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Общество26 июля 2022 5:00

«Хочу, чтобы сибиряки прославляли нашу страну»: Борец отказался от карьеры в Москве, чтобы тренировать детей в глубинке

Вдохновляющая история о том, как Сергей Марьясов пришел в спорт благодаря музыке
Юлия САЛЬНИКОВА
Юлия САЛЬНИКОВА
Парень не только сумел сделать чемпионами детей из села, но объединил многих взрослых

Парень не только сумел сделать чемпионами детей из села, но объединил многих взрослых

Фото: Личный архив героя публикации

Саксофонист, ВДВшник, спортсмен и тренер по греко-римской борьбе - все это о Сергее Марьясове из Норильска, который отказался от карьеры в Москве ради тренировки детей в глубинке.

Несколько лет назад он приехал в Краснотуранск, деревню в Красноярском крае, и стал бесплатно заниматься с ребятами греко-римской борьбой. Парень не только сумел сделать чемпионами детей из села, но объединил многих взрослых – своего московского тренера, меценатов, родителей.

ДЕТСТВО СЕРГЕЯ

Сергей вырос в Норильске и в селе Восточное Краснотуранского района. В девять лет мальчика отдали в кадетский корпус, где он однажды буквально влюбился в саксофон.

- Играл оркестр. Я очень захотел научиться тоже играть. Стал проситься в оркестр. Меня не хотели брать, но я же упрямый. Отчислился и поступил в музыкальную школу Норильска, - рассказал порталу «Открытые НКО» Сергей Марьясов.

Именно здесь он встретил первого наставника - преподавателя Юрия Дмитриевича, который за четыре года научил мальчика не только очень хорошо играть, но и добиваться целей. 12-летний подросток занимался по 5-6 часов в день на протяжении четырех лет.

Мужчина отслужил в ВДВ в Рязани, в 137-м полку

Мужчина отслужил в ВДВ в Рязани, в 137-м полку

Фото: Личный архив героя публикации

После школы Сергей поступил в Московский государственный колледж эстрадного и джазового искусства в Москве. Потом - в Московский институт культуры и искусств. На первом курсе студентам рассказали, какие секции есть при учебном заведении. Сергей заглянул в зал, где занимаются борьбой. И вскоре понял, что спорт приносит не меньше удовольствия, чем музыка. Тренер секции заметил способности парня и привел его в профильный зал, где занимались греко-римской борьбой.

- И тут уже я познакомился с моим наставником, который и довел меня до кандидата в мастера спорта, Макаровым Виктором Александровичем, - вспоминает Сергей.

Сергей успешно совмещал спорт и музыку. И вот на этом пике он уезжает в родное село Восточное, чтобы оттуда уйти в армию. Мужчина отслужил в ВДВ в Рязани, в 137-м полку. Прошел срочную службу за четыре месяца, так как имел высшее образование, а потом подписал контракт на два года. Отслужил и приехал в отпуск в село Восточное отдыхать.

И каждым днем все отчетливее понимал, что никакой Москвы больше не хочется. К тому же в селе жила девушка Надя, с которой Сергей дружил с детства. Повзрослев, они поняли, что есть симпатия, и она взаимная.

- Я решил остаться. Предложили занять должность главного специалиста по спорту в администрации Краснотуранского района. Согласился. А однажды ко мне подошли родители детей, узнали, что я в Москве занимался греко-римской борьбой, и попросили тренировать их ребят, - рассказал Сергей

Два тренера из Москвы

Сергей договорился с директором аграрного техникума о предоставлении зала. В первый год было пять групп детей, около 70 человек. Деньги за тренировки спортсмен не брал. Появились единомышленники. Так, в августе 2020 года к Сергею обратился предприниматель - он не только помогал финансово, но и отстроил зал для летних сборов и тренировок, купил форму и специальное оборудование для детей, вот уже два года оплачивает путевки в лагерь мальчишкам. Сейчас начали строительство большого спортивного комплекса для ребят, которые занимаются борьбой.

Московский тренер Сергея тоже приехал в Краснотуранск в гости, а потом решил остаться насовсем. Сейчас у двух профессиональных спортсменов занимаются 84 ребенка. И уже есть чемпионы. Один парень взял медаль чемпионата межрегионального турнира. Еще пять малышей в 2022 году заняли два третьих места в соревнованиях межрегионального турнира в Минусинске.

Развивать детский спорт Сергею и команде его «Центра физической культуры и спорта Краснотуранского района» помогают в Ресурсном центре «Перспектива». Сергей возглавил красноярскую региональную общественную организацию «Физкультурно-спортивный клуб «Вертикаль», недавно они запустили новый проект «Движение вверх» по развитию детского спорта в селе.

У Марьясовых три сына и дочка. Двое старших мальчиков уже тренируются в секции у папы

У Марьясовых три сына и дочка. Двое старших мальчиков уже тренируются в секции у папы

Фото: Личный архив героя публикации

Тренер мечтает сделать Краснотуранск «кузницей борцов», чтобы ребята из села выступали на всероссийских и международных соревнованиях и возвращались домой с медалями.

- Хочу, чтобы сибиряки прославляли нашу страну. В спорте и в других сферах. Посмотрите даже на маленьких детей - кто занимается физкультурой, и кто не занимается. Это сразу видно по физическому развитию. И даже по тому, как у них голова работает. То есть ребята, в жизни которых есть тренировки, бег, футбол, занятия в зале, соображают быстрее, - говорит Сергей.

Сам он тренируется ежедневно, не пьет, не курит и равняется на пенсионеров, которые фору дадут молодым на турниках. Сейчас у Марьясовых четверо детей – три сына и дочка. Двое старших сыновей уже тренируются в секции у папы. Младший вместе с Сергеем выходит на спортплощадку.

- Я нисколько не жалею, что оставил большой город ради Краснотуранска. Я нужен детям, я чувствую это, когда еду по селу, из каждого дома мне кричат: «Здравствуйте, Сергей Сергеевич», - подытожил спортсмен.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС