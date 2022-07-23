"Ты надежный, я с тобой не боялась отпускать моего младшего сына": знакомые режиссера "Ералаша" Ильи Белостоцкого в шоке из-за приговора за педофилию

Режиссер Илья Белостоцкий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Его называли детским режиссером. Почти 10 лет работы в «Ералаше», множество проектов с детьми и для детей. 48-летний Илья Белостоцкий был настоящей знаменитостью. Его посты в соцсетях набирали тысячи просмотров, множество комментариев. «Потрясающий творческий работник», «добрейший, умный, обаятельный человек» - это все о нем. «Педофил», «развращал детей», «воспользовался беспомощностью» - как оказалось, это тоже о Белостоцком. В июле суд вынес приговор «детскому» режиссеру. За сексуальное насилие над детьми его отправили в колонию строгого режима на 14 лет.

ЧУДАК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

- Илья, ты добрейший, умный, обаятельный человек! Хотелось бы даже сказать - Чудак, имея ввиду все самое лучшее, что можно вложить в это понятие, ведь на Чудаках держится мир! Ты надежный, я с тобой не боялась отпускать моего младшего сына по каким-то делам в городе, потому что с тобой ему было интересно… Ты удивительный! Приезжай в гости! – эти слова Ольга Л. написала Илье Белостоцкому в соцсетях в июле 2020 года.

О знаменитом режиссере говорили разное: кто-то обвинял его в тщеславии и жажде внимания, кто-то – в инфантильности. Но большинство его знакомых сходились во мнении о том, что Белостоцкий – человек добрый, интересный, веселый. К нему тянулись и взрослые, и дети.

В октябре 2020 года он неожиданно пропал. На его страничке стали появляться посты от друзей: «Бро, отзовись!!! мы тебя с ног сбились искать!!!», «Куда пропал Илья Белостоцкий? Не могу его найти!!! Волнуюсь!!!»

Через некоторое время появилась информация, что он тяжело болен, поэтому нигде и не появляется – даже в соцсетях. А еще примерно через год выяснилось, что доступа в интернет у него не было не из-за того, что он лежал на больничной койке. Нет, в это время режиссер был уже на нарах. А точнее, в СИЗО. Оказался он там по обвинению в насилии над ребенком.

За сексуальное насилие над детьми режиссера отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

НЕУЖЕЛИ ЭТО ПРАВДА?

Конечно, в это так просто никто не поверил. Но сомнение витало в воздухе и вслед за следователями вопросы стали задавать зрители, знакомые и незнакомые Белостоцкому люди.

- Он почти 10 лет работал в «Ералаше» (с 2005 по 2014 гг.), неужели никто ничего не замечал?

- В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется. Съемки - это публичный процесс, и он организован максимально безопасно. На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель, - заявили в пресс-службе «Ералаша»

А как быть с другими проектами Белостоцкого? В 2010 году он начал съемки фильма «Бегство рогатых викингов» по сценарию Владислава Крапивина, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Но писатель из проекта вскоре вышел. Почему? Это он объяснил в серии статей, которая была опубликована в 2011 году газете «Тюменский курьер».

«Он (Белостоцкий — Ред.) изматывал ребят. Энтузиазм заметно угасал. Объявление обеденного перерыва вызывало не меньшую радость, чем победа над «викингами».

А потом - опять:

- Все! Начали!.. Все по местам - я сказал!.. Да что это такое, черт возьми! Встали, как в прошлый раз! Где хлопушка?! Камера!... Все, работаем! Юноша, уберите из кадра вашу божественную задницу!.. Я говорю: работаем!..»

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ

Постепенно начинали всплывать неприглядные подробности. Оказывается, Белостоцкого в педофилии подозревали уже давно, даже заявления на него писали, но «железных» доказательств аморального поведения знаменитости, по версии следствия, не было.

Сначала международная группа «Дружина нравов», а потом и Лига безопасного интернета (ЛБИ) годами следили за деятельностью форума педофилов, где некий Taylor создавал алгоритмы совращения детей, а DEMOSFEN описывал собственные сексуальные приключения. Даже фотографии некоторых своих несовершеннолетних жертв выкладывал.

По данным волонтеров, Taylor - психолог, живет в Ростове-на-Дону, до сих пор не известно, удалось ли привлечь его к ответственности. А вот Демосфена в итоге поймали. В Древней Греции Демосфен был оратором, который не побоялся вступить в конфликт с самим Александром Макендонским и покончил с собой, чтобы не попасть в руки врагов. В России за этим ником скрывался… Илья Белостоцкий.

Как выяснили волонтеры, нездоровый интерес к детям у него был с подросткового возраста – он даже хотел стать педиатром. Но потом ушел на режиссерский, рассудив, видимо, что все хотят сниматься в кино, а в кадр попадают лишь самые красивые и сговорчивые. Работа позволяла ему все время быть среди тех, кто ему так нравился. Достаточно было приехать в детский лагерь и предложить снять кино с воспитанниками. Конечно, руководство соглашалось: столичный режиссер же работает, да и дети при деле, все довольны и счастливы. Что происходило за кадром и следил ли кто-то за ходом съемок? Теперь уже, наверное, правды и не узнать.

Волонтеры говорят, что передавали материалы в правоохранительные органы. И даже ловили Демосфена какое-то время назад «на живца». Но тот выходил сухим из воды.

В последний раз не вышло.

НАКАЗАНИЕ

Заявление на Белостоцкого написала одна из жертв: мальчику было 13, когда знаменитый режиссер над ним надругался.

- Все произошло 5-6 ноября 2018 года в квартире Белостоцкого, - рассказали в прокуратуре Москвы. – Мальчик был в беспомощном состоянии, не мог оказать сопротивление и не совсем понимал, что происходит.

Был ли ребенок под действием опьяняющих веществ? Это остается тайной. Как и то, что именно с ним произошло, а также общее число жертв детского режиссера, их имена и дальнейшая судьба. Российское законодательство гарантирует полную секретность рассмотрению дел о сексуальном насилии. Особенно над детьми.

В Солнцевском районном суде Москвы корреспонденту kp.ru отказались сообщить, признал ли Белостоцкий свою вину. Уточнили лишь, что приговор вынесен по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». И дали ему ровно столько, сколько просило гособвинение - 14 лет колонии строгого режима. Плюс еще полтора года Белостоцкий будет ограничен в своих передвижениях. Намерена ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно.