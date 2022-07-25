Максим Круглов: «Москва — один из самых крутых городов для скейтбординга»

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Современный скейт-парк и площадки для занятий различными видами спорта создают на месте пустыря и старых гаражей под Севастопольским путепроводом, у природно-исторического парка «Битцевский лес». Здесь в рамках работ по восстановлению и сохранения территории появится локальный рекреационный центр «Подростковый кластер». Он свяжет западную и основную части Битцы. Профессиональные спортсмены считают, что в этой спортивной зоне можно будет выращивать новых «звездочек» олимпийского уровня.

Место встречи — под мостом

«Битцевский лес» — один из крупнейших московских парков. Севастопольский проспект делит его на две неравные части, отрезая от основного лесного массива на востоке западную территорию с исторической усадьбой «Узкое» и истоком реки Чертановка.

— Ранее к путепроводу примыкали гаражи, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Автомобили заезжали в эту зону Битцевского леса с Севастопольского проспекта по грунтовой дороге. Проходили там и так называемые «народные тропы», соединяющие западную часть леса с основным массивом. Территория под путепроводом была неуютной, темной и грязной.

Раньше, особенно по вечерам, здесь можно было встретить маргинальных персонажей — и это несмотря на то, что рядом находятся остановка городского транспорта, горнолыжный склон с подъемниками и медцентр Банка России.

Чтобы навести порядок и оживить пространство под Севастопольским путепроводом, здесь устраивают спортивный кластер с сопутствующей инфраструктурой. Райдеры смогут с комфортом тренироваться в любую погоду — мост защитит любителей скейтбордов и самокатов от осадков.

Старые гаражи уже демонтированы, с территории вывезли весь строительный и бытовой мусор. Зону работ огородили, а стволы деревьев защитили специальными коробами. Специалисты подготовили основания под будущие спортивные площадки. Сейчас здесь устанавливают бортовой камень и устраивают песчаное основание дорожек.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Новая волна скейтбординга

Сердцем «Подросткового кластера» станет скейт-парк площадью 495 кв. м. Спортсмены-экстремалы найдут здесь весь необходимый набор фигур — разгонные радиусные элементы, мультибокс и пирамиду для выполнения трюков в серию. Наблюдать за маневрами скейтбордистов и самокатчиков зрители смогут со скамьи-трибуны в виде амфитеатра, здесь же смогут отдохнуть и сами экстремалы.

Локальный рекреационный центр «Подростковый кластер» подойдет и для начинающих скейтбордистов и любителей самоката от шести лет, и для опытных райдеров. Конфигурацию скейт-парка разработали в соответствии с международными требованиями к созданию таких тренировочных площадок.

— Сейчас в Москве пошла новая волна скейтбординга, очень много молодых спортсменов тренируются в городе, — говорит многократный чемпион международных соревнований по скейтбордингу Максим Круглов. — Я поездил по всему миру и могу сказать, что Москва — один из самых крутых городов для скейтбординга. Сейчас в каждом районе есть классные летние уличные скейт-парки, огромное количество ребят катаются. Не только на скейтах, но и на самокатах, великах. Это очень приятно. В нашей юности такого количества инфраструктуры, конечно, не было.

Эксперты отмечают, что благодаря скейтбордингу подростки могут не только выплеснуть накопившуюся энергию, но и научиться владеть своим телом, правильно группироваться и сохранять равновесие. «Это больше, чем спорт, — это культура. Падаешь, встаешь… Это жизнь», — добавляет Круглов. Кроме того, у этого экстремального хобби есть и социальная функция.

— Скейтбординг очень популярен, им можно заниматься в любом возрасте, — уверен руководитель Федерации Москвы по скейтбордингу Роман Чаплевский. — Для подростка это возможность найти новых друзей, общение. Совершенно разные горожане могут познакомиться — это очень интересно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не скейтом единым

Кроме скейт-парка под Севастопольским путепроводом нашлось место и для других активностей. Здесь можно будет поиграть в баскетбол, пинг-понг и стритбол, заняться воркаутом.

— Все эти спортивные объекты будут располагаться непосредственно под путепроводом, а значит, будут укрыты от осадков, — отмечает Сергей Мельников. — Грунтовую дорогу, по которой в эту зону ранее заезжали автомобили, превратят в удобный спуск — это будет лестница. Спортивную инфраструктуру разбавят местами для отдыха посетителей, а на территории установят опоры освещения, это позволит заниматься спортом и в темное время.

По словам Романа Чаплевского, столица нуждается во всепогодных спортивных площадках — пока такие скейт-парки есть только в «Сокольниках» и Парке Культуры.

— Люди и новые скейт-парки осваивают, и в старые приходят, поэтому увеличение числа площадок, где можно покататься в непогоду, очень актуально, — продолжает Чаплевский. — Причем есть ребята, которые катаются и в минусовую погоду — главное, чтобы было сухо.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В новом пространстве также обустроят места для отдыха и высадят характерные для этой местности деревья, кустарники и почвопокровные растения, предпочтение отдадут тенелюбивым видам. Зеленые насаждения сделают эту зону уютной, она будет располагать к отдыху и занятиям спортом.

— С наличием такой инфраструктуры, я думаю, появятся новые звездочки, и Россия будет достойно представлена на Олимпиаде, — подытожил Максим Круглов.