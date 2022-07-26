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Общество26 июля 2022 13:20

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова откровенно рассказала о закулисье конкурса и пластических операциях

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова призналась, что ради карьеры модели в 16 лет уехала в Китай
Ирина ВИКТОРОВА
Анна Линникова получила приз в 1 миллион рублей и поездку на «Мисс Вселенная».

Анна Линникова получила приз в 1 миллион рублей и поездку на «Мисс Вселенная».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия 2022» получила не только титул, но и подарки. Главной красавицей страны стала 22-летняя Анна Линникова. Родилась и выросла девушка в Оренбурге, а живет и учится в Санкт-Петербурге. Анна – студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, где осваивает специальность пиар. Впервые после победы Анна Линникова дала короткую пресс-конференцию.

Линникову уже сравнивают с Водяновой. Анну в 16 лет на улице в толпе заметил модельный агент и уговорил родителей девушки отпустить ее работать моделью в Китай.

Линникову уже сравнивают с Водяновой. Анну в 16 лет на улице в толпе заметил модельный агент и уговорил родителей девушки отпустить ее работать моделью в Китай.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Организаторы конкурса и сама красавица поделились информацией о закулисье конкурса. Оказалось, что помимо короны и титула «Мисс Россия» получила денежный приз 1 миллион рублей. Анна решила отдать часть средств на благотворительность, а оставшиеся деньги потратить на своих родителей — на семью. Любимого мужчины у Линниковой нет: «На данный момент мое сердце свободно и это все, что я могу сказать».

Линникова говорит, что никогда не согласиться стать участницей шоу «Холостяк». Хотя ее сердце свободно.

Линникова говорит, что никогда не согласиться стать участницей шоу «Холостяк». Хотя ее сердце свободно.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также Анна Линникова получит возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты – «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Из-за пандемии графики проведения конкурсов красоты постоянно смещаются. Но организаторы «Мисс Россия» уже успели пообщаться с организаторами «Мисс Вселенной» и получили гарантию: нашу победительницу ждут на этом международном состязании. Скорее всего оно пройдет в конце осени, если не помешает пандемия.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Параметры Анны вполне модельные: рост 174 см, 85 см (грудь) – 60 см (талия) – 88 см (бедра). Линникова рассказала, что уже пять лет в моделинге: «Все начиналось в 16 лет в городе Оренбург, где я родилась и росла, где я ходила в школу. Меня нашел мой модельный агент – так получилось, что меня заметили из толпы, и сказали что у меня есть будущее в профессии моделинга. Правда не в России, но заграницей. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее я путешествовала по всей Азии. Это были Японии, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов (имеется в виду рекламных в качестве модели – прим. Авт). За этот период я выросла как психологически, так и ментально. Победа в этом конкурсе принесла мне просто дополнительную уверенность, что я состоялась как модель, как человек».

Анна поделилась фото в короне: говорит, что не мечтала попасть даже в тройку победительниц. Поэтому когда объявили о ее победе заплакала — от счастья.

Анна поделилась фото в короне: говорит, что не мечтала попасть даже в тройку победительниц. Поэтому когда объявили о ее победе заплакала — от счастья.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жюри отметили Анну Линникову за эрудицию, красоту и харизму. Ну и конечно блондинка на лютом ЗОЖе – спорте и правильном питании. Радует, что хотя бы эта красавица у нас с естественным лицом – без уколов красоты и прочих филлеров. Линникова как подобает королеве красоты никого не осуждает: «Я ничего не переделывала в себе, все что есть – оно мое, это натуральная естественная красота. Все, что касается пластических операций – это дело каждого, каждому решать как ему выглядеть. Нейтрально к этом отношусь».

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