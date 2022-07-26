Вера Брежнева ушла от Константина Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе в жюри конкурса "Новая волна", 2013 г. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Поклонники Веры Брежневой и Константина Меладзе в печали. Достоянием общественности стало известие о том, что певица и продюсер больше не семья.

О разрыве отношений Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно на днях. В соцсетях активно обсуждают личную драму знаменитостей. О разладе в звездном семействе поговаривали на протяжении нескольких месяцев. Однако только сейчас в окружении пары заявили о том, что супруги действительно расстались.

Поговаривают, последней каплей стало то, что Константин Шотаевич перевез в Италию не только троих детей от бывшей жены Яны Сумм. Мол, сама женщина тоже теперь рядом с продюсером. Доподлинно неизвестно, живут ли все домочадцы под одной крышей или Константин поселил родных на своей роскошной вилле на озере Гарда.

2006 год. Участницы группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, Ольга Корягина, Вера Брежнева и продюсер коллектива Константин Меладзе. Фото ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев

Напомним, Брежнева и Меладзе оформили отношения в 2015 году. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в Италии. Долгое время они не афишировали свои отношения. Позже обманутая супруга музыканта выступила с откровением. Яна рассказывала, как муж годами крутил роман на стороне. Апогеем истории стал разговор между тогдашней женой Меладзе и Брежневой. На вопрос законной жены, правда ли у Веры роман с Константином, ей отвечали: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!". В результате, когда все вскрылось, разразился грандиозный скандал.

Брежневу тогда окрестили разлучницей. А потом Вера сама попала в сложную ситуацию. Несколько лет назад на горизонте замаячила фигуристая блондинка Эрика Герцег. Она стала участницей "ВИА Гры". Многие тогда заметили, что композитор якобы увлечен белокурой чаровницей.

В тот период Брежнева удалила совместные снимки с Меладзе из блога, а Эрика уверяла, что у нее есть любимый мужчина, и это вовсе не Константин Шотаевич, как считала общественность. "Слухи о романе с Меладзе отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения", - откровенничала Эрика в 2019 году.