Запрет NASA на рукоблудие в космосе оказался розыгрышем

Комедийное шоу комика Конана О’Брайена называется “Космическое порно”. Фото: Shutterstock

Люди соскучились по старым добрым хорошим новостям. Иначе чем объяснить тот резонанс, который вызвал очередной выпуск подкаста комедийного шоу американского комика Конана О’Брайена, который называется “Космическое порно”. В гости к юмористу и двум его соведущим Соне Мовсесян и Мэтту Гурли пришел некто Смайт Муликан — инженер-механик, который работает в компании, которая является одним из многочисленных подрядчиков NASA.

По ходу шоу Конан расспрашивал Смайта о необычных вещах, которые отправляют космонавтам на Международную космическую станцию. В какой-то момент Сона Мовсесян задала вопрос, не приходилось ли отправлять на МКС порно?

— Нет, — ответил Муликан. - Ничего подобного.

Затем в студии произошел следующий диалог:

Конан О’Брайен: Если кто-то будет смотреть космическое порно на космической станции, как это работает?

Мэтт Гурли: Я думаю это запрещено, потому что три женщины-астронавта могут забеременеть от одного и того же мужчины во время одного сеанса.

Конан О’Брайен : Потому что капли спермы летают вокруг?

Мэтт Гурли: Ага. И находят свой путь.

Сона Мовсесян: А что, разве там женщины ходят голые?

Мэтт Гурли: Ну, это же космическое порно.

Напомним, что ни ведущие комедийного шоу, ни их гость не являются учеными или людьми хоть сколько-нибудь компетентными в области исследований космоса. Тем не менее, через несколько часов от Нью-Йорка до самых до окраин разлетелись новости с заголовками в стиле “Ученый NASA заявил: астронавты не должны мастурбировать в космосе” (это постаралась респектабельная The New York Post). Не остались в стороне и отечественные издания.

Тем временем, животрепещущая тема про секс в космосе, по-прежнему остается тайной за семью печатями. Сами космонавты на эту тему высказываться не любят. Непонятно даже был ли вообще за шесть десятков лет освоения космоса секс на орбите? В качестве препятствий называется множество причин. Во-первых, поговаривают, что в космосе вообще проблематично достичь эрекции, поскольку в отсутствии гравитации кровь приливает к верхней части тела. В результате лица у космонавтов становятся немного одутловатыми и увеличиваются в размерах на 10%. Во-вторых, в невесомости сложно любить друг-друга с точки зрения механики. У влюбленных нет точки опоры, о которой давным-давно твердил Архимед, и совершить половой акт без специальных приспособлений не представляется возможным. Энтузиасты предлагали использовать надувной тоннель или систему ремней, который бы прижали любовников друг к другу. Так или иначе, но подобное хлопотное событие не может остаться незамеченным другими членами экипажа. А в таких делах даже дружеское внимание коллег это штука способная убить интимный настрой. Не следует забывать, что космический корабль это, по-сути дела, большая бочка. Уединиться там особо негде. Именно поэтому в 1992 году, когда в космос на челноке “Индевор” отправилась первая супружеская пара - американцы Марк Ли и Нэнси Дэйвис, они распределились так, чтобы работать в разных сменах.

Наконец, известно высказывание летчика-космонавта, Героя Советского Союза Александра Сереброва об интиме в космосе: “Глупость какая-то, нафиг это нам надо?! Там дел и так по горло, суток не хватает... Там же так устаешь, лишь бы забыться и уснуть…”

Впрочем, о перспективах сексуальной жизни в космосе все же хотелось бы знать побольше. Поскольку не за горами длительные полеты на Луну и Марс, а там дойдет дело и до колонизации других миров. В таких экспедициях без ласк любимой придется нелегко. Но вряд ли новости на эту тему мы узнаем из комедийных шоу.