Американские теннисистки, сестры Уильямс воплотили в жизнь 78-страничный план отца

Ричард Уильямс с дочкамии-чемпионкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Винус и Серена Уильямс родились в бедной американской семье: отец был охранником, мать – медсестрой. В их доме на пятерых членов семьи было всего 4 кровати.

И отец еще перед рождением девочек поклялся себе, что во что бы то ни стало сделает жизнь другой.

Увидев однажды по телевизору репортаж о зарплатах теннисистов, мужчина решил делать из своих детей профессиональных спортсменов. Ричард Уильямс написал детальный план того, что нужно для того, чтобы его дочери стали чемпионками. В нем было 78 страниц!

Несмотря на то, что отец будущих звезд мирового тенниса сам никогда не занимался спортом, его план сработал.

«Изначально это был план для Винус, - позже рассказывал Ричард Уильямс. – Но Серена ни в чем не уступала сестре, поэтому пришлось воспитывать их обеих в одинаковых условиях и с равным потенциалом».

Когда Винус и Серене исполнилось 3 и 4 года соответственно, отец записал их в школу тенниса. Девочки тренировались буквально с утра и до позднего вечера. Уже тогда Ричард заметил, каким сильным духом и одновременно ударом они обладают.

Винус забрали в профессиональную команду, а Серена на какое-то время осталось в тени сестры. Но в 8 лет она самостоятельно записалась на турнир и заняла второе место, а ее сестра – первое. Кстати, Винус отдала Серене свое «золото», потому что видела, как сильно ее младшая сестра стремилась к победе. После этого уже ни у кого не было сомнения, что сестры талантливы, сильны и дружны. Ведь даже после товарищеского матча друг против друга, они не ругались, а просто крепко обнимались.

В копилке сестер-теннисисток - рекордное количество побед на турнирах «Золотого шлема», «Большого шлема» и на Олимпиадах 2000, 2008, 2012 годов.

Дочери благодарны отцу за то, что тот спланировал их будущее. Сейчас Винус и Серена Уильямс входят в топ самых богатых женщина мира, а о жизни их отца даже сняли фильм «Король Ричард», который был номинирован на «Оскара», причем исполнитель главной роли актер Уилл Смит получил награду в номинации «лучший актер».

«У сестер Уильямс появился сводный брат», «Ричарда Уильямса обвиняют в домашнем насилии», «Серена Уильямс состоит в отношениях с женатым тренером», «Серену и Винус обвиняют в употреблении допинга» - чего только не писали про эту семью. Но Уильямсы не обращают внимания на пустые разговоры, потому что привыкли играть только по-крупному.