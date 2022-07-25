Booking и Airbnb ушли из страны: как теперь бронировать отели в России и за границей

Сервисы бронирования отелей и квартир ушли из страны. Фото: Shutterstock

А ведь еще полгода назад все было так просто: забронировал отель на «букинге», купил билеты и вперед - нежиться на пляжах Таиланда, пить пиво в Праге или бродить по изящным улочкам Липецка. Но кому-то, видимо, сильно не нравилось, что путешествия для россиян стали слишком доступны. В итоге имеем то, что имеем: сервисы бронирования отелей и квартир ушли из страны. Как импортозамещать будем?

КОНЕЦ МОНОПОЛИИ

После начала спецоперации работу в России прекратили крупнейшие сервисы бронирования жилья для отпуска: Booking.com (отели) и AirBnb.com (посуточная аренда квартир и комнат от частных лиц).

Booking.com был практически монополистом: больше двух миллионов отелей по всему миру, свыше 100 тысяч - в России. По оценкам Федеральной антимонопольной службы, сервис занимал в России более 80% рынка (то есть четыре из пяти бронирований российские пользователи совершали именно на Букинге).

При этом Букинг брал у отелей солидную комиссию - 15 - 20% от суммы заказа. И заставлял гостиницы соблюдать так называемый «паритет цен». Грубо говоря, даже на своем сайте и даже напрямую в лобби отель не имел права предлагать гостям цену ниже, чем на Букинге. Даже если это постоянные покупатели, которым хочется сделать приятный бонус. И это многим не нравилось.

- Мы еще несколько лет назад отказались от всех агрегаторов, включая Booking. Тот брал 17% от суммы заказа, но за это даже не продвигал меня, а просто информировал посетителей, что мы есть. Более того, еще и давал дикие скидки за наш счет, - рассказывает Никита Астапов, управляющий подмосковной Арт-Усадьбы «Веретьево», эксперт в сфере туризма и активного отдыха.

В общем, все для пользователя, все для туризма. Но Федеральная антимонопольная служба такой клиентоориентированности не оценила и год назад впаяла Букингу штраф в 1,3 млрд рублей - «за создание невыгодных условий для участников рынка». Ну вот, Букинг ушел. Кому от этого стало выгоднее?

ШКУРА УШЕДШЕГО МАМОНТА

Сейчас ситуация кардинально другая. Пирог бывшего монстра делят десятки сервисов. Как старых, так и новых.

На данный момент самый большой российский сайт бронирования отелей - Ostrovok.ru, именно на него приходится четверть бронирований. Видимо, в ближайшие пару лет нас ждет высокая конкуренция. На рынок выходят как большие игроки, которые пытаются создать свои системы бронирования (РЖД, Озон, Циан), так и начинающие компании, жаждущие такого же успеха, как у AirBnB. Вот одна из свежих историй.

- 5 марта я набрал номер своего партнера и сказал: AirBnb ушел, давай делать свой, - рассказывает Александр Носов, создатель сервиса «Кукурента» (qqrenta.ru).

Сайт создали за несколько дней. Почти полностью скопировали дизайн AirBnb: «чтобы пользователям было привычно». Стали приглашать владельцев жилья. Те в начале марта тоже растерялись. Где искать клиентов, если основной источник трафика перестал работать? Главную проблему - отсутствие отзывов на начальном этапе - решили тоже «элегантно». Просто скопировали отзывы из Airbnb - и все дела. На данный момент в «кукуренте» уже 1600 объявлений. Сервис AirBnB только однажды рассказал о том, сколько на нем объектов размещения из России – по данным на 2017 год их было 42000.

Теперь пирог бывшего монстра делят десятки сервисов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«ЖАЛКОЕ ПОДОБИЕ» ИЛИ БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛОГ?

Главная боль российских систем бронирования - нехватка ресурсов. Число клиентов у них выросло на порядок. Но справиться с лавиной посетителей многие не могут. В итоге поддержка хромает. На это жалуются и отельеры, и гости.

- Мы пытались разместиться на одной из площадок. Отправили все документы и фото. Потом писали и звонили в поддержку. В итоге только через полтора месяца наше объявление прошло модерацию и появилось на сайте, - рассказывает Ангелина, владелица хостела в Санкт-Петербурге.

По данным Ростуризма, сейчас в стране действуют более сотни онлайн-сервисов для бронирования жилья. Большой плюс высокой конкуренции - низкие комиссии. В борьбе за долю рынка компании демпингуют - комиссии упали до 5 - 10% от суммы заказа. Правда, качество хромает.

- Большинство отечественных сервисов, созданных сейчас на скорую руку, словно повинуясь стадному инстинкту в гонке за место выбывшего - жалкое подобие Booking. Неудобны, с жутким интерфейсом, с отсутствием понятного рейтинга отелей и массы нужных кнопок (например, нельзя выбрать проживание с животными). Все действия стараются перенести в телефонный разговор, не дают никакой гарантии и т. д. Спрашивается, а зачем тогда они нужны?! - недоумевает Наталия Казакова, блогер, путешественница.

