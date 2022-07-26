Кому понадобился «бесполый» мир? США и Европа разработали план по контролю человеческого сознания

Одно из условия плана - научиться управлять поведением и настроением людей. Фото: Shutterstock

К декабрю 2022 года численность населения на Земле достигнет 8 млрд человек, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. К 2030 году, согласно прогнозу, число жителей планеты составит 8,5 млрд, к 2050 — 9,7. Много это или мало? И кого это может беспокоить?

В середине семидесятых годов прошлого века госсекретарь Генри Киссинджер подал Президенту США документ, который сразу же засекретили. «Меморандум 200» (так его назвали) содержал тревожные для мирового господства США выводы. Составляя всего 6-7 процентов населения Земли США потребляли более трети мировых ресурсов и планировали нарастить потребление еще больше. Однако бурное развитие остального мира, особенно его части, презрительно называемого западными экономистами «странами третьего мира» представляло для гегемонии США прямую угрозу, как ростом конкурентного потребления ресурсов, так и возрастающей экономической и политической активностью.

Исходя из этого глубинные теоретики начали искать геополитические решения возникшему вызову. Американцы, совместно со странами западной Европы, Британского содружества и Японии сформировали весьма людоедскую доктрину. Стратегию управления народонаселением планеты.

Основана она была на математической пирамиде. На вершине пирамиды «золотой миллиард» (сейчас население стран коллективного Запада составляет примерно 800 миллионов человек): это интеллектуальная часть населения планеты, осуществляющая экономический, технологический и культурный прогресс, а также поддерживающая политическую стабильность и соблюдение всеми без исключения установленных правил.

Остальной части населения планеты, по их планам, было предназначено добывать и обрабатывать ресурсы, создавать и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, обеспечивать создание, хранение и перемещение материальных благ. Этакий мировой хозблок. Для этого вполне хватало еще 3- 3,5 миллиарда индивидуумов. И тогда, по замыслу западных геополитических стратегов жизнь на планете под управлением США будет спокойной и благополучной.

Понятно, что добровольно мало кто согласится на такое распределение ролей и численности, поэтому хозяевам мира предстояло потрудиться. Для реализации «блестящего и справедливого» миропорядка глубинному государству в течение сорока-шестидесяти лет надлежало решить три глобальные задачи.

Первое - взять под контроль человеческую рождаемость. Второе - научиться управлять поведением и настроением людей. И третье - полностью контролировать создание и распределение продуктов питания.

Не стоит сомневаться в том, что над решением этих задач открыто и тайно трудятся тысячи талантливых ученых, на эти цели тратятся сотни миллиардов долларов, в первую очередь из бюджетов Пентагона, ЦРУ и других западных спецслужб. Работают сотни биолабораторий и научных центров, собираются и обрабатываются персональные, генетические и биометрические данные миллионов человек.

О подходах в решении двух из вышеперечисленных задач поговорим как-нибудь позже. Сейчас же я хотел бы подробнее остановиться на содержании и внешних проявлениях первого и самого желанного у «конструкторов счастливого человечества» направления - стремлении контролировать рождаемость и численность населения на Земле.

К сожалению, все чаще у ученых и обычных людей возникают подозрения в том, что где-то ведутся серьезные исследования по управлению инфекционными заболеваниями. По мнению экспертов, ряд возбудителей инфекционных заболеваний, вызывающих эпидемии, имеют признаки рукотворного происхождения. В американских биолабораториях, расположенных в нескольких странах ведутся исследования возбудителей особо опасных инфекций, генетики пытаются менять свойства бактерий и вирусов, снижать их чувствительность к лекарственным препаратам. С недавних пор ученые научились синтезировать ранее несуществовавшие в природе геномы и вирусы.

Наряду с этим, хозяева Запада регулируют «избыточное население» провоцируя войны, перманентные конфликты, цветные революции, не гнушаются распространением наркотиков, алкоголя, табака, некачественной пищи и голода. Что касается безумных попыток управлять рождаемостью, то здесь злые гении цивилизации зашли еще дальше. Целые страны и континенты, сами того не заметив, попали под влияние чудовищного и бесчеловечного эксперимента, и теперь уже сами искренне и ожесточенно требуют продолжения чудовищного антисоциального процесса.

Речь в первую очередь о продвижении различных противоестественных социальных движений, таких как активный «чайлдфри», радикальный феминизм, популяризации и насаждении поведенческих извращений.

Апофеозом мракобесия стал активно насаждаемый в странах Запада культ так называемого гендерного разнообразия. Практически ежедневно изобретаются все новые разновидности полов и гендеров. Сформирована псевдокультура отрицания существования двух биологических полов и естественного поведения людей. Всё с более раннего возраста детей в западных странах начинают истязать сомнениями о принадлежности к своему полу, разрушать их психику призывами «найти себя и изменить».

Попытки искусственно повлиять на половое самосознание, физиологию и анатомию миллионов людей и есть проявление чудовищного замысла понизить рождаемость, установить над ней контроль, сохранив возможность давать потомство только тем, кому будет позволено.

Рискую навлечь на себя гнев гендеролюбов всех мастей, но, принципиально и твердо заявляю. И мое медицинское образование дает мне на это право. В человеческой популяции ни на одном континенте гендеров нет! Никаких и нисколько. Это извращенный и злонамеренный фейк. Полов среди людей только два. Мужской и женский. Больше никаких нет и быть не может. Не может потому, что пол определяется единственным и уникальным фактором: наличием или отсутствием в одной из хромосомных пар «игрек-хромосомы». Есть у человека эта хромосома - он мужчина, нет - она женщина. Любые нарушения в этой паре, называемые хромосомными аберрациями, вызывают проявления генетических заболеваний, появление пациентов, нуждающихся в помощи, заботе и сострадании, но, новых полов, при этом, все равно не возникает.

Единственный способ остановить расползание опасной для существования человечества теории это научная правда. Конечно, нельзя отрицать существование людей, сомневающихся в своей половой идентификации, тем более, нельзя подвергать их дискриминации. Им необходимо оказывать всестороннюю психологическую и медицинскую поддержку. Но, при этом, не допустим перевод обсуждения этой проблемы из медицинской плоскости в социальную и, тем более, в политическую.