Больного раком малыша лечили антибиотиками

Мальчик не знает обо всех трудностях, которые пришлось пережить родителям, но всем сердцем чувствует, что мама с папой спасли его от смерти

Семилетнему Сафиаллоху не повезло дважды: родиться в Таджикистане – стране, где, увы, медицина на очень низком уровне - и при этом заболеть лейкозом. Но зато более чем повезло с родителями, которые любят его так, что готовы отдать за спасение сына все, вплоть до собственной жизни. Но перед финансовыми трудностями порой бессильна даже самая великая любовь.

- Я вас умоляю, помогите! – шепчет мама мальчика. – Понимаете, мы уже потеряли одного сына… Старший умер от лейкоза, потому что мы не сразу спохватились, долго верили местным врачам, которые его лечили на родине. Его больше нет с нами. Поэтому, когда стало ясно, что у младшего та же болезнь, а его лечат антибиотиками, мы просто в считанные дни выставили на продажу все, что у нас было, влезли в долги, взяли кредит и приехали сюда лечиться. Только поэтому Сафиаллох сейчас жив.

У мальчика острый лимфобластный лейкоз. В реанимацию РДКБ он попал почти не живой - слабый, истощенный от температуры и боли, с опухшей шеей из-за воспалившихся лимфоузлов. Когда приехали в Москву, умудрился заразиться еще и «короной». Поэтому, прежде чем направить в РДКБ, где уже применялись схемы лечения ковида у детей с онкологией, семью здорово погоняли по инстанциям и больницам. Московские доктора буквально достали ребенка с того света, и теперь у мальчика есть все шансы выжить – прогноз очень хороший!

Вот только лечение длится с января, и за это время семья отдала уже 4,5 миллиона рублей — это все, что у них было, плюс помощь родственников, друзей и знакомых. Больше просить не у кого. Папа Сафиаллоха пытается заработать, но что его заработки по сравнению со стоимостью лечения?! Мама постоянно с малышом. Они готовы не есть, не пить, спать на полу и продолжают стучать во все двери, прося о помощи, потому что деньги закончились, а лечение еще нет! Хотя врачи добились отличных результатов, чтобы победить лейкоз, Сафиаллоху необходимо лечиться еще до сентября — как минимум. На это и нужны деньги.

Пожалуйста, помогите собрать 510 000 рублей на очередной курс, чтобы лечение мальчика продолжилось, и в конце концов он бы поехал домой живым и здоровым.

Если остались вопросы, звоните: (499) 250-02-44 Татьяна – координатор.

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