обычаи. Знаю, что Вы недавно проводили мастер-класс не по искусству презентации или секретам прямых эфиров на ТВ, а мастер-класс по приготовлению беляшей. Что это за история и как Вас потянуло на такой формат?

- Люблю свою работу и за такие истории в том числе. Всегда говорю: как здорово, что мне платят за мое хобби! С нашим телеканалом не соскучишься. Мастер-класс по приготовлению беляшей я вела на городском Сабантуе в Коломенском в Москве.

Сабантуй – это праздник, который объединяет на своих площадках людей разных национальностей и вероисповеданий в атмосфере мира, дружбы и добрососедства. Яркий и вкусный. С неповторимым колоритом, красками, голосами, отмечаемый широко, с душой и особым смыслом и звучанием.

В этот день одной из самых ярких и заметных площадок фестиваля стала и интерактивная зона, организованная телерадиокомпанией «МИР». Ну а так как Сабантуй – это, конечно, максимально хлебосольный и яркий праздник, то коллегами было решено угощать всех гостей беляшами. Я – татарка. И, конечно, готовить это блюдо умею и люблю – вот и делилась секретами мастерства со всеми посетителями площадки «МИРа» на Сабантуе.

- Гузель, Вы много говорите о работе с голосом, с дикцией. Как новичку поработать над собой? Какие есть секреты? Не по сырому же яйцу на завтрак для округлости звучания.

- Мое утро начинается с зарядки, распевки и тёплой воды с медом. Это отличные способы разогреть связки и горло перед эфиром. В машине по пути на работу обязательно разминка для мышц лица. Конечно, со стороны эта картина выглядит смешно, и иногда я ловила взгляды смеющихся надо мной в пробках водителей. Но без этого никак. А что касается дикции, то тут очень хороши скороговорки. С одной стороны, ничего нового, но это один из самых эффективных инструментов. Попробуйте по одному, потом по два, затем по три предложения выучить и быстро повторять, тщательно выговаривая. Текст вот такой: «В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали, и потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так и зарапортовался про расмокропогодившуюся погоду…» и т.д. Таких скороговорок может быть много.

- Впечатляет, конечно! Особенно, если слышать эту пулеметную очередь из слов лично, а не только читать.

- Спасибо! На самом деле, тут дело практики. Как и во всем.

- Что Вас мотивирует каждый день выходить на работу? Есть ощущение, что молодежь наступает вам на пятки и нужно бежать со всех ног, чтобы просто оставаться на месте?

- У меня нет ощущения, что главная движущая сила и основная мотивация – это страх. Думаю, что не страх должен мотивировать, а любимая профессия. Я прихожу и кайфую от работы. Даже когда улетаю в отпуск, то уже через семь дней начинаю нервничать, мне нужно возвращаться и работать, потому что я настолько люблю свою работу и профессию, что не представляю своей жизни без телевидения.

- Не звоните из отпуска на телеканал с вопросом: ребята, вы меня ждете? Соскучились?

- Нет, конечно. А вообще для того, чтобы не было вот таких страхов, нужно работать над собой каждый день. Совершенствовать себя и чувствовать свою опору. Потому что, если вы будете действовать из страха, в любом случае, то, чего вы боитесь, вас как бы настигнет. Я за то, чтобы передавать опыт, поэтому с удовольствием делюсь своими знаниями, отдаю их. Уверена, что в будущем нас сменит хорошее поколение журналистов – да, они немного другие, да, они более быстрые, да, они с клиповым мышлением. То есть, если мы больше пишущие, то они – визуалы. Тем не менее, в любом случае, всегда нужен качественный контент. Я всегда ребятам говорю, что в первую очередь важен красивый русский язык, правильная речь. Кем бы вы ни были, какой бы продукт ни создавали, да и на какой площадке, будь это телеканал или интернет, это просто первостепенно. Иначе просто ваш проект обречен на провал.