Большим плюсом Booking, Agoda и AirBnB были не только актуальные цены и возможность мгновенной брони на нужные даты, но и прямая связь с объектом размещения. В большинстве российских сервисов пока есть либо одно, либо другое. То есть либо платишь на сайте бронирования, но не знаешь, как связаться с хозяином. Или сайт бронирования выступает лишь как доска объявлений, а чтобы уточнить цену и свободные даты, нужно звонить хозяину.

На этом фоне многие отельеры решили и вовсе отказаться от услуг сайтов бронирования. И теперь полагаются больше на собственные сайты и группы в социальных сетях. У многих отелей оттуда приходит от 50 до 100 процентов постояльцев.

- У нас в основном работает сарафанное радио и соцсети. В рекламу не вкладываемся. При этом почти стопроцентная загрузка номеров, - объясняет Никита Астапов.

По его словам, подключать российские системы бронирования он будет лишь в низкий сезон, чтобы увеличить посещаемость. Но особой надежды на них нет. К примеру, весной один из сервисов за месяц привел лишь… одного клиента. Вот такое импортозамещение.

Если резюмировать, большинству российских агрегаторов пока не хватает опыта, умений и статуса. Нужно время, чтобы заработать авторитет и научиться работать, как Букинг.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как бронировать отель за границей

AirBnb вообще прекратил любое сотрудничество с россиянами - как собственниками жилья, так и путешественниками. А вот Букинг оказался «гуманнее»: он только убрал со своего сайта все объекты размещения в нашей стране. Туристы из России все так же могут бронировать жилье в других странах через Booking.com.

Но как оплатить бронь? Российские Visa и Mastercard за границей не работают. Тем не менее, лазейки есть. Мы собрали опыт путешественников с самого известного туристического форума Винского.

- Можно забронировать отель через Booking по старой карте Visa или MasterCard. Затем списаться с отелем через форму на сайте, объяснить ситуацию и попросил оплату наличкой по прибытии. Адекватные отельеры понимают ситуацию и идут навстречу.

- А еще на Букинге есть опция – «бронирование без карты».

- Выпустить пластиковую или виртуальную карту платежной системы UnionPay (ее предлагают несколько российских банков – Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта банк и т. д.). Не везде, но оплата проходит.

- Если бронировать отель за границей через российские сайты - Ostrovok.ru, Onetwotrip.com, 101hotels.com и т. д. - проходит оплата и по российской карте. Проблема в том, что выбор иностранных отелей в российских системах бронирования довольно скудный. Например, в чудесном турецком курортном поселке Чиралы флагман российского бронирования Ostrovok.ru предлагает ровно один отель. Букинг - 104 отеля.

ТОП-5 самых популярных сайтов бронирования Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БДИ!

Четыре способа не отдать деньги мошенникам

- Бронируйте проживание через крупные и известные онлайн-сервисы (см. «Только цифры»);

- Старайтесь не делать предоплату, если не уверены в объекте размещения;

- Проверяйте строку браузера. Там должен быть официальный сайт, а не его мошеннический клон, например, с одной измененной буквой;

- Можете переписываться с хозяином в ВотсАппе, но не переходите по ссылкам для оплаты, если он их вдруг пришлет в мессенджере.

P.S. Зачастую при предварительной брони отели не проверяют, есть ли деньги на карте. Кто-то не проверяет до самого времени заезда. А кто-то - лишь за неделю до прибытия. В любом случае можно связаться с объектом размещения заранее и предупредить, что оплатите наличными. Конечно, есть риск, что кто-то не пойдет навстречу. Но это не беда – гостиничный рынок еще более конкурентный, чем рынок онлайн-бронирования. Ищите другой, более сговорчивый отель.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

«Проверить, настоящий это сайт гостиницы или поддельный, не всегда просто»

Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг»:

- В сезон мошенники стремятся заработать на массовом спросе на гостиницы и аренду жилья на курортах. Этот фактор нужно всерьез учитывать, планируя отпуск. Все их способы обмана так или иначе рассчитаны на то, что человек совершит ошибку под влиянием эмоций: например, будет невнимательным из-за спешки и сделает бронирование на поддельном сайте или соблазнится выгодным предложением и перейдет по фишинговой ссылке. Отсюда общий совет: когда выбираете жилье, не торопитесь и лучше потратьте дополнительное время на проверку сейчас, чтобы не жалеть о потерянных деньгах потом.

Сейчас мошенники легко создают копии сайтов известных отелей или сервисов бронирования с похожими интернет-адресами. Там может быть возможность обратной связи в виде телефонов и чата с посетителями. Они также могут вести копии официальных страниц в соцсетях. Поэтому проверить, поддельный это сайт гостиницы или настоящий, иногда может быть не так просто. Например, по поисковому запросу на первой странице Яндекса можно найти пять разных сайтов одной популярной гостиницы с примерно похожим интерфейсом, так что сразу не отличить, какие из них мошеннические.

Если уверенности в сайте нет, не связывайтесь с гостиницей по указанным телефонам или через чат - там вам могут ответить мошенники. Постарайтесь уточнить информацию об официальном сайте иным образом. Например, через турагентство, картографические сервисы 2GIS или Яндекс.Карты или у знакомых, которые уже бывали в этом месте. И бронируйте жилье, только когда будете на 100% уверены, кому переводите деньги.