На Севере отдыхать: итоги Арктического фестиваля «Териберка»

Фото: фонд Росконгресс

Сегодня о небольшом рыбацком поселке на берегу Баренцева моря слышали многие, ведь по версии журнала National Geographic Териберка вошла в ТОП-20 лучших мест для путешествий по России. Сюда, на русский Север, туристы едут в разное время года: зимой смотреть северное сияние, а летом ради сдержанной красоты природы. В июле, когда солнце не уходит за край горизонта и день длится бесконечно, уже 7 год подряд проводят Арктический фестиваль, который объединяет познавательную, развлекательную и деловую программы.

Фото: фонд Росконгресс

- Такие мероприятия имеют важное значение для развития связанных с событийным туризмом сервисов, популяризации наших северных территорий. Это отличная возможность не только обменяться опытом, получить новые знания, но и позагорать на арктическом пляже или почувствовать Арктику на вкус в прямом смысле этого слова, продегустировав местные блюда, — отметил на открытии фестиваля министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В прошлом году Арктический фестиваль «Териберка» собрал 5 000 участников, стал лауреатом премии Русского географического общества и победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали». Успешный опыт проведения фестиваля показал, что территории, удаленные от крупных городов, могут жить полноценной самобытной жизнью, развиваться, привлекая не только туристов, но и объединяя вокруг себя талантливых и активных людей. Среди задач фестиваля — развитие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны России и событийного туризма, популяризация местных продуктов и кухни.

Фото: фонд Росконгресс

- Из маленького локального мероприятия фестиваль за 7 лет разросся в точку притяжения северян и туристов со всей России — в этом году к нам приехали 10,5 тысяч гостей из 34 регионов. Путешествовать и отдыхать в Заполярье — это модный тренд последних лет. Мы разворачиваем мир на Север! Очень здорово, что появился огромный спрос на арктическую кухню. Это дает значительный стимул для развития хозяйств. В этом направлении наши ближайшие цели — здоровая конкуренция, качество сервиса и адекватные цены, — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Самая вкусная часть мероприятия - Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», где более 25 ресторанов представили лучшие блюда региональной кухни в формате one-hand-food (еда в одной руке). Шаньга с креветкой и форелью, уха северная «Лови краба», шаурма с зубаткой, беляш с крабом, томленка с палтусом, щи териберские, заполярный плов, пельмени из оленины, настойки, морсы и коктейли из северных ягод и даже чипсы из ягеля – это и многое другое могли попробовать участники фестиваля.

- Локальные продукты и блюда нужно есть непосредственно в местах их происхождения, промысла, на земле их произрастания, приготовленные руками носителей традиций и культуры этого места – это важный опыт в путешествии и обязательная составляющая туризма, - считает автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. – На наших фуд-кортах блюда высокой кухни доступны всем участникам в удобной уличной подаче.

На площадках фестиваля работали разнообразные мастер-классы: по саамскому плетению, изготовлению брелоков в виде северной ягоды из полимерной глины, рисованию шерстью, линогравюре «Морской пейзаж», составлению букетов из местных растений.

В шатре поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» инструктор по выживанию в дикой природе Михаил Ярин рассказал о правилах поведениях при встрече с дикими зверьми, как оказывать первую помощь, пользоваться компасом, а также о работе отряда и как к нему присоединиться.

За музыкальную программу фестиваля отвечали 13 групп и исполнителей. Гости «Териберки» услышали различные жанры и стили: фолк-панк, шаманский хип-хоп, мелодичный женский рок, этно-рок. Хедлайнерами стали группы The Hatters, Cheese People, «Вельвет», проект Drummatix и певица Линда.

За два дня туристы посетили восемь экскурсий с ученым по природному парку, приняли участие в 100 мастер-классах и посмотрели 360 минут фильмов об Арктике.

Фото: фонд Росконгресс

VII Арктический фестиваль «Териберка» включен в культурную программу плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Организаторы: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Комитет по туризму Мурманской области. Операторы: Фонд Росконгресс и АНО «Мурманконгресс».