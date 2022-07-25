Смородина поднимает иммунитет, а крыжовник укрепляет нервную систему

Екатерина Головкова, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание»

На дворе сезон ягод – самое время собирать их на садовом участке, идти в лес, в магазин или на рынок. На что обращать внимание при выборе ягод, рассказывает наш эксперт, официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

1. ЧЕРНИКА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

Недаром эту ягоду так любят приверженцы ЗОЖ и правильного питания. Научные исследования доказали способность черники к мощному противодействию старению организма.

К тому же, черника может считаться диетическим продуктом, ее калорийность всего 44 ккал на 100 г.

Важно знать правила покупки черники. Они довольно простые:

- Не стоит покупать ягоды на улице, около дорог, так как неизвестно, в какой экологической обстановке был осуществлен их сбор.

- Ягоды должны быть равномерно окрашены.

- Хорошие ягоды – упругие, сладкого вкуса и без запаха.

- Если на плодах восковой налет - значит, они свежие, и их перевозка проводилась правильно.

2. ВИШНЯ – ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК

Уже появляется и вишня – не такая популярная, как ее «сестра» черешня, но не менее полезная! Эта ягода обладает прекрасными антисептическими и противовоспалительными свойствами, ее называют «природным антибиотиком». Дело в том, что фитонциды, содержащиеся в составе вишни, предотвращают размножение бактерий.

Вишня помогает лечить многочисленные заболевания, укрепляет иммунитет и положительно влияет на кровеносную систему человека. В ягодах содержится много полезных веществ – кумаринов. Именно поэтому вишню рекомендуют употреблять в период выздоровления, а также при лечении заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

3. СМОРОДИНА – ДЛЯ ИММУНИТЕТА

Черная и красная смородина – лидеры по содержанию витамина С, незаменимое средство при простудных и вирусных заболеваниях. Также ее можно и нужно применять для профилактики простуд. Богатый витаминно-минеральный состав этих замечательных ягод помогает в развитии детскому организму и поддерживает здоровье взрослого.

Красная и белая смородина обладают примерно одинаковыми целебными свойствами, немного уступая черной смородине в количестве антиоксидантов, но превосходя ее по содержанию витаминов группы В и фитостеролов. В красной смородине много витамина А. Белая смородина более гипоаллергенна, меньше повреждается при сборе и хранении.

Напоминаю: выбирайте в меру зрелые, но не переспелые ягоды. Они должны быть плотными, без плесени, повреждений и влаги. После покупки смородину храните в холодильнике.

4. ШИПОВНИК – КОРОЛЬ АНТИОКСИДАНТОВ

Плоды шиповника – лидеры по содержанию витамина С, природного антиоксиданта. Витамин С – аскорбиновая кислота – органическое соединение, одно из самых важных в рационе человека.

При недостатке витамина С появляются такие симптомы, как сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, кровоточивость десен, плохое заживление ран, снижение иммунитета, боль в суставах, повышенные утомляемость и раздражительность.

Так что шиповник помогает и здоровье, и красоту сохранить! А еще он – достойная замена самым популярным зарубежным суперфудам – ягодам годжи и асаи.

5. КРЫЖОВНИК УКРЕПЛЯЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Много витамина С и в крыжовнике – употребление в пищу этой ягоды, красиво именующейся «виноградом севера», нормализует гормональный фон, обменные процессы, улучшает кровообращение, укрепляет нервную систему.

На самом деле все сезонные ягоды вкусны и полезны. Не упустите возможность насладиться ими, а также сделать заготовки на зиму. Кстати, большинство ягод прекрасно хранятся в замороженном виде и сохраняют свои полезные свойства.

Перед употреблением очень важно тщательно промывать все ягоды! Особенно это касается тех, что растут близко к земле.