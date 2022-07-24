Минобороны: В Одессе ликвидирован украинский военный корабль и склад американских ракет

Подготовку к наступлению сорвали точные удары. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Ранее в ряде украинских СМИ сообщалось, что киевские власти готовят наступление. Готовились: стягивали последние самолеты, даже корабль где-то нашли. Но подготовка к наступлению сорвали несколько «Калибров».

«В морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет «Harpoon». Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», - заявил на прошедшем брифинге СМИ официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в сети прокомментировала уничтожение «Калибрами» в порту Одессы военного катера ВСУ так: «Владимир Зеленский назвал обстрел порта Одессы «вопиющим российским варварством». Если кто-то еще мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений. Ракеты «Калибр» уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу».

Генерал-лейтенант отметил, что ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

Выжгли огнеметами позиции 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, где уничтожено свыше 70 процентов личного состава.

«В Николаеве высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода. Уничтожено более пятидесяти человек личного состава, более трех тысяч артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники», - сообщил Игорь Конашенков.

Отметим, что удары по огневым позициям и складам наносятся в ночное время, когда на предприятиях нет рабочих. Таким же образом будут уничтожаться и социальные объекты, из которых украинские националисты устроили огневые точки. Военнослужащие ВСУ нигде не будут чувствовать себя в безопасности.

«Авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курапово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области, семь складов с боеприпасами и топливом, в Артемовске два подразделения ВСУ, численностью до роты, две гаубицы М777 производства США, а районе Николаева комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель»», - перечислил уничтоженные цели.

Представитель Минобороны отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», восемь артиллерийских взводов орудий «Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20, а также девять артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», что обстреливали населенные пункты Донбасса.

Силы противовоздушной обороны России за сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», которые летели в сторону жилых домов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

260 - самолетов.

144 - вертолета.

1605 - беспилотных летательных аппаратов.

357 - зенитных ракетных комплексов.

4156 - танков и других боевых бронированных машин.

763 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3196 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4457 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы обеспечили безопасность 9 гуманитарных колонн МЧС России и выдачу 330 тонн продовольствия в населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей. Свыше 45 тысяч мирных жителей получили предметы первой необходимости и продукты питания.

Также военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность мобильных пунктов выдачи социального пособия. Гуманитарная помощь и социальные пособия выдавалась в Мелитополе, Херсоне, Энергодаре, Бердянске, Геническе, Токмаке, Скадовске, Новой Каховке и других населенных пунктах.