У него был целый «расстрельный» список: в Подмосковье ищут мужчину, убившего двух человек

Дом предполагаемого убийцы Игоря К., рядом - дом соседа дяди Коли, которого он убил. Фото: Предоставлено "КП"

Второй день жители деревни Власово Павлово-Посадского района боятся выходить из дома. Все потому что в окрестностях бегает от полиции их сосед — 53-летний Игорь К.,который подозревается в убийстве двух человек. На месте дежурит полиция, но на след подозреваемого выйти до сих пор не удалось.

Нездоров и опасен

- Когда-то это был адекватный человек, работал на рейсовом автобусе, здоровый образ жизни вел, - вспоминает про своего соседа Виктор Р. (имена источников изменены. Прим.автора). - Лет семь назад что-то с ним произошло, решил, что соседи его какими-то волнами облучают, шапочку из фольги носить начал.

Постепенно отношения с соседями у Игоря портились, все чаще ругался с людьми. А потом во время одного из конфликтов вдруг схватился за ружье.

- Повод? Да не было повода, бегал по деревне с ружьем, его тогда в «дурку» забрали, ружье изъяли. Но он бахвалился: мол, у меня много чего еще прикопано, - рассказала корреспонденту kp.ru Ольга З. - Как его выпустили, незлюдимый стал. Нигде на работал, ни с кем не общался — даже с сыном своим, который в нашей же деревне живет. Должен был на учете состоять, но ни разу не видела, чтобы его кто-то проверял. А зря.

У Игоря - "расстрельный" список односельчан и арсенал оружия.

Две жертвы, сосед и бывший друг

Что случилось 23 июля, не знает никто. Но жена местного егеря — Павла забеспокоилась: муж долго не выходил на связь. Потом, по слухам, на 112 около четырех часов вечера поступил странный звонок: мужчина заявил, что его хотят убить, просил вызвать полицию. Как ни странно, по предварительным данным, звонить мог сам Игорь.

Странный вызов приехали проверить. Так и нашли два трупа, лесника Павла и дядю Колю — отца троих детей, старшему из которых всего 14 лет.

- Что можно не поделить с дядей Колей? Добрейшей души человек, - недоумевают соседи. - А Паша — так и вовсе бывший друг Игоря, Когда-то вместе на охоту ходили, но потом перестали общаться.

По деревне поползли слухи: жертв могло быть гораздо больше.

- У нас говорят, что следователи изъяли у него целый «расстрельный список»с именами тех, кого он хотел уничтожить. Дядя Коля и Паша там тоже значились, - рассказали жители деревни корреспонденту kp.ru

Жители деревни теперь боятся выходить из домов

Жизнь под угрозой

В тот же вечер полиция начала проверять все дома в деревне — мало ли, где мог спрятаться подозреваемый. Не нашли, Проверили окрестности — тоже глухо.

- Оно и не удивительно, - комментируют местные. - Он же охотник, округу, как свои пять пальцев знает. А вдруг он вооружен? Мы стараемся теперь из дома не выходить. Да полиция у нас дежурит, но от этого не легче.

Новостями односельчане обмениваются в интернете. Каждые пару часов появляется информация, что Игоря задержали. Но раз за разом она оказывается ложной. Мужчина объявлен в федеральный розыск, его поиски продолжаются.

Полиция распространяет ориентировку.

ОФИЦИАЛЬНО

ГСУ СК РФ по Московской области:

- Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст .105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Жертвы — мужчины 1964 и 1962 годов рождения, у обоих зафиксированы огнестрельные ранения туловища. Тело одного из них обнаружено 23 июля на проселочной дороге, ведущей от пос. Аверкиевского лесничества городского округа Павловский-Посад. Второго - на участке домовладения в деревне Власово. Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, проведены допросы, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение лица, причастного к совершению преступления.