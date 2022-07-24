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Политика23 июля 2022 21:01

Герои спецоперации «Z»: старшина Деттер выиграл бой маневром

Командир подразделения принял решение на отвод личного состава к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, организовал временный оборонительный рубеж
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Властвуй счастьем, быстротой Цезаря, столь хорошо умевшего захватывать врасплох врагов даже днем», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Вольность и равенство не могут стоять долго против веры и властительства».

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Андрей Гордиевский

Старший лейтенант Андрей Гордиевский

Старший лейтенант Андрей Гордиевский

Фото: Минобороны РФ

«Взвод российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Андрея Гордиевского выполнял задачи по охране командного пункта. Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Андрей Гордиевский обнаружил большое скопление вооруженных украинских диверсантов. Андрей, несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, принял решение навязать бой противнику. Благодаря высокому уровню тактической выучки Андрея Гордиевского подразделением российских военнослужащих в скоротечном бою было уничтожено отделение националистов. Остатки подразделения противника начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы.

При этом потерь среди взвода старшего лейтенанта Гордиевского допущено не было».

ВЫЙГРАЛ БОЙ МАНЕВРОМ

Старшина Николай Деттер

Старшина Николай Деттер

Старшина Николай Деттер

Фото: Минобороны РФ

«Старшина Николай Деттер выполнял боевую задачу в составе подразделения по вытеснению националистов, закрепившихся в имеющим стратегическое значение, населенном пункте. Во время движения по населенному пункту подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским военнослужащим. В ходе боя находясь под минометным обстрелом и плотным огнем украинских националистов Николай уничтожил 4 единицы военной техники радикалов.

Учитывая намного превосходящие силы противника, старшина Деттер принял решение на отвод личного состава к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке, организовал временный оборонительный рубеж. Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Николая уничтожил вражеский бронетранспортер, и более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили».

ВЗЯЛ В ПЛЕН УКРАИНСКИХ РАДИКАЛОВ

Старший лейтенант Алексей Кощеенков

Старший лейтенант Алексей Кощеенков

Старший лейтенант Алексей Кощеенков

Фото: Минобороны РФ

«Старший лейтенант Алексей Кощеенков вместе со своими подчиненными, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Алексей обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и 2 долговременные огневые точки с минометными расчетами. Оценив ситуацию, старший лейтенант Кощеенков организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненные Алексея уничтожили вражеские доты и в ходе скоротечного боя овладели опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений специального назначения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции

Вооруженные Силы России в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по военным объектам ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения.

В группу спецназа входят разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики.

Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе спецназа предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии.

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