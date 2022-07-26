«Мисс Россия-2022» Анна Линникова откровенно рассказала о закулисье конкурса и пластических операциях

Анна Линникова получила приз в 1 миллион рублей и поездку на «Мисс Вселенная». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия 2022» получила не только титул, но и подарки. Главной красавицей страны стала 22-летняя Анна Линникова. Родилась и выросла девушка в Оренбурге, а живет и учится в Санкт-Петербурге. Анна – студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, где осваивает специальность пиар. Впервые после победы Анна Линникова дала короткую пресс-конференцию.

Линникову уже сравнивают с Водяновой. Анну в 16 лет на улице в толпе заметил модельный агент и уговорил родителей девушки отпустить ее работать моделью в Китай. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Организаторы конкурса и сама красавица поделились информацией о закулисье конкурса. Оказалось, что помимо короны и титула «Мисс Россия» получила денежный приз 1 миллион рублей. Анна решила отдать часть средств на благотворительность, а оставшиеся деньги потратить на своих родителей — на семью. Любимого мужчины у Линниковой нет: «На данный момент мое сердце свободно и это все, что я могу сказать».

Линникова говорит, что никогда не согласиться стать участницей шоу «Холостяк». Хотя ее сердце свободно. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Также Анна Линникова получит возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты – «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Из-за пандемии графики проведения конкурсов красоты постоянно смещаются. Но организаторы «Мисс Россия» уже успели пообщаться с организаторами «Мисс Вселенной» и получили гарантию: нашу победительницу ждут на этом международном состязании. Скорее всего оно пройдет в конце осени, если не помешает пандемия.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Параметры Анны вполне модельные: рост 174 см, 85 см (грудь) – 60 см (талия) – 88 см (бедра). Линникова рассказала, что уже пять лет в моделинге: «Все начиналось в 16 лет в городе Оренбург, где я родилась и росла, где я ходила в школу. Меня нашел мой модельный агент – так получилось, что меня заметили из толпы, и сказали что у меня есть будущее в профессии моделинга. Правда не в России, но заграницей. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее я путешествовала по всей Азии. Это были Японии, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов (имеется в виду рекламных в качестве модели – прим. Авт). За этот период я выросла как психологически, так и ментально. Победа в этом конкурсе принесла мне просто дополнительную уверенность, что я состоялась как модель, как человек».

Анна поделилась фото в короне: говорит, что не мечтала попасть даже в тройку победительниц. Поэтому когда объявили о ее победе заплакала — от счастья. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жюри отметили Анну Линникову за эрудицию, красоту и харизму. Ну и конечно блондинка на лютом ЗОЖе – спорте и правильном питании. Радует, что хотя бы эта красавица у нас с естественным лицом – без уколов красоты и прочих филлеров. Линникова как подобает королеве красоты никого не осуждает: «Я ничего не переделывала в себе, все что есть – оно мое, это натуральная естественная красота. Все, что касается пластических операций – это дело каждого, каждому решать как ему выглядеть. Нейтрально к этом отношусь».