- Одна из великих телеведущих Валентина Михайловна Леонтьева рассказывала, что у нее очень сын обижался на то, что она работала, а особенно в «Спокойной ночи, малыши», «В гостях у сказки». И, когда она какими-то вечерами оставалась, он с ней не разговаривал, он плакал и говорил – ты всейная мама, а я хочу, чтобы ты была моя мама. Говорят, что вот связал свою судьбу с радио, с телевидением – либо тебе повезло в личной жизни, потому что твои интересы разделяют, либо нет, потому что 24х7 всегда находишься в работе. Что из этого правда?

- Ой, это, конечно, очень сложный вопрос. И не только в телеке можно так забыться в работе. В других профессиях тоже есть люди, которые уходят с головой в карьеру. Не знаю, это, наверное, внутреннее. Нужно всегда понимать, что есть близкие люди, а работа сегодня есть, а завтра нет, а послезавтра она может вообще поменяться. А близкие люди всегда остаются рядом с нами. Самое важное, ради чего мы живем и что нас мотивирует, — это наши дети. Собственно, наверное, ребенок-то ее и мотивировал работать, зарабатывать, обеспечивать. Возможно. Я просто рассуждаю сейчас. Но так сложилось. Так вот получилось.

- Нынешнему молодому поколению прорваться на телевидение сложнее или проще?

- Не уверена, что в наше время это нужно всем, но, конечно, немало молодежи по-прежнему, кто хотел бы не просто быть блогером или тик-токером, но и попасть на настоящее телевидение. Я это вижу. И не согласна с тезисом, что газеты, радио или ТВ умерли или умрут в ближайшее время. Эти СМИ просто трансформируются, ибо обязаны меняться в ногу со временем. Сложно или нет сюда попасть? Все индивидуально. Опять-таки, многое зависит от того, насколько хорошо вы пишите – это важно. Насколько понятно изъясняетесь, насколько быстро реагируете. Я думаю, что в интернете, что в телевидении – все равно нужно качество.

Сегодня у нас есть гаджеты, и мы можем узнать новости в любую секунду. Нам не нужно приходить домой, ждать девяти часов вечера, чтобы включить телевизор и узнать новости. Поэтому, если вы хотите работать в информационной повестке, в информационной структуре, то это может быть и любой Telegram-канал, сейчас очень много качественных Telegram-каналов, чтобы поднатореть, научиться писать. А писать новости тоже нужно уметь. Сейчас конкуренция очень высокая. И чтобы опередить, необходимо как-то интереснее зайти, какой-то новый факт найти. Поэтому Telegram-каналы, социальные сети – пожалуйста, вы можете там отточить мастерство пера, а потом уже пробовать на телек со своим материалом.

- На ваш взгляд, что все-таки самое важное для ведущего на ТВ?

- Искренность. Камеру никогда не обманешь. Ну и, наверное, ставить цели нужно перед собой вполне адекватные. Потому что, если человек только собрался покорить профессию, еще ничего не умеет, а нацелен сразу условно на Первый канал, то эта высокая планка может и сбить вдохновение. Безусловно, амбиции похвальные, но лучше постепенно и надежно, поработав на региональном канале для начала и получить тот самый опыт.

И еще важно, на мой взгляд, всегда говорить «да», если Вселенная или внешний мир предлагают нам возможности, потому что если отказываться, вряд ли мир будет благосклонен в следующий раз, ведь человек часто говорит «нет». Не стоит бояться, лучше быстрее хватать удачу за хвост и бежать скорее работать. Иногда мы бываем на распутье и не знаем, что делать. Замереть, послушать себя и свои желания, и сделать первый шаг в нужном направлении.

«Самое важное для ведущего – искренность. Камеру никогда не обманешь».

- Просто здесь же многие ориентируются на фразу, правда, забывая, что ее говорит дьявол – «никогда ничего не просите, сами придут, сами всё предложат». Воланд говорил так в «Мастере и Маргарите».

- Нет, ну разные бывают ситуации, могут и предложить, а можно и попросить (кто как ни мы для себя любимых). Жизненные обстоятельства ведь бывают разные. Тем не менее, мы сами вершим свою судьбу и сами делаем свою жизнь, иначе жизнь сделает за нас и чаще не в нашу пользу, если не брать всё в свои руки.