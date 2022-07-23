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Политика23 июля 2022 15:22

Андрей Никитин: Фильм «Территория» Александра Мельника мне открыл Евгений Зиничев. Глава МЧС погиб, спасая кинорежиссёра

Губернатор Новгородской области рассказал политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову пронзительную историю
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Каким известным киногероем вы себя ощущаете на работе?»

Так звучал «Вопрос дня», ответы на который опубликованы в ежедневном (столичный выпуск) номере «Комсомольской правды» в четверг, 21 июля.

Вот что мне тогда рассказал мой давний герой - глава Новгородской области Андрей Никитин. (В газете вышел небольшой фрагмент, а здесь - наш разговор почти в полном объёме.)

- … Андрей Сергеевич, так кто вы в душе?

- Слушайте, это, конечно, зависит от того, чем я занимаюсь в данный конкретный момент.

- Ну, какой-то эпизод припомните, когда вам ваш киногерой помог. Никогда не забуду, как мы с вами ездили на реконструкцию (театрализованную) эпизодов времен Великой Отечественной. Был настоящий паровоз, потом - узкоколейка. Как тогда у губернатора глаза горели! Ну, я к примеру говорю.

- Вы знаете, есть прекрасный фильм «Территория», посвященный геологическому освоению Чукотки, поиску золота.

Это современный российский фильм, но снят по советскому роману 60-х годов.

Там был такой одержимый начальник геологической партии… Как бы никто не верил, что на Чукотке есть золото. Ему нужно было убедить и начальство вышестоящее, и команду, которая с ним работала, в правильности того, что он делает. («Этот человек был одержим идеей найти легендарное золото так называемой Территории», - говорится в аннотации к фильму. - А.Г.)

Иногда, Александр, представляю себя на его месте.

- Я вот нашёл в интернете - героя фильма зовут Илья Чинков,

- Посмотрите, хороший очень фильм.

А снял «Территорию» режиссер Александр Мельник, который погиб 8 сентября 2021-го.

Пытаясь спасти его, тогда геройски погиб и генерал-полковник, глава МЧС Евгений Зиничев.

Кстати, «Территория» была и его любимым фильмом. Евгений Николаевич сам мне об этом рассказывал.

- Я тоже с ним хорошо был знаком. То есть, а вы, работая губернатором, представляете, что тоже ищете золото?

- Не золото, а пытаюсь убедить людей в том, куда нужно идти.

- Ну, и вас слушают? В смысле, ваше слово действует?

- Ну, в целом – да.

Там, в этом фильме, и песня звучит хорошая.

Дождь прохожих осыпает,

В окна моросит.

Мой мальчишка засыпает,

Но еще не спит.

- мама, расскажи мне о дожде!..

И пою я тихо сыну

Днем и под луной.

Дождь бывает желтый, синий,

Серый, голубой...

Голубой, он самый добрый,

С ним цветы цветут.

Голубой идет не долго,

Его долго ждут...

Вот приходит летний вечер,

Шмель в траве гудит,

И летят земле навстречу

Синие дожди.

Синий дождь раскрасит сливы

У тебя в саду.

Синий дождь - он самый сильный,

От него растут...

Общество: ВОПРОС ДНЯ