Ругаются, мусорят, громко слушают музыку: Роскачество рассказало, как бороться с шумными соседями

Специалисты Роскачества дали советы, как бороться с шумными соседями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Соседи, безусловно, могут раздражать. Даже тем, что раньше вас вызывают лифт или сталкиваются с вами на лестничной площадке. Или выгуливают своих собак. Или гремят посудой на кухне... Но это все ваши личные раздражители.

А есть уровень шума и грязи, которые не допускают закон и санитарные правила. Чем пригрозить тем, кто захламил общий тамбур или разбрасывает мусор у мусоропровода, рассказывают эксперты Роскачества.

1. Соседи шумят?

Для начала разберемся с уровнем шума в подъезде, который разрешен санитарными правилами:

С 7.00 до 23.00 он не должен превышать 55 децибел — примерно с таким уровнем шума работает двигатель автомобиля.

Ночью с 23.00 до 7.00 уровень шума должен быть не выше 45 децибел (это тихий разговор, шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины).

КОНКРЕТНО

В Москве есть правила ремонта

В России сейчас действуют только региональные «законы о тишине», которые устанавливают конкретные правила поведения в квартирах, по сути — правила общежития в дневное и ночное время.

Например, в столице это закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». По нему запрещено делать шумный ремонт с 19.00 до 9.00. И должен быть перерыв с 13.00 до 15.00 — на тихий час. Нельзя шумно ремонтировать в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Правда, есть исключения — правила не распространяются на те дома, что сданы в эксплуатацию менее полутора лет. А также на на работы, связанные с устранением последствий аварий, стихийных бедствий, проведение неотложных работ (например, ремонт лифта).

Также нельзя привлечь к ответственности тех, кто производит определенные шумные действия по требованиям исповедуемой религии.

В других регионах действуют свои законы, которые устанавливают похожие правила.

2. Если у соседа воет собака.

Собака, конечно, живое существо, и вам могут пытаться доказать, что она имеет право выть и лаять. Но тем не менее в обязанности хозяев входит ее воспитание и дрессировка. Вы имеете право вызвать полицию, участкового. Или обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор. Владельца могут обязать пройти с питомцем курсы дрессуры.

3. Плачет или кричит ребенок.

Нигде в «законах о тишине» плач детей не входит в перечень нарушений. И это объективно: не всегда удается успокоить новорожденного малыша. Так что придется терпеть.

Кроме тех случаев, когда у вас возникают подозрения, что с ребенком плохо обращаются (например, слышны крики, ругань, а потом плач ребенка): тогда надо жаловаться в органы опеки или полицию. Также можно попробовать обсудить ситуацию, когда уже взрослый ребенок слишком шумит – бегает, кричит, бросает мяч. Особенно по ночам. Если не получается решить вопрос мирно, тогда можете жаловаться участковому или в Роспотребнадзор.

4. Если орут под окнами.

Днем — можно. А вот ночью или в законные часы тишины (в региональных правилах это обычно с 13 до15) — нельзя. Тишину должны соблюдать как в своих квартирах, так и на придомовой территории. И если соседи шумят под вашими окнами, обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции должны прибыть на место, провести разъяснительную беседу, составить протокол (если требуется). Участковый должен провести примерно те же действия.

ВАЖНО

Пошаговая инструкция борьбы с ночным шумом

Постарайтесь сами не нарываться: не устраивайте ссоры, а тем более драк. Не стоит писать оскорбительные записки или портить имущество дебоширов. За это шумные соседи сами могут заявить на вас в полицию или даже обратиться в суд. Лучше пойти законными путями:

1. Позвоните участковому или в полицию. Теоретически они должны приехать на вызов и зафиксировать правонарушение. К сожалению, на практике вызов работает не всегда. Но если ваши обвинения подтвердятся, на дебоширов будет наложен штраф.

Можете позже, не сразу ночью, написать заявление участковому на шумных соседей, он проведет беседу.

2. Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК.

По вашей жалобе с шумными соседями должны будут провести разъяснительную беседу. Но штрафовать они не имеют права.

3. Подайте на соседей в суд.

Но учтите: потребуется собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей — других страдающих соседей. В идеале - если у вас есть возможность самостоятельно замерить уровень шума, то сделать показания специального прибора, который подтвердит, что шум превышает разрешенные показатели.

КСТАТИ

За мусор могут оштрафовать

Если душеспасительные беседы с соседями, которые постоянно разбрасывают свой мусор, уже не помогают, начните собирать доказательства: фото, видео того, как они мусорят, как отказываются убирать за собой, показания свидетелей, которые тоже стали от грязи и вони. Все доказательства разошлите по инстанциям — в ТСЖ, участковому, Роспотребнадзор, МЧС (если мусор представляет пожарную опасность или захламляет пожарный выход, то соседа могут оштрафовать на 2000–3000 рублей по ст. 20.4 КоАП РФ.).

Также нарушителей могут оштрафовать по ст. 8.2 КоАП РФ: штраф в размере 1000–2000 рублей, повторное нарушение - 2000–3000 рублей. Или по ст. 6.4 КоАП РФ, тогда штраф составит 500–1000 рублей.

Но штрафовать могут только полицейский (участковый), если зафиксирует нарушение. Или сотрудник Роспотребнадзора.