Детективная история кислого борща: в США поставили точку в споре между русскими и украинцами

Есть темы, на которые можно спорить бесконечно. Что было первым – курица или яйцо? Кто убил Джона Кеннеди? Борщ – это русское или украинское блюдо? Фото: Shutterstock

Есть темы, на которые можно спорить бесконечно. Что было первым – курица или яйцо? Кто убил Джона Кеннеди? Борщ – это русское или украинское блюдо?

Новыми аргументами в последнем споре поделилась американская журналистка Катя Седжвик в колонке для издания The American Conservative.

«Этот детектив с борщом напоминает мне историю с фалафелем (жареные бобовые шарики – прим. «КП»), в воровстве рецепта которого арабы издавна обвиняют евреев. Точно так же, как никто не знает имени изобретателя фалафеля, так же никто не знает изобретателя борща», - пишет журналистка.

Она напоминает, что первым письменным упоминанием о борще считаются записки немецкого купца Груневега, посетившего Киев в 1580-х годах. С другой стороны, борщ упоминается в «Домострое» - а этот памятник русской литературы, по некоторым сведениям, был известен в Новгороде еще в XV веке, то есть столетием раньше.

«Очевидно, что кислый овощной суп появился намного раньше его письменных упоминаний, и вполне возможно, даже раньше формирования российской и украинских наций», - пишет Седжвик.

Другое дело, кто первым добавил в борщ свеклу. Этот овощ в Восточной Европе не знали до XVI века, утверждает журналистка.

«Но даже если изобретение красного борща произошло на территории современной Украины, сделать это могли казаки, татары, русины – или даже залетный француз, как это произошло с национальным русским салатом, ныне известным как Оливье», - написано в статье.

Таким образом, установить украинские права на борщ не представляется возможным, делает вывод журналистка. Даже несмотря на то, что ЮНЕСКО этим летом внесла в список нематериального наследия культуру приготовления украинского борща. При этом международная организация особо отметила, что включение в этот список не дает Украине исключительных прав и прав собственности на борщ.