Отдых в российских отелях "все включено" в шесть раз дороже, чем в Турции: откуда у нас такие цены

Кафе на территории курортного комплекса, Алушта, Крым. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Если кто-то собрался махнуть дней на десять в Сочи, то торопиться не надо. Оказывается в Турции цены в разы дешевле. Об этом говорится в исследования, проведенном сетью турагентств «1001 тур», оно опубликовано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты выяснили, что в августе отдых в отелях от 3 до 5 звезд по системе «все включено» в Турции обойдется в 3,5—6,1 раз дешевле, чем в Краснодарском крае. Наиболее высока разница в самом недорогом сегменте - минимальных ценах на проживание в 3-звездочных отелях.

Соотношение цен вызвало оторопь у асов туристического бизнеса.

- В Турции отдых действительно дешевле, и на это есть ряд причин, но я сомневаюсь что разрыв столь велик, - сказал «КП» вице-президент, руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

«Комсомолка» с помощью сети бронирования отелей провели собственные изыскания и выяснили, что если еще и учитывать стоимость перелета, то разрыв действительно не так велик. И даже кое-где счет в нашу пользу. Правда на момент поиска свободных номеров в 5-звездочных олл-инклюзив в Сочи уже не было.

1. Строительство отелей обходилось дешевле

По мнению эксперта главная причина разницы в ценах на отдых — это разная себестоимость затрат на строительство отелей и их эксплуатацию: в Турции она значительно ниже.

- Турция по туризму - это номер один в мире, - говорит Уманский. - Они 20 лет шли к этому результату. В развитии отрасли активное учатие принимало государство. Оно субсидировало инвестору до 50 процентов затрат, если он использовал материалы и компоненты, произведенные в Турции — это привело к развитию отраслей, задействованных в туриндустрии. Материалы, которые используются при строительстве самих отелей, инженерных сетей, обустройстве номеров — от декора до сантехники, бытовая электротехника и так далее — все у них свое.

2. Еды много

Следующий вид туристического многоборья — питание. Оно в Турции тоже значительно дешевле, чем у нас.

- Более того, значительная часть продовольствия, которым кормят туристов на российских курортах, привозится из Турции, - добавил собеседник. - Причина та же — оно дешевле даже по импорту.

Правда, многие российские аграрии не согласны с такой оценкой. По данным НИИ овощеводства по огурцам, например, мы полностью закрываем свои потребности, а по помидорам — почти до 75%. Если бы был более высокий спрос, фермеры могли бы увеличить объемы этой культуры.

В августе отдых в отелях от 3 до 5 звезд по системе «все включено» в Турции обойдется в 3,5—6,1 раз дешевле, чем в Краснодарском крае. . Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А в Турции еда дешевле не только потому что она дешевле на местном рынке. Но и потому, что отели закупают ее в огромных количествах - туристов там в десятки раз больше, чем у нас.

Кроме того, курортные комплекса обросли сетями фабрик, которые готовят для отелей однотипную еду — и тоже в больших количествах, это делает ее очень недорогой.

3. Высокая конкуренция

На цены влияет и отсутствие конкуренции в российском турбизнесе.

- У нас катастрофическая нехватка предложения на рынке, - говорит эксперт. - Очень мало качественных предложений и еще меньше — в сегменте «все включено». Катастрофически не хватает номерного фонда, особенно, качественного — то есть такого, который был построен или обновлен не более 10 лет назад, управляется профессиональным менеджментом и прошел сертификацию. По нашим оценкам, доля такого фонда не превышает 10 процентов от общего числа мест размещения. Например, в турецком Кемере несколько сотен 5-звездочных отелей. А пересчитать, сколько таких отелей на черноморском побережье в Краснодарском крае, у нас хватит пальцев обеих рук.

4. Отсутствие дефицита

Малое число отелей приводит и к возникновению дефицита. Основная масса туров раскупается в начале лета, а на то, что осталось цены взлетают до небес.

- В сегменте «все включено» в хороших отелях при довольно малочисленном предложении цены конечно, стремятся вверх, - говорит Уманский. - Потому что предприниматель, который инвестировал в гостиничный бизнес, заинтересован в повышении рентабельности. Поэтому никто не будет продавать дешевле то, что можно продать дороже — это очевидно.

5. Низкий курс доллара

И еще сказывается влияние курса валют.

— Сейчас сложилась такая ситуация, что импорт для нас дешевеет, в том числе и туристические услуги, - говорит Уманский. - Но так было не всегда.

Но цена — штука гибкая, часто меняется в зависимости от ситуации на рынке.

- Так что надо ловить хорошую цену, и тогда можно найти выгодное предложение и в российских отелях, - советует эксперт.

6. Такое долгое лето

Помогает Турции и география — там курортный сезон значительно дольше, чем у нас. Если турецкий берег готов принимать постояльцев с апреля по ноябрь, то у нас – с мая по сентябрь. А это значит, что турецким отельерам нет необходимости собрать денежную жатву за короткий срок, чтобы обеспечить рентабельность своего бизнеса.

Пляжный отдых в турецкой Анталье. Фото: Diego Cupolo, Zuma\TASS

Что же нам делать? Развивать конкуренцию и поддерживать инвесторов!

Для того, чтобы побороть дороговизну отечественного турбизнеса, нужно развивать конкуренцию.

- Других способов рынок не придумал, - говорит Уманский. - Это приведет к понижению цен и повышению качества. Можно, правда, установить государственную монополию на туристические услуги - тогда мы не будем говорить о цене, но будем говорить о качестве.

Госмонополии — нет, а господдержке — да.

- Долгие годы государство никак не поддерживало туризм, за последнее десятилетие кроме олимпийской стройки в Сочи практически никаких существенных объектов в курортных зонах не создавалось, но в последнее время ситуация изменилась, - продолжает эксперт. - Действует нацпроект по поддержке туризма, который предусматривает ряд мер по развитию отрасли, самая ключевая — предоставление субсидий. Инвестор получает деньги на реализацию гостиничных проектов по ставке 3-5%. Это радикально меняет ситуацию, несколько проектов уже заявлено и реализуется, так что ситуация сдвигается.

Сколько стоит All inclusive вдвоем на 10 ночей без перелета, тыс. руб.

Категория Анталья Краснодарский край

3* Мин цена 16,5 98,4

Макс цена 76 159,7

Медианная 46,2 129,1

4* Мин цена 22,8 76,4

Макс цена 125,4 379,5

Медианная 74,1 228

5* Мин цена 41,6 230

Макс цена 321,8 245

Медианная 181,7 237,5

Примечание. В Краснодарском крае учитывались приморские отели в Большом Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе. В провинции Анталья — собственно Анталья, Аланья, Сиде, Белек, Кемер.

Источник: сеть турагентств «1001 тур», АТОР

Сколько стоит All inclusive вдвоем на 10 ночей с перелетом, тыс. руб.*

Категория Месяц Анталья Сочи

3* Август 129 118

Сентябрь 131 92

Октябрь 124 71

4* Август 136 163

Сентябрь 126 130

Октябрь 146 98

5* Август 126 х**

Сентябрь 145 х

Октябрь 125 х

* Минимальные цены тура

** — свободных номеров нет

Источник: сервис бронирования отелей Level.Travel