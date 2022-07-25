Booking и Airbnb ушли из страны: как теперь бронировать отели в России и за границей

Сервисы бронирования отелей и квартир ушли из страны.
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А ведь еще полгода назад все было так просто: забронировал отель на «букинге», купил билеты и вперед - нежиться на пляжах Таиланда, пить пиво в Праге или бродить по изящным улочкам Липецка. Но кому-то, видимо, сильно не нравилось, что путешествия для россиян стали слишком доступны. В итоге имеем то, что имеем: сервисы бронирования отелей и квартир ушли из страны. Как импортозамещать будем?
После начала спецоперации работу в России прекратили крупнейшие сервисы бронирования жилья для отпуска: Booking.com (отели) и AirBnb.com (посуточная аренда квартир и комнат от частных лиц).
Booking.com был практически монополистом: больше двух миллионов отелей по всему миру, свыше 100 тысяч - в России. По оценкам Федеральной антимонопольной службы, сервис занимал в России более 80% рынка (то есть четыре из пяти бронирований российские пользователи совершали именно на Букинге).
При этом Букинг брал у отелей солидную комиссию - 15 - 20% от суммы заказа. И заставлял гостиницы соблюдать так называемый «паритет цен». Грубо говоря, даже на своем сайте и даже напрямую в лобби отель не имел права предлагать гостям цену ниже, чем на Букинге. Даже если это постоянные покупатели, которым хочется сделать приятный бонус. И это многим не нравилось.
- Мы еще несколько лет назад отказались от всех агрегаторов, включая Booking. Тот брал 17% от суммы заказа, но за это даже не продвигал меня, а просто информировал посетителей, что мы есть. Более того, еще и давал дикие скидки за наш счет, - рассказывает Никита Астапов, управляющий подмосковной Арт-Усадьбы «Веретьево», эксперт в сфере туризма и активного отдыха.
В общем, все для пользователя, все для туризма. Но Федеральная антимонопольная служба такой клиентоориентированности не оценила и год назад впаяла Букингу штраф в 1,3 млрд рублей - «за создание невыгодных условий для участников рынка». Ну вот, Букинг ушел. Кому от этого стало выгоднее?
Сейчас ситуация кардинально другая. Пирог бывшего монстра делят десятки сервисов. Как старых, так и новых.
На данный момент самый большой российский сайт бронирования отелей - Ostrovok.ru, именно на него приходится четверть бронирований. Видимо, в ближайшие пару лет нас ждет высокая конкуренция. На рынок выходят как большие игроки, которые пытаются создать свои системы бронирования (РЖД, Озон, Циан), так и начинающие компании, жаждущие такого же успеха, как у AirBnB. Вот одна из свежих историй.
- 5 марта я набрал номер своего партнера и сказал: AirBnb ушел, давай делать свой, - рассказывает Александр Носов, создатель сервиса «Кукурента» (qqrenta.ru).
Сайт создали за несколько дней. Почти полностью скопировали дизайн AirBnb: «чтобы пользователям было привычно». Стали приглашать владельцев жилья. Те в начале марта тоже растерялись. Где искать клиентов, если основной источник трафика перестал работать? Главную проблему - отсутствие отзывов на начальном этапе - решили тоже «элегантно». Просто скопировали отзывы из Airbnb - и все дела. На данный момент в «кукуренте» уже 1600 объявлений. Сервис AirBnB только однажды рассказал о том, сколько на нем объектов размещения из России – по данным на 2017 год их было 42000.
Теперь пирог бывшего монстра делят десятки сервисов.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Главная боль российских систем бронирования - нехватка ресурсов. Число клиентов у них выросло на порядок. Но справиться с лавиной посетителей многие не могут. В итоге поддержка хромает. На это жалуются и отельеры, и гости.
- Мы пытались разместиться на одной из площадок. Отправили все документы и фото. Потом писали и звонили в поддержку. В итоге только через полтора месяца наше объявление прошло модерацию и появилось на сайте, - рассказывает Ангелина, владелица хостела в Санкт-Петербурге.
По данным Ростуризма, сейчас в стране действуют более сотни онлайн-сервисов для бронирования жилья. Большой плюс высокой конкуренции - низкие комиссии. В борьбе за долю рынка компании демпингуют - комиссии упали до 5 - 10% от суммы заказа. Правда, качество хромает.
- Большинство отечественных сервисов, созданных сейчас на скорую руку, словно повинуясь стадному инстинкту в гонке за место выбывшего - жалкое подобие Booking. Неудобны, с жутким интерфейсом, с отсутствием понятного рейтинга отелей и массы нужных кнопок (например, нельзя выбрать проживание с животными). Все действия стараются перенести в телефонный разговор, не дают никакой гарантии и т. д. Спрашивается, а зачем тогда они нужны?! - недоумевает Наталия Казакова, блогер, путешественница.
Большим плюсом Booking, Agoda и AirBnB были не только актуальные цены и возможность мгновенной брони на нужные даты, но и прямая связь с объектом размещения. В большинстве российских сервисов пока есть либо одно, либо другое. То есть либо платишь на сайте бронирования, но не знаешь, как связаться с хозяином. Или сайт бронирования выступает лишь как доска объявлений, а чтобы уточнить цену и свободные даты, нужно звонить хозяину.
