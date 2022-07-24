«Байден хорошо покушал и показал пустую тарелку»: в США страстно пытаются развеять слухи о болезни президента

Джо Байдену в этом году исполняется 80 лет Фото: REUTERS

21 июля Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. В администрации до сих пор ломают голову, где и от кого президент мог подхватить заразу. Симптомы у него слабовыраженные - насморк, кашель, ломота в теле. Лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор прописал политику противовирусные препараты и отправил на самоизоляцию - минимум на пять дней.

Но Байдену в этом году исполняется 80 лет, и не известно, как организм пожилого человека справится с напастью. Журналисты, аккредитованные при Белом доме, забросали его сотрудников тревожными вопросами. Надо было срочно успокоить представителей СМИ, а через них и всех американских граждан.

Помнится, в 90-е годы, во время очередного недомогания Бориса Ельцина, его пресс-служба выступила с вошедшим в историю оптимистичным сообщением: «У президента крепкое рукопожатие!» В Вашингтоне решили пойти еще дальше, дабы развеять все спекуляции вокруг недуга Байдена.

Перед журналистами предстал куратор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа. И поведал следующее:

- Президент чувствует себя лучше. Он хорошо спал прошлой ночью. Он съел свой завтрак и обед. Полностью! Он даже показал мне свою тарелку. Правда-правда! Про меню я не спрашивал, но видел пустую тарелку с крошками, и у меня есть некоторые догадки о том, что там было. Я спросил о его аппетите. Он пошутил, что сожалеет только о том, что его аппетит не изменился.

Несмотря на то, что сообщение Джа слегка смахивало на рассказ о посещении хосписа, собравшиеся встретили его слова с юмором - не всякий раз можно лицезреть столь по-детски наивную, но страстную попытку отвести подозрения по поводу здоровья лидера нации.