Amway уходит с российского рынка. Oriflame и Avon следующие?

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СНЕЖНЫЙ КОМ

11 марта, в числе первых, кто сделал заявление о прекращении работы в России, оказался американский Herbalife. 62 центра продаж перестали отгружать свою продукцию. Сегодня такие новости уже не кажутся из ряда вон выходящими – иностранные компании продолжают закрываться. Слухи о том, что Amway (США) тоже вот-вот пополнит ряды «тонущих кораблей» ходили четыре месяца и, наконец, нашли подтверждение. В конце июня глобальный совет директоров озвучил официальное решение: «Мы достигли точки, когда экономические, технологические, организационные и операционные обстоятельства сделали невозможным продолжение нашей работы». Между тем, Amway является крупнейшей компанией прямых продаж номер один в мире и конечно многие компании следят за ней.

ШТОРМИТ!

Известно, что еще два иностранные бренда-лидера – Avon (США) и Oriflame (Швеция) – тоже переживают сегодня тяжелые времена. По информации из различных источников, сотрудники признаются, что не испытывают ощущения стабильности: «Решение об уходе из России принимаются высшим руководством, находящимся за рубежом. Нас до последнего держат в неведении, в подвешенном состоянии», – признается работник Avon, пожелавший остаться инкогнито в рамках публикации. – Ожидаем ли мы с коллегами, что история «Амвея» повториться? Да, к сожалению, мы готовимся к худшему раскладу». Согласно анализу сайтов, продукция Avon и Oriflame находится в дефиците, это косвенно может указывать на проблемы с производством. И хотя ни Avon, ни Oriflame не делали официальных заявлений, их действия во многом напоминают Amway.

ВСЕ СВОЕ, РОДНОЕ

Свято место, как известно, пусто не бывает.

Освободившиеся ниши заполняют отечественные производители: новые российские бренды активно развиваются, а уже известные игроки рынка наращивают мощности.

Уход иностранных брендов точно не вызовет упадка в индустрии прямых продаж. Более того, бизнес-аналитики указывают на то, что российские компании прямых продаж демонстрируют высокую кризисоустойчивость.

Во-первых, они точно не закроются по политическим соображениям. Во-вторых, в условиях ограниченного выбора на рынке труда, экономического спада и роста цен, они предлагают людям возможность дополнительного заработка, а также приобретения качественных товаров для личного пользования с хорошей скидкой.

Самыми пострадавшими конечно оказываются те, кто строил бизнес в иностранных компаниях и планировал передать его детям.