Андрей Никитин: Фильм «Территория» Александра Мельника мне открыл Евгений Зиничев. Глава МЧС погиб, спасая кинорежиссёра

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Каким известным киногероем вы себя ощущаете на работе?»

Так звучал «Вопрос дня», ответы на который опубликованы в ежедневном (столичный выпуск) номере «Комсомольской правды» в четверг, 21 июля.

Вот что мне тогда рассказал мой давний герой - глава Новгородской области Андрей Никитин. (В газете вышел небольшой фрагмент, а здесь - наш разговор почти в полном объёме.)

- … Андрей Сергеевич, так кто вы в душе?

- Слушайте, это, конечно, зависит от того, чем я занимаюсь в данный конкретный момент.

- Ну, какой-то эпизод припомните, когда вам ваш киногерой помог. Никогда не забуду, как мы с вами ездили на реконструкцию (театрализованную) эпизодов времен Великой Отечественной. Был настоящий паровоз, потом - узкоколейка. Как тогда у губернатора глаза горели! Ну, я к примеру говорю.

- Вы знаете, есть прекрасный фильм «Территория», посвященный геологическому освоению Чукотки, поиску золота.

Это современный российский фильм, но снят по советскому роману 60-х годов.

Там был такой одержимый начальник геологической партии… Как бы никто не верил, что на Чукотке есть золото. Ему нужно было убедить и начальство вышестоящее, и команду, которая с ним работала, в правильности того, что он делает. («Этот человек был одержим идеей найти легендарное золото так называемой Территории», - говорится в аннотации к фильму. - А.Г.)

Иногда, Александр, представляю себя на его месте.

- Я вот нашёл в интернете - героя фильма зовут Илья Чинков,

- Посмотрите, хороший очень фильм.

А снял «Территорию» режиссер Александр Мельник, который погиб 8 сентября 2021-го.

Пытаясь спасти его, тогда геройски погиб и генерал-полковник, глава МЧС Евгений Зиничев.

Кстати, «Территория» была и его любимым фильмом. Евгений Николаевич сам мне об этом рассказывал.

- Я тоже с ним хорошо был знаком. То есть, а вы, работая губернатором, представляете, что тоже ищете золото?

- Не золото, а пытаюсь убедить людей в том, куда нужно идти.

- Ну, и вас слушают? В смысле, ваше слово действует?

- Ну, в целом – да.

Там, в этом фильме, и песня звучит хорошая.

Дождь прохожих осыпает,

В окна моросит.

Мой мальчишка засыпает,

Но еще не спит.

- мама, расскажи мне о дожде!..

И пою я тихо сыну

Днем и под луной.

Дождь бывает желтый, синий,

Серый, голубой...

Голубой, он самый добрый,

С ним цветы цветут.

Голубой идет не долго,

Его долго ждут...

Вот приходит летний вечер,

Шмель в траве гудит,

И летят земле навстречу

Синие дожди.

Синий дождь раскрасит сливы

У тебя в саду.

Синий дождь - он самый сильный,

От него растут...