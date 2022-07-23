Сергей Степашин: Русскую литературу хотят закрыть? Но никто и никогда в жизни этого не сделает

Президент книжного Союза РФ Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

В стенах древнего монастыря, в Калужской области, дан старт духовно-просветительскому проекту «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

Одним из событий стала закладка камня в основание будущего памятника Федору Достоевскому на территории обители.

В числе других гостей на молебне присутствовал и председатель Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) Сергей Степашин.

-… Сергей Вадимович, расскажите, пожалуйста, с чем были связаны эти события?

- Прежде всего, с посещением этих мест Фёдором Михайловичем Достоевским.

В семье писателя случилась страшная трагедия - неожиданно для него ушел из жизни сын, звали его Алеша.

Федор Михайлович очень переживал, прекратил писать один из лучших своих романов – «Братья Карамазовы». Супруга посчитала, что ему надо поехать в Оптину пустынь, побыть там, помолиться.

Он так и сделал.

Действительно как-то за душу его тронуло это удивительное место. Многие откровения Достоевскому были даны в общении со знаменитыми оптинскими старцами при посещении писателем Оптиной пустыни в 1878 году.

Через два года, в 1880 году вышел в свет роман «Братья Карамазовы» (где, кстати, главный герой - Алёша), ставший вершиной творчества писателя и содержащий ответы на основные вопросы современности.

Достоевский предвидел будущее Русского мира, глубокий сакральный смысл судьбы России и ее особого места.

Связаны эти события еще и с тем, что заложили там камень. И в следующем году будет открыт памятник Федору Михайловичу Достоевскому в Оптиной пустыни.

Кстати, это очень намоленное место, где бывали все наши великие писатели - и Лев Николаевич Толстой, несмотря на свое сложное отношение к церкви, и Николай Васильевич Гоголь, и многие другие.

Связано это все еще и с тем, что, действительно, Достоевский оказался пророком. Кто внимательно читал его высказывания о Европе, о Западе, о славянах и об Украине, кстати (или некстати), все пророческие мысли его сбылись.

Ну, и ещё... Сейчас восстановлена Тропа покаяния. В чем вообще смысл наследия Достоевского и посещения памятных мест, связанных с его именем. Гордость – хорошо, но когда гордость переходит в гордыню… А ведь люди вообще-то должны понимать, что иногда нужно покаяться и осознать, в чем смысл жизни.

Именно этим было предопределено и выступление всех, кто туда приезжал. Вы знаете, там был и полпред президента Игорь Щеголев, и советник главы государства Владимир Толстой, ваш покорный слуга, директора музеев московских и омских, где Достоевский 4 года был на каторге.

Я думаю, особенно сегодня это все глубоко символично и очень важно - для нас, для российского народа, для нашей страны, да и не только для нашей.

- Сергей Вадимович, мне рассказывали, что вы туда ездили не только для того, чтобы поклониться этим символам, открыть камень, помолиться, но и сделать ряд важных заявлений, которые особенно актуальны в контексте нынешнего очень непростого времени, по поводу русской культуры, русской литературы.

- Совершенно верно. Да - по поводу русской литературы, которую хотят (потуги такие сейчас замечены даже в Европе) закрыть, но никто ее никогда в жизни не закроет. Достоевского никто не закроет, как и Толстого, как и русскую литературу, - это совершенно очевидно.

И вот еще - мы приняли решение (и я думаю, что Министерство культуры нас обязательно поддержит) о том, чтобы учредить Достоевские чтения и вообще День Достоевского, может быть, как раз там, в Оптиной пустыни.

У нас есть, вы знаете, праздник, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, наше всё, что называется, Льву Николаевичу Толстому в Ясной Поляне. Вот - пора и имя Достоевского увековечить таким же образом.

Я думаю, что с этой инициативой в ближайшее время, как президент Книжного союза, выйду в Министерство культуры.

- Очень интересно. Будем ее тоже продвигать, будем и вас, как руководителя Российского книжного союза и председателя Императорского Православного Палестинского общества, поддерживать… Единственная просьба – нас как-то информировать о таких событиях.

- Хорошо. Договорились. Спасибо, Саша.

- Спасибо огромное вам за интервью.