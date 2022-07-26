К концу столетия численность россиян перевалит за 200 млн человек. Или уменьшится вдвое

Демограф Юрий Крупнов раскритиковал исследование ВШЭ о вероятном росте населения России к концу столетия Фото: Shutterstock

К концу столетия численность населения России сократится почти на 8 млн и составит 137,5 млн человек. Такой прогноз дают исследователи из ВШЭ и называют его наиболее реальным.

Причем, до середины 70-х годов численность будет падать и достигнет 131 млн, а потом начнется прирост. Но не за счет многодетности, а только благодаря мигрантам. Естественная убыль населения составит 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс.

Есть у ВШЭ и другие прогнозы. Фантастический-оптимистический, по которому нас станет аж 215 млн. И гибельно-упаднический, рисующий перспективу в 67,4 млн — меньше половины нынешней численности (по данным Росстата, в 2021 г. она составляла 145,6 млн.) Это вилка — выше верхнего или ниже нижнего уже не будет.

Всего демографы из ВШЭ рассмотрели 30 возможных сценариев. Исходили из трех основных параметров, влияющих на численность: рождаемость, смертность и приток мигрантов. Так что если будем размножаться как угорелые, жить долго и счастливо, да еще и привезем мигрантов со всех краев, то будет нас по максимуму. А если начнем повально предохраняться, работать до потери сил, болеть и не пускать мигрантов, то сбудется прогноз-минимум.

Коэффициента рождаемости, скорее всего, будет повышаться. Сейчас он составляет 1,5 — на одну женщину приходится в среднем полтора ребенка. А к концу столетия вырастет до 1,85. Отметили исследователи и роль ковида, который сократил ожидаемую продолжительность жизни на 1,75 года. Но она до конца 20х годов вернется к доковидным показателям. Снизится смертность. Этому будут способствовать меры профилактики, лечения и реабилитации от последствий различных заболеваний.

Но какими бы благоприятными не были показатели рождаемости и смертности, без мигрантов нам численность не поднять, отмечают исследователи.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ПРОГНОЗЫ

Этот прогноз можно сравнить с тем, что дает ООН. В 2019 г. международные эксперты в своем среднем варианте предрекали нам численность на конец столетия 126,1 млн человек. Ну, во-первых, они не учитывают население Крыма — это 2,4 млн чел. А во-вторых, о точности их прогнозов можно судить по работам предшествующих лет. Смотрим, что говорила ООН в 2002 г. - на 2020 год прогноз населения России составлял 129,2 млн чел. А в реальности оказалось более 146,7 млн чел.

В документах прошлого можно найти и прогноз Госкомстата. В 1991 г. наши статистики подсчитали, что население России составит оптимистичные 169,2 млн человек. Тоже не угадали.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — ПРОПАГАНДА МИГРАЦИИ?

- Это исследование не имеет никакого отношения к науке, - жестко оценил работу «Вышки» в беседе с kp.ru председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. - Максимум, это можно назвать хорошо выполненным упражнением. Но за ним стоят опасные смыслы. Первый — что мы, население России, как вымирали, так и будем вымирать. И это объективный процесс для всех развитых стран, а мы же развитая страна. И второй — для того, чтобы развитая страна не вымирала, нужно обеспечить приток мигрантов. Население Африки увеличится в три раза до 4 млн человек, и часть их может мигрировать в Россию. Хорошо это будет для России? Не уверен.

По мнению Крупнова, вместо таких прогнозов гораздо нужнее разрабатывать и воплощать программы повышения рождаемости.

- Конечно с коэффициентом рождаемости 1,5 мы обречены на вымирание, - продолжает ученый. - Чтобы не вымирать, нужно поднять его до 2,5. Семей с 3-4 детьми должно быть намного больше.