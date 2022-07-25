Герои спецоперации «Z»: младший сержант Зайцев отбил нападение диверсантов на колонну

Сержант Иван АЛИМАСОВ и младший сержант Сергей ЗАЙЦЕВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец учил: «Доброе имя должно быть у каждого честного человека, лично я видел это доброе имя в славе своего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие».

ДЕРЖИТ ЩИТ В НЕБЕ ДОНБАССА

Старший лейтенант Максим Томилов

«Начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Максим Томилов с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по прикрытию группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации от воздушных налётов националистов.

Украинские боевики в течение нескольких дней предпринимали попытки по нанесению ударов с воздуха по объектам российских войск с целью замедлить их наступление и вытеснить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности расчёта Максима Томилова оказались пять воздушных объектов националистов. Руководя действиями подчинённых, Максим оперативно сориентировался в ситуации, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей.

Благодаря умелым и грамотным действиям старшего лейтенанта Томилова три оперативно-тактические ракеты «Точка-У» были сбиты. Также расчётом старшего лейтенанта Томилова в ходе атаки боевиков было сбито два беспилотных летательных аппарата националистов, осуществлявших воздушную разведку и корректировку огня.

Умелое руководство старшего лейтенанта Максима Томилова подчиненным расчетом позволило сохранить жизни российских военнослужащих, а также сберечь вооружение и военную технику».

Старший лейтенант Максим Томилов

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ ДИВЕРСАНТОВ НА КОЛОННУ

Младший сержант Сергей Зайцев

«Командир машины инженерно-дорожного отделения младший сержант Сергей Зайцев, действуя со своим отделением, выполнял боевую задачу по поддержке воздушного тактического десанта российских войск. Украинские националисты предприняли попытку лишить российских десантников поддержки и атаковали колонну, в составе которой перемещалось отделение Сергея. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Сергей Зайцев спешился, занял выгодную огневую позицию и вступил в бой с националистами. Умело действуя при отражении атаки противника на колонну, младший сержант Зайцев прицельным огнем из штатного оружия уничтожил вражеский автомобиль националистов и трех боевиков.

По итогам боестолкновения, украинские националисты, потеряв часть военной техники и живой силы, отступили.

После боя младший сержант Сергей Зайцев взял на буксир своей машины получивший повреждения автомобиль с боеприпасами и доставил его до конечного пункта назначения. Смелые и решительные действия Сергея Зайцева позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь».

ЗНАЕТ ГДЕ ИСКАТЬ «РАСТЯЖКИ» ВРАГА

Сержант Иван Алимасов

«С первых дней специальной военной операции сержант Иван Алимасов в составе подразделения Воздушно-десантных войск выполнял задачи по инженерной разведке местности, обезвреживанию минно-взрывных устройств противника, организации проходов в минных заграждениях на маршруте продвижения российских подразделений, а также минированию танкоопасных направлений.

В составе группы разминирования сержант Алимасов обеспечивал инженерную разведку в районе одного из важных стратегических объектов. В результате его профессиональных действий было обнаружено, разминировано и уничтожено более 20 «растяжек», до 15 противотанковых и более 30 противопехотных мин, более 20 противопехотных осколочных мин направленного поражения, в том числе американского производства, а также 15 артиллерийских снарядов различного калибра и других взрывоопасных объектов.

Неоднократно после огневого воздействия националистов силами ствольной артиллерии и ударных БПЛА по позициям российских подразделений, сержант Иван Алимасов осуществлял поиск неразорвавшихся снарядов, и дальнейшее их уничтожение. Мужество, отвага и профессиональные навыки сержанта Ивана Алимасова обеспечили стремительное наступление российских войск и взятие под контроль стратегического объекта».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Луганской Народной Республике заместитель командующего группировкой войск (сил) Росгвардии вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам, отличившимся в ходе специальной военной операции.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и героизм военнослужащие награждены орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова, Жукова.

«Каждый из вас, и тех, кто выполняет служебно-боевые задачи, пишет историю нашей Родины. Сегодня мы определяем, как будут жить наши внуки и правнуки. Пусть они гордятся вами так, как вы гордитесь своими дедами и прадедами, участниками Великой Отечественной войны. Желаю успехов в службе. Мира, добра и спокойствия вашим семьям», - подчеркнул заместитель командующего группировкой войск (сил) Росгвардии.

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