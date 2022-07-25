Дочь Михаила Ефремова поступила в институт: за год обучения заплатили 650 тысяч

Михаил Ефремов одобрил выбор института дочерью Верой по телефону. Фото: Борис КУДРЯВОВ

25 июля дочь актера Михаила Ефремова стала студенткой Высшей школы экономики. 17-летняя Вера Ефремова подала документы в несколько вузов, однако дополнительные испытания, собеседования посещала только в «вышке». В планах было поступление на «медиакоммуникации», также Ефремова проходила собеседования и на другие специальности.

Вера Ефремова ответила на вопрос kp.ru об итоговом выборе факультета: «Управление в креативных индустриях».

Итак, что же это будет за профессия? В Высшей школе экономики в этом году первый набор на бакалаврскую программу «управление в креативных индустриях». Учиться очно 4 года, набор на 100 платных мест, преподавание на русском и частично на английском языке. Программу делали как ответ на запрос рынка в специалистах, «сочетающих креативное мышление, управленческие, проектные компетенции и бизнес-подход». Студенты станут создавать свои цифровые проекты, заниматься продакт-менеджментом, запускать и создавать медиастартапы, учиться дизайну, коммуникациям. В общем, в итоге выйдет предприниматель со своим стартапом или сотрудник рекламных, продюсерских, коммуникационных агентств, кинокомпаний, ивент-бюро. Пиарщик или журналист – изначально Вера и хотела осваивать журналистику, пиар, однако туда высокий конкурс. Даже на платные места в «медиакоммуникациях» (менеджмент СМИ, создание медиапродуктов) Вера Ефремова баллов не добрала – очень высокий конкурс.

Вера Ефремова стала студенткой Высшей школы экономики. Фото: СОЦСЕТИ

Обучение на этой новой специальности «управление в креативных индустриях» платное – 650 тысяч рублей в год. Мама Веры Ефремовой ездила с ней подписывать договор, оплачивать обучение. Софья Кругликова – доцент, звукорежиссер: много работает, и была готова к выбору дочерью престижного вуза.

Дочь осужденного актера Михаила Ефремова и доцента Института современного искусства Софьи Кругликовой закончила московскую математическую школу №57. Вера Ефремова раньше мечтала быть похожей на бабушку народную артистку Аллу Покровскую – хотела поступать на актерский факультет театрального вуза. Но передумала: Вера мечтала поступить в Высшую школу экономики.