Где эта улица, где этот дом: как получить московскую прописку по цене квартиры, купленной в Подмосковье

Квадратные метры по-прежнему остаются одним из самых консервативных способов, позволяющих не только защитить деньги от инфляции, но и приумножить их. Можно бесконечно долго спорить, доказывая, что подобные инвестиции уже нерентабельны, но с цифрами трудно не согласиться: последние три года жилье исправно дорожает, приумножая активы владельца. Стоимость квадратных метров в стране за это время выросла минимум на треть. Если до пандемии можно было купить однушку в Москве в пределах МКАД в среднем за 6 миллионов рублей, то теперь цены стартуют от 8 миллионов.

С одной стороны, безусловно, плюс, ведь обладатели квадратных метров рекордно увеличили свои капиталы. С другой – купить квартиру тем, кто хочет улучшить жилищные условия или обзавестись первой собственной недвижимостью в столице, очень непросто.

Тем не менее, глубокий анализ рынка показывает, что пока еще можно найти варианты, которые являются отличным симбиозом демократичной цены, комфорта и качества.

Итак, что же делать, если жилье в пределах кольца не по карману, а отказываться от московской прописки не хочется? Ответ на этот вопрос дает застройщик ГК ФСК. Один из крупнейших девелоперов страны старается предлагать покупателям не только интересные планировочные решение и максимально благоустроенные территории, но и конкурентоспособные цены.

Есть ли жизнь за МКАДом

Один из ярких проектов девелопера, который вобрал в себя все преимущества – это «1-й Ленинградский». Здесь удалось подружить современные разработки в области домостроения с плюсами природного ландшафта и обеспечить жителям московскую прописку, но по цене ближайшего Подмосковья.

Устроим краткий экскурс по жилому комплексу, который расположился в Молжаниновском районе. Эта территория относится к Северному административному округу столицы, но находится за МКАДом. Жизненный ритм здесь замедляется, сменяя столичную круговерть на добрососедскую атмосферу небольшого городка.

Отметем сразу сомнения из серии «жить за МКАДом – быть оторванным от цивилизации». Возможно, десятилетия назад это утверждение имело некую актуальность, но сегодня Москва и Подмосковье живут единым динамичным ритмом, каждый день меняясь и развивая территории, чтобы сделать их функциональными. Постепенно граница между регионами стирается, а удаленность от МКАД перестает быть основополагающим фактором.

«1-й Ленинградский» находится в семи километрах от кольца по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе.

Добраться до центра Москвы можно несколькими способами. На машине– рядом с ЖК удобная транспортная развязка, на автобусе – остановка в 3 минутах от комплекса, транспорт идет до метро «Планерная» и «Речной вокзал». Наземным метро МЦД-3: в 15 минутах ходьбы железнодорожная станция Молжаниново (Планерная) Ленинградского направления. А в планах добавление еще одной точки МЦД-3 - к моменту заселения комплекса будет запущена 3-я Казанско-Ленинградская линия.

И на лошадке прокатиться и в гольф поиграть

Транспортная доступность – далеко не единственное требование, которое лежит в основе комфортного проживания в современном доме. Не меньшее значение имеет зона отдыха: места, куда можно выйти на прогулку с детьми, заняться спортом и просто несмешно побродить, наслаждаясь природой. В этом разрезе жителям «1-го Ленинградского» можно позавидовать – в шаговой доступности от жилого комплекса сразу три водоема: Большой Молжаниновский, Восточный Бурцевский и Западный Бурцевский.

Еще один важный фактор – социальная инфраструктура. Наличие поликлиник, детских садов, школ и магазинов сегодня не пожелание, а обязательное условие.

Что есть рядом с ЖК: три школы, конно-спортивный комплекс, школа гольфа, квадротрек, ТРЦ «Мега-Химки», «Hoff», другие объекты.

Цена вопроса

Двухкомнатную квартиру площадью в 52 кв.м. можно купить за 11 млн рублей. Для сравнения: жилье схожей планировки и метража в пределах МКАД, возле станции метро «Речной вокзал» стартует от 18 млн рублей.

Есть один важный момент – «1-й Ленинградский» сейчас находится на этапе строительства, а это значит, что еще есть шанс купить жилье дешевле, после сдачи ЖК, ценник всегда вырастает. С учетом того, что речь идет о новостройке, можно рассматривать льготные условия ипотечного кредитования (ипотека с господдержкой), а еще у девелопера есть собственные интересные ипотечные программы с крупнейшими банками страны, которые позволяют приобрести недвижимость еще выгоднее. Процентные ставки по ним стартуют с 0,01%!

Это вам не панелька!

А вот переживать, будет ли возведено жилье в срок, ведь многочисленные санкции ударили и по строительному рынку, не стоит. «1-й Ленинградский» возводится по новой технологии «ЕвроМодуль», что поставит индустриальное домостроение на современные рельсы. В основе подхода лежит история строительства знаменитых панелек. Когда-то возведение домов из готовых блоков было настоящим ноу-хау и позволяло быстро оперативно решить проблемы с жильем.

Сегодня «панелька» символизирует типовую застройку, время же требует разнообразия. Именно его обеспечивает технология «ЕвроМодуль». Такой модульный подход гарантирует более 20 различных планировок, которые доступны для выбора на объекте.

Еще одна особенность подобного возведения – это наличие в каждой квартире лоджии или балкона, увеличенных окон, высоких потолков и максимально продуманное естественное освещение всех кухонных помещений в квартирах.

По следам Лермонтова

Еще один объект, на который стоит обратить внимание, планируя покупку квартиры или инвестицию в недвижимость, «1-й Лермонтовский» - этот дом можно назвать родным братом предыдущего ЖК. Он находится в ближайшем Подмосковье – в Люберцах.

В основу концепции жилого комплекса заложены три этапа жизни Лермонтова – Санкт Петербург, Тарханы и Кавказ. Микрорайон «вписан» в развитую городскую среду, это значит, что варианта «в поле дом» можно не бояться. Рядом садики, школы, поликлиника, детские площадки, построенные по авторским концептам. Одним словом, все для комфортной жизни, плюс шаговая доступность до метро.

Добраться до любой точки столицы можно за несколько минут. В шаговой доступности от ЖК станции метро Некрасовка, Лермонтовский проспект и Котельники, а еще станция ж/д Люберцы-1, на базе которой планируется открытие узла МЦД-3.

Цена вопроса

Современную «двушку» в 57 кв. м здесь можно купить за 8,2 млн рублей. В Москве с этой же суммы стартуют «однушки», не всегда расположенные возле метро.

«Умный дом» - знаем. А бывают ли «умные квартиры»?

Еще один приятный бонус, объединяющий два описанных жилых комплекса – система «умных квартир». Дома будут подключены к облачной платформе, которая позволит управлять в дистанционном режиме не только своей квартирой, но и облегчит решение коммунальных вопросов.

В специальном мобильном приложении можно будет контролировать свои расходы по коммуналке, связываться с управляющей компанией и службой охраны, оплачивать счета, анализировать свое потребление энергоресурсов.

«Умная квартира» защитит от протечек и позволит управлять цифровыми приборами с помощью голосовых команд.

Согласно опросам общественного мнения, для 45% покупателей наличие систем «умного дома» является значимым фактором при выборе жилья.

Таким образом, мы отыскали сразу два интересных проекта, и если вы даже не задумывались о смене места жительства, то, возможно, настал самый удачный момент!