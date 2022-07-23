Андрей Никитин: Фильм «Территория» Александра Мельника мне открыл Евгений Зиничев. Глава МЧС погиб, спасая кинорежиссёра

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
«Каким известным киногероем вы себя ощущаете на работе?»
Так звучал «Вопрос дня», ответы на который опубликованы в ежедневном (столичный выпуск) номере «Комсомольской правды» в четверг, 21 июля.
Вот что мне тогда рассказал мой давний герой - глава Новгородской области Андрей Никитин. (В газете вышел небольшой фрагмент, а здесь - наш разговор почти в полном объёме.)
- … Андрей Сергеевич, так кто вы в душе?
- Слушайте, это, конечно, зависит от того, чем я занимаюсь в данный конкретный момент.
- Ну, какой-то эпизод припомните, когда вам ваш киногерой помог. Никогда не забуду, как мы с вами ездили на реконструкцию (театрализованную) эпизодов времен Великой Отечественной. Был настоящий паровоз, потом - узкоколейка. Как тогда у губернатора глаза горели! Ну, я к примеру говорю.
- Вы знаете, есть прекрасный фильм «Территория», посвященный геологическому освоению Чукотки, поиску золота.
Это современный российский фильм, но снят по советскому роману 60-х годов.
Там был такой одержимый начальник геологической партии… Как бы никто не верил, что на Чукотке есть золото. Ему нужно было убедить и начальство вышестоящее, и команду, которая с ним работала, в правильности того, что он делает. («Этот человек был одержим идеей найти легендарное золото так называемой Территории», - говорится в аннотации к фильму. - А.Г.)
Иногда, Александр, представляю себя на его месте.
- Я вот нашёл в интернете - героя фильма зовут Илья Чинков,
- Посмотрите, хороший очень фильм.
А снял «Территорию» режиссер Александр Мельник, который погиб 8 сентября 2021-го.
Пытаясь спасти его, тогда геройски погиб и генерал-полковник, глава МЧС Евгений Зиничев.
Кстати, «Территория» была и его любимым фильмом. Евгений Николаевич сам мне об этом рассказывал.
- Я тоже с ним хорошо был знаком. То есть, а вы, работая губернатором, представляете, что тоже ищете золото?
- Не золото, а пытаюсь убедить людей в том, куда нужно идти.
- Ну, и вас слушают? В смысле, ваше слово действует?
- Ну, в целом – да.
Там, в этом фильме, и песня звучит хорошая.
Дождь прохожих осыпает,
В окна моросит.
Мой мальчишка засыпает,
Но еще не спит.
- мама, расскажи мне о дожде!..
И пою я тихо сыну
Днем и под луной.
Дождь бывает желтый, синий,
Серый, голубой...
Голубой, он самый добрый,
С ним цветы цветут.
Голубой идет не долго,
Его долго ждут...
Вот приходит летний вечер,
Шмель в траве гудит,
И летят земле навстречу
Синие дожди.
Синий дождь раскрасит сливы
У тебя в саду.
Синий дождь - он самый сильный,
От него растут...