На этом фоне многие отельеры решили и вовсе отказаться от услуг сайтов бронирования. И теперь полагаются больше на собственные сайты и группы в социальных сетях. У многих отелей оттуда приходит от 50 до 100 процентов постояльцев.
- У нас в основном работает сарафанное радио и соцсети. В рекламу не вкладываемся. При этом почти стопроцентная загрузка номеров, - объясняет Никита Астапов.
По его словам, подключать российские системы бронирования он будет лишь в низкий сезон, чтобы увеличить посещаемость. Но особой надежды на них нет. К примеру, весной один из сервисов за месяц привел лишь… одного клиента. Вот такое импортозамещение.
Если резюмировать, большинству российских агрегаторов пока не хватает опыта, умений и статуса. Нужно время, чтобы заработать авторитет и научиться работать, как Букинг.
ВОПРОС РЕБРОМ
Как бронировать отель за границей
AirBnb вообще прекратил любое сотрудничество с россиянами - как собственниками жилья, так и путешественниками. А вот Букинг оказался «гуманнее»: он только убрал со своего сайта все объекты размещения в нашей стране. Туристы из России все так же могут бронировать жилье в других странах через Booking.com.
Но как оплатить бронь? Российские Visa и Mastercard за границей не работают. Тем не менее, лазейки есть. Мы собрали опыт путешественников с самого известного туристического форума Винского.
- Можно забронировать отель через Booking по старой карте Visa или MasterCard. Затем списаться с отелем через форму на сайте, объяснить ситуацию и попросил оплату наличкой по прибытии. Адекватные отельеры понимают ситуацию и идут навстречу.
- А еще на Букинге есть опция – «бронирование без карты».
- Выпустить пластиковую или виртуальную карту платежной системы UnionPay (ее предлагают несколько российских банков – Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта банк и т. д.). Не везде, но оплата проходит.
- Если бронировать отель за границей через российские сайты - Ostrovok.ru, Onetwotrip.com, 101hotels.com и т. д. - проходит оплата и по российской карте. Проблема в том, что выбор иностранных отелей в российских системах бронирования довольно скудный. Например, в чудесном турецком курортном поселке Чиралы флагман российского бронирования Ostrovok.ru предлагает ровно один отель. Букинг - 104 отеля.
ТОП-5 самых популярных сайтов бронирования
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
БДИ!
Четыре способа не отдать деньги мошенникам
- Бронируйте проживание через крупные и известные онлайн-сервисы (см. «Только цифры»);
- Старайтесь не делать предоплату, если не уверены в объекте размещения;
- Проверяйте строку браузера. Там должен быть официальный сайт, а не его мошеннический клон, например, с одной измененной буквой;
- Можете переписываться с хозяином в ВотсАппе, но не переходите по ссылкам для оплаты, если он их вдруг пришлет в мессенджере.
P.S. Зачастую при предварительной брони отели не проверяют, есть ли деньги на карте. Кто-то не проверяет до самого времени заезда. А кто-то - лишь за неделю до прибытия. В любом случае можно связаться с объектом размещения заранее и предупредить, что оплатите наличными. Конечно, есть риск, что кто-то не пойдет навстречу. Но это не беда – гостиничный рынок еще более конкурентный, чем рынок онлайн-бронирования. Ищите другой, более сговорчивый отель.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА
«Проверить, настоящий это сайт гостиницы или поддельный, не всегда просто»
Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг»:
- В сезон мошенники стремятся заработать на массовом спросе на гостиницы и аренду жилья на курортах. Этот фактор нужно всерьез учитывать, планируя отпуск. Все их способы обмана так или иначе рассчитаны на то, что человек совершит ошибку под влиянием эмоций: например, будет невнимательным из-за спешки и сделает бронирование на поддельном сайте или соблазнится выгодным предложением и перейдет по фишинговой ссылке. Отсюда общий совет: когда выбираете жилье, не торопитесь и лучше потратьте дополнительное время на проверку сейчас, чтобы не жалеть о потерянных деньгах потом.
Сейчас мошенники легко создают копии сайтов известных отелей или сервисов бронирования с похожими интернет-адресами. Там может быть возможность обратной связи в виде телефонов и чата с посетителями. Они также могут вести копии официальных страниц в соцсетях. Поэтому проверить, поддельный это сайт гостиницы или настоящий, иногда может быть не так просто. Например, по поисковому запросу на первой странице Яндекса можно найти пять разных сайтов одной популярной гостиницы с примерно похожим интерфейсом, так что сразу не отличить, какие из них мошеннические.
Если уверенности в сайте нет, не связывайтесь с гостиницей по указанным телефонам или через чат - там вам могут ответить мошенники. Постарайтесь уточнить информацию об официальном сайте иным образом. Например, через турагентство, картографические сервисы 2GIS или Яндекс.Карты или у знакомых, которые уже бывали в этом месте. И бронируйте жилье, только когда будете на 100% уверены, кому переводите деньги.