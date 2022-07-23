США мечтают сохранить мировое лидерство

Джейк Салливан - помощник Джо Байдена по нацбезопасности Фото: REUTERS

Помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты хотели бы сохранить за собой мировое господство после того, как конфликт на Украине будет окончен.

Мало того, Салливан уверен, что именно события, происходящие сейчас на территории Незалежной, способствуют гегемонии США.

– Россия с Украиной сделали для США и их внешней политики несколько вещей, в том числе поставили нас во главе западного альянса в Евроатлантическом регионе. Это открывает нам возможности не только в геополитическом соревновании, но и в устранении вызовов нашего времени, – сказал он во время выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

В качестве того, что Вашингтон может предложить всему миру, помощник президента США назвал «уверенность», которую надо формировать и демонстрировать всем странам. По его мнению, этот «товар» не потеряет своей ценности и через десятилетие.

Правда, Салливан скромно умолчал о том, что нахождение США «во главе западного альянса» привело к беспрецедентной инфляции в странах Европы, а также к многочисленным проблемам в самих Соединенных Штатах. Также он не сказал, о какой именно «уверенности» идет речь, но, по крайней мере, пока в странах ЕС преобладает уверенность в том, что все может быть еще хуже и вряд ли это создает хорошие предпосылки для сохранения мирового господства.