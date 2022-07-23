Цена родов звезд: Рагозина в 46 лет станет мамой в Израиле, а у Орловой будет двойня в США

Наталья Рагозина впервые стала мамой в 24 года. В 46 лет чемпионка ждет дочь Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настоящий бэби-бум ожидается в ближайшие два месяца в семьях звезд. Певицы, спортсменки и актрисы готовятся стать мамами. У кого-то это будет первый ребенок, а другие женщины ждут второго наследника.

Израиль

Рагозина ждет рождения ребенка в Израиле Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

46-летняя абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина в августе станет мамой второй раз. Спортсменка ждет рождения дочки. Первого ребенка Наташа родила в 24 года в городе Чебоксары, сейчас ее сын служит в армии.

Во вторую беременность Рагозина улетела в Израиль, где очень активно проводит время – заручившись поддержкой врачей. Спортсменка снимает домик неподалеку от Тель-Авив, на побережье курорта Герцлия. Каждое утро Наталья начинает с ходьбы у моря, потом весь день отдыхает, купается. Рагозина легко переживает беременность в зрелом возрасте и чувствует себя даже лучше, чем в первую беременность: «Всю красоту, любовь, радость и сияние излучает моя доченька внутри меня. С малышкой все хорошо, а значит я все правильно делаю. Активный образ жизни способствует развитию ребенка». Наблюдает беременность звезда спорта в клинике Тель-Авива, регулярно посещая врача.

Цены: Ведение беременности в элитных клиниках – около $3 тысяч (165 тыс. руб), роды – от $5,5 тысяч (300 тыс. руб.).

США

Муза юмориста Михаила Задорнова, звезда сериала «Барвиха» Марина Орлова последние годы живет в США. С мужем Георгием Кирьяновым (звездой сериала «Чернобыль») Марина ждет рождения королевской двойни Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

36-летняя актриса Марина Орлова ждет королевскую двойню – мальчика и девочку. Звезда сериала «Барвиха» живет последние годы с мужем в Лос-Анджелесе, где они решили строить карьеру. Супруг Марины – звезда сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» Георгий Кирьянов и у него есть брат-близнец. Георгий счастлив: «Это какое-то невероятное чудо и везение - такой подарок. По статистике: вероятность рождения близнецов у среднестатистической женщины составляет всего 3% и невероятным способом моя любимая попала в эти 3%. Скоро в нашей жизни будет целых два маленьких чуда». Марина мечтала родить в России, так как здесь живут ее родные - но из-за сложностей с авиасообщением осталась в США. Кстати, у бабушки Орловой тоже была двойня. Марина рассказывает: «Муж снял с меня какие-либо финансовые обязанности, он даже дома мне убираться не дает. Бережет - не дает поднимать ничего тяжелее кружки».

Цены: Ведение беременности в элитной клинике Лос-Анджелеса – от 500 тыс. руб. Роды – от 500 тыс. руб.

Россия

Экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова и звезда «Дома-2» Мондезир ждут близнецов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя Марина Девятова станет мамой второй раз. У певицы и ее мужа бизнесмена Алексея Пигуренко подрастает дочь – 5-летняя Ульяна. Девятову последнее время много критиковали из-за лишнего веса: оказалось, что она готовилась к беременности – принимала гормональные препараты, из-за чего прибавила в весе. Беременность проходит легко, Девятова гастролирует. Марина говорит: «Мы с мужем уже опытные родители и живем обычной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что все мои самые позитивные эмоции передаются пузожителю».

35-летняя Юлия Ефременкова со дня на день родит близнецов. Экс-звезда и ведущая «Дома-2» Ефременкова и ее муж (тоже участник телешоу) Мондезир счастливы, что у них будет сразу двое детей, причем одного пола. Юлия говорит: «Два одинаковых человечка - еще и однополых. Это лучшее, что только могло произойти с нами! Мне до сих пор не верится, но как же мы о них мечтали. Мы молили о них Бога, особенно наш папа. Он всегда хотел и загадывал близнецов. Я о них писала, когда проходила марафон желаний».

Также в ближайшее время в третий раз станет мамой юрист и певица 41-летняя Екатерина Гордон. Впервые станет мамой 33-летняя актриса Полина Долинская – единственная дочь заслуженного артиста Владимира Долинского; у звезды сериала «Маруся» и ее муж актер Дмитрий Марин уже обустроили детскую. Дедушками скоро станут: певец Григорий Лепс и продюсер Иосиф Пригожин – внуков им родят дочери Инга и Даная.

Цены: Ведение беременности и роды в частной клинике по программе «люкс» - от 900 тыс. руб. Многие звезды рожают в обычных роддомах – бесплатно.

Кто еще?

Певица Марув (Анна Корсун) и ее муж (директор артистки Александр Корсун) впервые станут родителями со дня на день: роды пройдут в Киеве. Станет мамой еще одна звезда «Дома-2». Первенец родится у 33-летней Екатерины Токаревой и ее мужа Юрия Слободяна. Все-таки, благодаря «Дому-2», рождается немало детей – перевалило за сотню. Пара после шоу третий год живет в Польше.