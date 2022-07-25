Накануне смерти Юра Шатунов получал угрозы от Андрея Разина: «Я тебя в порошок сотру!»

Андрей Разин (слева) судился за песни «Ласкового мая» с главным солистом Юрием Шатуновым и создателем группы Сергеем Кузнецовым. Фото: shatunov.com

Сердце исполнителя хита «Белые розы» остановилось 23 июня. Шатунов умер в подмосковной больнице от обширного инфаркта на 49-м году жизни. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

В 80-е годы Юра Шатунов, спев свои «Белые розы», стал символом целого поколения. «Ласковый май» собирал стадионы, наивные песни парнишки из детдома пела вся страна.

Это было непростое время: смена эпох, распад СССР. Многие звезды того периода канули в Лету, но Шатунов благодаря своей искренности и абсолютной беспафосности остался на плаву. Да, он уже не звучал из каждого утюга, как в золотые годы «Ласкового мая», был скуп на интервью, но, даже покинув группу, стабильно собирал аншлаги.

Это был артист старой школы - на сольниках фанаты по старинке передавали Юре записочки. И он, как и тридцать лет назад, не оставлял без внимания ни один вопрос.

Затравил судами

В середине 90-х Юра встретил свою жену Светлану, юриста по образованию, и переехал к ней в Германию. У них родились дети - сын Дэннис и дочь Эстелла. В Германии Юра выучился на звукорежиссера, жил на старые накопления, изредко выступая для эмигрантов. Но потом, поддавшись на уговоры своего друга и бывшего концертного директора «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова, вернулся на большую сцену с хитом «Забудь».

Юра навсегда останется в памяти поклонников таким - детдомовским мальчишкой с микрофоном. Фото: Роберт НЕТЛНИЕВ/Фотохроника ТАСС

Все было тихо, пока Юра и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов не захотели уйти в сольное плавание, пойти своей дорогой, без поддержки продюсера Андрея Разина. Кузнецов передал Юре права на хиты группы, и тут началось. Разин просто задушил Шатунова судами.

- Шатунов без моего ведома не имеет права выступать на сцене. Он вообще не имеет права разговаривать. Он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения, - объяснял репортерам Андрей Разин. Часть судов Шатунов и Кузнецов Разину проиграли.

Как объяснял «КП» Шатунов, Разин продемонстрировал в суде копию некоего договора с Кузнецовым от 1992 года, в котором автор передает продюсеру права на все хиты «Ласкового мая». По мнению Кузнецова, это сфальсифицированный договор, мол, он таких бумаг никогда не подписывал.

Кузнецов из-за этих разборок пострадал финансово - РАО перестало выплачивать ему авторские.

- Живу сложно, но Юра помогает, - делился с «Комсомолкой» автор «Белых роз».

Потом то, что договор между Разиным и Кузнецовым - фальшивка, подтвердил Пресненский районный суд. Была проведена судебная экспертиза, подтвердившая, что подписи на договоре не принадлежат Сергею. И поскольку Разин ввел в заблуждение суды и РАО, ему грозил реальный тюремный срок за мошенничество. Разин подал апелляцию - и снова начались суды, которым, казалось, нет конца и края.

Последний большой концерт артиста прошел в апреле в Москве. В зале был аншлаг. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Он не дает мне дышать»

В нашем последнем телефонном разговоре с Шатуновым, который состоялся в апреле этого года, артист мне рассказал, что Разин спешно переписал свое имущество на третьих лиц и переехал в Штаты.

- Разин отдал права на песни какой-то украинской компании. Помоги мне восстановить справедливость! Эти песни - моя жизнь. Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. «Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!» - вот что он мне пишет. Я не хочу быть каким-либо образом связанным с этим человеком. Поверь, он сделал много страшных вещей, хочет, чтобы я был его рабом. Я взрослый человек, я устал от этого давления и угроз, - говорил Юрий.

Андрей Разин. Фото: Олег ЗОЛОТО

По иронии судьбы за два дня до смерти Шатунова суд разрешил музыканту исполнять хиты группы. Разина, конечно, прорвало в соцсетях. Продюсер снова вылил на Шатунова и его директора кучу помоев, назвав их мошенниками.

- В последнее время из-за судебной волокиты здоровье Юры пошатнулось, он стал жаловаться на боли в сердце, - рассказал «Комсомолке» приятель Шатунова. - В день смерти Юра вместе с друзьями отдыхал на подмосковной даче своего директора Аркадия Кудряшова. Юра особо не пил, так, немного пригубил за компанию, но после застолья у него случился сердечный приступ. Видимо, с его больным сердцем вообще нельзя было выпивать. Юра умер на руках у врачей. Отстоял свое творчество и покинул нас...

СПОЕМ?

Белые розы

Музыка и слова Сергея Кузнецова

Немного теплее за стеклом,

но в злые морозы

Вхожу в эти двери, словно в сад

июльских цветов.

Я их так хочу согреть теплом,

но белые розы

У всех на глазах я целовать и

гладить готов.

Я их так хочу согреть теплом, но белые розы

У всех на глазах я целовать

и гладить готов.

Белые розы, белые розы -

беззащитны шипы.

Что с ними сделал снег

и морозы,

лед витрин голубых?

Люди украсят вами свой

праздник лишь

на несколько дней.

И оставляют вас умирать

на белом холодном окне.

А люди уносят вас домой,

и вечером поздним

Пусть праздничный свет

наполнит вмиг все окна дворов.

Кто выдумал вас растить зимой,

о белые розы,

И в мир уводить жестоких вьюг,

холодных ветров?

Кто выдумал вас растить зимой,

о белые розы,

И в мир уводить жестоких вьюг,

холодных ветров?

Белые розы, белые розы -

беззащитны шипы.

Что с ними сделал снег

и морозы,

лед витрин голубых?

Люди украсят вами свой

праздник лишь

на несколько дней.

И оставляют вас умирать

на белом холодном окне.