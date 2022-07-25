Накануне смерти Юра Шатунов получал угрозы от Андрея Разина: «Я тебя в порошок сотру!»

Андрей Разин (слева) судился за песни «Ласкового мая» с главным солистом Юрием Шатуновым и создателем группы Сергеем Кузнецовым. Фото: shatunov.com
Сердце исполнителя хита «Белые розы» остановилось 23 июня. Шатунов умер в подмосковной больнице от обширного инфаркта на 49-м году жизни. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
В 80-е годы Юра Шатунов, спев свои «Белые розы», стал символом целого поколения. «Ласковый май» собирал стадионы, наивные песни парнишки из детдома пела вся страна.
Это было непростое время: смена эпох, распад СССР. Многие звезды того периода канули в Лету, но Шатунов благодаря своей искренности и абсолютной беспафосности остался на плаву. Да, он уже не звучал из каждого утюга, как в золотые годы «Ласкового мая», был скуп на интервью, но, даже покинув группу, стабильно собирал аншлаги.
Это был артист старой школы - на сольниках фанаты по старинке передавали Юре записочки. И он, как и тридцать лет назад, не оставлял без внимания ни один вопрос.
В середине 90-х Юра встретил свою жену Светлану, юриста по образованию, и переехал к ней в Германию. У них родились дети - сын Дэннис и дочь Эстелла. В Германии Юра выучился на звукорежиссера, жил на старые накопления, изредко выступая для эмигрантов. Но потом, поддавшись на уговоры своего друга и бывшего концертного директора «Ласкового мая» Аркадия Кудряшова, вернулся на большую сцену с хитом «Забудь».
Юра навсегда останется в памяти поклонников таким - детдомовским мальчишкой с микрофоном. Фото: Роберт НЕТЛНИЕВ/Фотохроника ТАСС
Все было тихо, пока Юра и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов не захотели уйти в сольное плавание, пойти своей дорогой, без поддержки продюсера Андрея Разина. Кузнецов передал Юре права на хиты группы, и тут началось. Разин просто задушил Шатунова судами.
- Шатунов без моего ведома не имеет права выступать на сцене. Он вообще не имеет права разговаривать. Он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения, - объяснял репортерам Андрей Разин. Часть судов Шатунов и Кузнецов Разину проиграли.
Как объяснял «КП» Шатунов, Разин продемонстрировал в суде копию некоего договора с Кузнецовым от 1992 года, в котором автор передает продюсеру права на все хиты «Ласкового мая». По мнению Кузнецова, это сфальсифицированный договор, мол, он таких бумаг никогда не подписывал.
Кузнецов из-за этих разборок пострадал финансово - РАО перестало выплачивать ему авторские.
- Живу сложно, но Юра помогает, - делился с «Комсомолкой» автор «Белых роз».
Потом то, что договор между Разиным и Кузнецовым - фальшивка, подтвердил Пресненский районный суд. Была проведена судебная экспертиза, подтвердившая, что подписи на договоре не принадлежат Сергею. И поскольку Разин ввел в заблуждение суды и РАО, ему грозил реальный тюремный срок за мошенничество. Разин подал апелляцию - и снова начались суды, которым, казалось, нет конца и края.
Последний большой концерт артиста прошел в апреле в Москве. В зале был аншлаг.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В нашем последнем телефонном разговоре с Шатуновым, который состоялся в апреле этого года, артист мне рассказал, что Разин спешно переписал свое имущество на третьих лиц и переехал в Штаты.
- Разин отдал права на песни какой-то украинской компании. Помоги мне восстановить справедливость! Эти песни - моя жизнь. Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. «Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!» - вот что он мне пишет. Я не хочу быть каким-либо образом связанным с этим человеком. Поверь, он сделал много страшных вещей, хочет, чтобы я был его рабом. Я взрослый человек, я устал от этого давления и угроз, - говорил Юрий.
Андрей Разин.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По иронии судьбы за два дня до смерти Шатунова суд разрешил музыканту исполнять хиты группы. Разина, конечно, прорвало в соцсетях. Продюсер снова вылил на Шатунова и его директора кучу помоев, назвав их мошенниками.
- В последнее время из-за судебной волокиты здоровье Юры пошатнулось, он стал жаловаться на боли в сердце, - рассказал «Комсомолке» приятель Шатунова. - В день смерти Юра вместе с друзьями отдыхал на подмосковной даче своего директора Аркадия Кудряшова. Юра особо не пил, так, немного пригубил за компанию, но после застолья у него случился сердечный приступ. Видимо, с его больным сердцем вообще нельзя было выпивать. Юра умер на руках у врачей. Отстоял свое творчество и покинул нас...
СПОЕМ?
Белые розы
Музыка и слова Сергея Кузнецова
Немного теплее за стеклом,
но в злые морозы
Вхожу в эти двери, словно в сад
июльских цветов.
Я их так хочу согреть теплом,
но белые розы
У всех на глазах я целовать и
гладить готов.
Я их так хочу согреть теплом, но белые розы
У всех на глазах я целовать
и гладить готов.
Белые розы, белые розы -
беззащитны шипы.
Что с ними сделал снег
и морозы,
лед витрин голубых?
Люди украсят вами свой
праздник лишь
на несколько дней.
И оставляют вас умирать
на белом холодном окне.
А люди уносят вас домой,
и вечером поздним
Пусть праздничный свет
наполнит вмиг все окна дворов.
Кто выдумал вас растить зимой,
о белые розы,
И в мир уводить жестоких вьюг,
холодных ветров?
Кто выдумал вас растить зимой,
о белые розы,
И в мир уводить жестоких вьюг,
холодных ветров?
Белые розы, белые розы -
беззащитны шипы.
Что с ними сделал снег
и морозы,
лед витрин голубых?
Люди украсят вами свой
праздник лишь
на несколько дней.
И оставляют вас умирать
на белом холодном окне.