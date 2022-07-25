Пчелы - наши собратья по разуму! Они знают арифметику, играют в футбол и придумали свой язык

Ученые выяснили, что пчелы знают арифметику, играют в футбол и придумали свой язык Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для того, чтобы встретиться с братьями по разуму не обязательно совершать космические путешествия к далеким мирам. Достаточно прийти на пасеку и поближе познакомиться с пчелами.

- У нас есть доказательства того, что пчелы обладают сознанием и способны испытывать эмоции, - утверждает Ларс Читтка, профессор поведенческой экологии в Лондонском университете королевы Марии. - Пчелы достаточно умны, чтобы совершать простейшие арифметические действия, различать людей по лицам и пользоваться примитивными инструментами.

В своей книге “Разум пчел” профессор Читтка описывает несколько экспериментов с объектами особого внимания Винни Пуха, которые действительно поражают воображение.

Сложил дважды два - и не жужу!

Ученые уже убедились, что приматы способны складывать и вычитать. Например, исследователи из Университета Киото (Япония) убедились в наличии математических способностей у зеленых мартышек. Биологи на глазах у обезьян положили несколько кусков хлеба в закрытую коробку, а затем спустя некоторое время доставали оттуда одну или две порции. Обезьяны не видели сколько кусков оставалось в коробке, они могли только посчитать сколько хлеба было изначально и сколько вытащили. Оказалось, что мартышки пытаются достать еду из закрытого контейнера лишь до тех пор пока она там была. Значит, они используют арифметические рассуждения, решили ученые. Но это приматы - наши ближайшие родственники.

Тем не менее, ученые из Университета RMIT (Мельбурн, Австралия) доказали, что аналогичными математическими способностями обладают и насекомые, а именно медоносные пчелы.

- Научить пчелу понимать знак сложения и вычитания очень сложно потому что это абстрактные символы, - пояснил Адриан Дайер, один из соавторов исследования. - Поэтому в качестве плюса или минуса мы использовали цвет, поскольку пчелы чутко улавливают все, что связано с цветом.

Вычитание обозначалось желтым цветом, сложение - синим. Эксперимент был устроен следующим образом: пчел запускали в Y-образный лабиринт. Когда пчелы пролетали стартовую камеру им показывали в отверстие картинку с несколькими квадратами. Дальше лабиринт раздваивался и пчелам надо было принимать решение куда лететь. Если картинка в стартовой камере была синей (это знак сложения), то пчелам стоило лететь в тот рукав лабиринта, где было на один синий квадрат больше. В этом случае насекомых угощали вкусным сахарным сиропом. Если же они ошибались и приземлялись перед картинкой, где было на один квадрат меньше они получали воду с горьким хинином. Так же работала схема и с желтым цветом (знак вычитания): если пчелы выбирали рукав лабиринта, где квадратов было на 1 меньше, чем стартовой камере, их ждал десерт. Если они ошибались - хинин.

В эксперименте участвовало 14 пчел, каждая выполнила 100 тренировочных упражнений. Затем, когда настала пора “показательных” выступлений, труженицы медового фронта продемонстрировали точные ответы в 64-72% процентов случаев.

- Самое поразительное даже не то, что пчелы продемонстрировали достаточно высокую точность в вычислениях, - говорит Адриан Дайер. - Удивительно, что мы в принципе смогли научить их этому. Это значит, что у них достаточно пластичный мозг, чтобы понять абстрактную проблему.

Пчела Майя - футбольный бог

Могут ли пчелы играть в футбол? Кажется, да. Во всяком случае, эту игру, придуманную учеными Лондонского университета королевы Марии, можно смело назвать мини-футболом. По условиям игры шмели (это близкие родственники пчел) должны были закатить маленький шарик в “ворота” - небольшое отверстие в центре платформы. За это они получали сладкое лакомство.

Изначально правила игры насекомым объясняли с помощью игрушечной пчелы, которую прикрепили к прозрачному стержню. После того, как первую группу шмелей научили “гонять мяч”, ученые принялись наблюдать за тем, как другие перенимают эти навыки у “тренеров”.

- Мы хотели изучить поведенческую гибкость пчел, - рассказывает Олли Лукола, один из авторов исследования. - Поэтому придумали задачу, с которой пчелы никогда не сталкиваются в естественной среде. В обычной жизни пчелам не нужно катать шарики.

Оказалось, что пчелы не просто механически копировали поведение друг-друга. Во-первых, они быстрее учились, когда видели, как мячик катают их собратья, а не игрушечная пчела. Во-вторых, они подходили к заданию творчески. В частности, изначально пчелы упражнялись с желтым шариком, но когда на платформу добавили другие мячи, самые умные медоносы катали тот шарик, который был ближе к “воротам”, независимо от его цвета.

Авторы эксперимента приходят к выводу: “Пчелы демонстрируют беспрецедентную степень интеллектуальной гибкости для животного с таким маленьким (размером с песчинку) мозгом”.

Разговаривают языком танца

Вы думаете, что язык это уникальное явление, которое свойственно только человеку - царю природы? Как бы не так! У пчел свой великий могучий и богатый язык. Правда, совершенно не похожий на наш. В 1973 году австрийский этолог Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за открытие языка пчел. Ученый изготовил улей со стеклянными окнами и наблюдал, что делают пчелы-разведчицы, вернувшиеся после обследования местности. Оказалось, они изъясняются со своими сородичами, как в индийском кино - языком танца. С его помощью пчела, объясняла, где находится источник нектара и пыльцы. Существует два типа танцев: круговой передает инструкции по поиску источника пищи, расположенного в радиусе 50-100 метров. Виляющий танец дает точные координаты цветка, который расположен на более дальнем расстоянии - до нескольких километров. Танцы содержат информацию о направлении полета относительно Солнца, типе цветка, вкусе ннектара, характере ветра, времени полета и множество других данных.

Ну, разве после этого пчелы не заслужили, чтобы их называли братьями по разуму? Или вы все еще ждете прибытия “зеленых человечков”?