«Хочу, чтобы сибиряки прославляли нашу страну»: Борец отказался от карьеры в Москве, чтобы тренировать детей в глубинке

Парень не только сумел сделать чемпионами детей из села, но объединил многих взрослых Фото: Личный архив героя публикации

Саксофонист, ВДВшник, спортсмен и тренер по греко-римской борьбе - все это о Сергее Марьясове из Норильска, который отказался от карьеры в Москве ради тренировки детей в глубинке.

Несколько лет назад он приехал в Краснотуранск, деревню в Красноярском крае, и стал бесплатно заниматься с ребятами греко-римской борьбой. Парень не только сумел сделать чемпионами детей из села, но объединил многих взрослых – своего московского тренера, меценатов, родителей.

ДЕТСТВО СЕРГЕЯ

Сергей вырос в Норильске и в селе Восточное Краснотуранского района. В девять лет мальчика отдали в кадетский корпус, где он однажды буквально влюбился в саксофон.

- Играл оркестр. Я очень захотел научиться тоже играть. Стал проситься в оркестр. Меня не хотели брать, но я же упрямый. Отчислился и поступил в музыкальную школу Норильска, - рассказал порталу «Открытые НКО» Сергей Марьясов.

Именно здесь он встретил первого наставника - преподавателя Юрия Дмитриевича, который за четыре года научил мальчика не только очень хорошо играть, но и добиваться целей. 12-летний подросток занимался по 5-6 часов в день на протяжении четырех лет.

Мужчина отслужил в ВДВ в Рязани, в 137-м полку Фото: Личный архив героя публикации

После школы Сергей поступил в Московский государственный колледж эстрадного и джазового искусства в Москве. Потом - в Московский институт культуры и искусств. На первом курсе студентам рассказали, какие секции есть при учебном заведении. Сергей заглянул в зал, где занимаются борьбой. И вскоре понял, что спорт приносит не меньше удовольствия, чем музыка. Тренер секции заметил способности парня и привел его в профильный зал, где занимались греко-римской борьбой.

- И тут уже я познакомился с моим наставником, который и довел меня до кандидата в мастера спорта, Макаровым Виктором Александровичем, - вспоминает Сергей.

Сергей успешно совмещал спорт и музыку. И вот на этом пике он уезжает в родное село Восточное, чтобы оттуда уйти в армию. Мужчина отслужил в ВДВ в Рязани, в 137-м полку. Прошел срочную службу за четыре месяца, так как имел высшее образование, а потом подписал контракт на два года. Отслужил и приехал в отпуск в село Восточное отдыхать.

И каждым днем все отчетливее понимал, что никакой Москвы больше не хочется. К тому же в селе жила девушка Надя, с которой Сергей дружил с детства. Повзрослев, они поняли, что есть симпатия, и она взаимная.

- Я решил остаться. Предложили занять должность главного специалиста по спорту в администрации Краснотуранского района. Согласился. А однажды ко мне подошли родители детей, узнали, что я в Москве занимался греко-римской борьбой, и попросили тренировать их ребят, - рассказал Сергей

Два тренера из Москвы

Сергей договорился с директором аграрного техникума о предоставлении зала. В первый год было пять групп детей, около 70 человек. Деньги за тренировки спортсмен не брал. Появились единомышленники. Так, в августе 2020 года к Сергею обратился предприниматель - он не только помогал финансово, но и отстроил зал для летних сборов и тренировок, купил форму и специальное оборудование для детей, вот уже два года оплачивает путевки в лагерь мальчишкам. Сейчас начали строительство большого спортивного комплекса для ребят, которые занимаются борьбой.

Московский тренер Сергея тоже приехал в Краснотуранск в гости, а потом решил остаться насовсем. Сейчас у двух профессиональных спортсменов занимаются 84 ребенка. И уже есть чемпионы. Один парень взял медаль чемпионата межрегионального турнира. Еще пять малышей в 2022 году заняли два третьих места в соревнованиях межрегионального турнира в Минусинске.

Развивать детский спорт Сергею и команде его «Центра физической культуры и спорта Краснотуранского района» помогают в Ресурсном центре «Перспектива». Сергей возглавил красноярскую региональную общественную организацию «Физкультурно-спортивный клуб «Вертикаль», недавно они запустили новый проект «Движение вверх» по развитию детского спорта в селе.

У Марьясовых три сына и дочка. Двое старших мальчиков уже тренируются в секции у папы Фото: Личный архив героя публикации

Тренер мечтает сделать Краснотуранск «кузницей борцов», чтобы ребята из села выступали на всероссийских и международных соревнованиях и возвращались домой с медалями.

- Хочу, чтобы сибиряки прославляли нашу страну. В спорте и в других сферах. Посмотрите даже на маленьких детей - кто занимается физкультурой, и кто не занимается. Это сразу видно по физическому развитию. И даже по тому, как у них голова работает. То есть ребята, в жизни которых есть тренировки, бег, футбол, занятия в зале, соображают быстрее, - говорит Сергей.

Сам он тренируется ежедневно, не пьет, не курит и равняется на пенсионеров, которые фору дадут молодым на турниках. Сейчас у Марьясовых четверо детей – три сына и дочка. Двое старших сыновей уже тренируются в секции у папы. Младший вместе с Сергеем выходит на спортплощадку.

- Я нисколько не жалею, что оставил большой город ради Краснотуранска. Я нужен детям, я чувствую это, когда еду по селу, из каждого дома мне кричат: «Здравствуйте, Сергей Сергеевич», - подытожил спортсмен.

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