Вирусолог Анатолий Альтштейн: «Неплохо было бы вернуть масочный режим»

Рано отменять антиковидные меры, осенью нас ждет новая волна Фото: Иван МАКЕЕВ

По Европе катится новая волна ковида. Да и в России растет заболеваемость. По сравнению с прошлой неделей число заболевших (это только официальные данные) выросло почти на 50 процентов. Сейчас каждый день заболевает более шести тысяч человек. И вроде бы в масштабе страны это немного (в феврале цифры подбирались к 200 тысячам заболевших в сутки). Но число положительных тестов в частных лабораториях все выше, и не факт, что получившие положительный тест будут обращаться к врачам.

То есть заболеваемость растет, а между тем антиковидные меры снимаются. А некоторых магазинах и даже метро уже убирают санитайзеры.

Профессор Анатолий Альтштейн, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в эфире радио «КП» подтвердил, что заболеваемость растет:

- Рост заболеваемости будет продолжаться примерно месяц. Назвать точные цифры, чего он достигнет, трудно. Но, скорее всего, это не будут очень большие цифры, по сравнению с тем, что было зимой. Речь идет о двух вариантах «омикрона» - ВА.4, ВА.5, которые прошли по миру и дали в большинстве стран повышение заболеваемости. Настало и наше время. При этом нельзя сказать, что ковид возвращается, он никуда и не девался. Он изначально был волнообразным, и эти волны связаны с появлением новых подвариантов. Сейчас циркулируют довольно жизнеспособные варианты ВА.4, ВА.5. И в результате они смогли дать вспышки, подъем заболеваемости практически во всех странах, но он не такой значительный по сравнению с тем, что было зимой. Летальность этого вируса, по международным данным, невысокая, порядка 0,3-0,4 %.

Но снимать санитайзеры – неправильно, никому они не мешали, - считает Анатолий Альтштейн. И вернуть масочный режим в транспорте - это было бы неплохо. Но в целом ответственность за свое здоровье возлагается на самих людей. Они должны помнить про вакцинацию, вакцинироваться каждые полгода. И в транспорте желательно носить маски.

На днях доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предположил в разговоре с РИА Новости, что новый подвид «омикрона» BA.2.75, который назвали «кентавром» может стать буквально живой вакциной — он настолько заразен, что быстро перезаражает все население и тем самым «наработает» коллективный иммунитет. Так что на нем ковид может закончиться.

Это, конечно, было бы прекрасно, но учитывая скорость мутирования вируса, сильно сомнительно... Так что берегите себя, не забывайте мыть и обрабатывать руки. Вакцинируйтесь. Да и маски в толпе людей тоже не помешают.